За пръв път от 1954 година в централата на BASF работят под 30 000 души

Водещата германска химическа компания BASF съкрати приблизително 7000 служители по целия свят от началото на годината (6,5% от общата работна сила). Броят на служителите в централния производствен център в Лудвигсхафен (Рейнланд-Пфалц) падна под 30 000 за първи път от 1954 г. насам.

„Ускорихме темпото на рационализиране на организационната ни структура и подобряване на нейната ефективност. През първата половина на годината съкратихме повече позиции, отколкото през предходните две години взети заедно“, каза главният изпълнителен директор на BASF Маркус Камит, цитиран от пресслужбата на компанията.

Говорейки за съкращенията в Лудвигсхафен, Камит подчерта, че това е „важна и необходима стъпка за конкурентоспособност на завода“. Мениджърът добави, че предприетите мерки са намалили разходите и са увеличили използването на съществуващите производствени мощности.

През второто тримесечие на 2026 г. приходите на групата възлизат на 17,2 милиарда евро, което е с 2,4 милиарда евро повече от същия период на предходната година. Печалбата преди лихви и данъци се е увеличила с приблизително 50% на годишна база, достигайки 2,4 милиарда евро. Групата отдава тази положителна тенденция на увеличените обеми на продажбите и по-високите цени на крайните си продукти.