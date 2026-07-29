За пръв път от 1954 година в централата на BASF работят под 30 000 души

Водещата германска химическа компания BASF съкрати приблизително 7000 служители по целия свят от началото на годината (6,5% от общата работна сила). Броят на служителите в централния производствен център в Лудвигсхафен (Рейнланд-Пфалц) падна под 30 000 за първи път от 1954 г. насам.
„Ускорихме темпото на рационализиране на организационната ни структура и подобряване на нейната ефективност. През първата половина на годината съкратихме повече позиции, отколкото през предходните две години взети заедно“, каза главният изпълнителен директор на BASF Маркус Камит, цитиран от пресслужбата на компанията.
Говорейки за съкращенията в Лудвигсхафен, Камит подчерта, че това е „важна и необходима стъпка за конкурентоспособност на завода“. Мениджърът добави, че предприетите мерки са намалили разходите и са увеличили използването на съществуващите производствени мощности.
През второто тримесечие на 2026 г. приходите на групата възлизат на 17,2 милиарда евро, което е с 2,4 милиарда евро повече от същия период на предходната година. Печалбата преди лихви и данъци се е увеличила с приблизително 50% на годишна база, достигайки 2,4 милиарда евро. Групата отдава тази положителна тенденция на увеличените обеми на продажбите и по-високите цени на крайните си продукти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това е супер
11:43 29.07.2026
2 ДОГОДИНА ФИРМАТА ЩЕ Е В САЩ
Коментиран от #5
11:44 29.07.2026
3 хаха
Нещо за пуснатото искане за обявяване на фалит от Варта?
Колко стават съкратените тази година само от гигантите в Германия?
Състояние на индустрията и мащаб на съкращениятаОбщ спад: Според данни на EY, публикувани през май 2026 г., заетите в индустриалния сектор на Германия намаляват с 127 300 души (или 2,3%) на годишна база само за първото тримесечие.Общ прогнозен контекст: Металургичният бранш и асоциацията Gesamtmetall алармират за потенциални до 150 000 нови съкращения през 2026 г. в сектора на металната и електрическата индустрия, а общо за цялата промишленост анализатори прогнозират загуба на около 100 000 до 150 000 работни места за цялата година(нетна загуба заради това, че някои хора ще си намерят нова работа най-общо).
Ако включим малкия и средния бизнес, мащабът на загубените работни места в Германия нараства драстично, като над 165 000 работни места са директно застрашени или загубени само заради фалити през първата половина на 2026 година.
Малкият и средният бизнес в Германия преживяват най-тежката вълна от фалити от 2013 г. насам поради икономическа стагнация и високи цени на енергията:За първото полугодие на 2026 г. в Германия са регистрирани 12 900 корпоративни фалита (ръст от 7,8% спрямо миналата година).Според доклад на Creditreform от края на юни 2026 г., тези фалити на малки и средни фирми засягат директно о
Коментиран от #4
12:07 29.07.2026
4 хаха
До коментар #3 от "хаха":Според доклад на Creditreform от края на юни 2026 г., тези фалити на малки и средни фирми засягат директно около 165 000 служители, чиито работни места изчезват веднага. Анализаторите от Allianz Trade предупреждават, че общият брой на застрашените от фалити позиции за годината може да надхвърли 200 000.2. Свиване в другите сектори (Логистика, Търговия, Строителство)Извън промишлеността, малкият бизнес страда сериозно в сектори, които разчитат на ежедневно потребление:Търговия на дребно и едро: Данните на института ifo показват трайно свиване на персонала заради слаби потребителски разходи.Логистика и туризъм: Според IFO Employment Barometer високите транспортни и енергийни разходи принуждават малките транспортни фирми масово да съкращават шофьори и администрация
12:08 29.07.2026
5 хаха
До коментар #2 от "ДОГОДИНА ФИРМАТА ЩЕ Е В САЩ":Не догодина. По план е обявено за 2030.
Първо е важно да направим едно прецизно икономическо уточнение: BASF няма план за пълно закриване на всичките си заводи в Германия до 2030 г. Концернът действително затвори 11 отделни под-инсталации в централата си в Лудвигсхафен, изнася базово химическо производство към Китай и съкрати броя на служителите си там под 30 000 за първи път от 1954 г.. Въпреки това, мениджмънтът подписа официално споразумение със синдикатите, което гарантира запазването на основното ядро на мега-завода в Лудвигсхафен поне до края на 2028-2029 г., превръщайки го в по-модерна и „зелена“ централа
1. Купуване на време за тихо изнасяне (Abwicklung)Споразумението за „гаранции до 2028-2029 г.“ всъщност казва на инвеститорите: „Няма да затворим всичко изведнъж, за да не предизвикаме масови стачки, но няма и да инвестираме повече тук.“През това време BASF масово пренасочва капитали. Те инвестират 10 милиарда евро в нов мега-завод в Джандзян, Китай, който трябва да заработи с пълен капацитет именно около 2025-2026 г. Когато китайският завод е напълно готов, централата в Лудвигсхафен ще стане излишна за базовите химикали.2. Заобикаляне на синдикатитеВ Германия синдикатът на химическата индустрия (IG BCE) е изключително мощен. Директно закриване на обект с 30 000 служители би довело до блокиране на икономиката.Чрез тези договори мениджмънтът се съгласява на „плавно свиване“ – позициите на пенсиониращите се служители не се запълват, предлагат
12:14 29.07.2026
6 Аз съм доволен - следвай парата къде е
До всички плачещи на неизкопания гроб на тяхната, на френската, че и на италианската икономика: инжинерната им база и иновациите са си истински, вероятно най-силните в света в разни сектори. Само малко да посмалят социализма и хартиите и са пушка. Вие си инвестирайте в Китай като ви е страх, че Европата потъва. На сигурното....:)))
Коментиран от #7, #8
12:37 29.07.2026
7 хаха
До коментар #6 от "Аз съм доволен - следвай парата къде е":Ама тези немски гиганти сега всъщност ИНВЕСТИРАТ В КИТАЙ И АФРИКА. БАСФ закрива в Германия до 2030, защото са инвестирани 8 милиарда за завод в Китай и от там плановете са при закриване в Германия да пестят към милиард годишно, да имат по-ниска себестойност и да печелят допълнително още от тази година по 1 милиард повече. Затова и закриването изцяло в Германия освен за развой дребна лаборатория и малка администрация е неизбежно. Акционерите искат повече печалба, а не загуби.
13:06 29.07.2026
8 хаха
До коментар #6 от "Аз съм доволен - следвай парата къде е":Проблемът не е дали БАСФ ще оцелее. Става дали Германия ще има индустрия или ще стои само немска марка с почти 0 работни места в Германия и немски данъци, а самата фирма ще оперира в Азия като азиатска и ще плаща данъци в Китай. И, разбира се, какво става, като ЕС е напълно зависим за азотни торове и друга индустриална химия, защото вече няма заводи. Има ли достатъчно храна без торове? Нещо произведено без пластмаси, лепила, лакове, синтетични тъкани, найлони? Даже в храната добавят химия вече.
13:10 29.07.2026