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Войната доведе до икономическа деградация Иран

Войната доведе до икономическа деградация Иран

14 Август, 2026 22:03 831 9

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Стандартът на живот спада

Войната доведе до икономическа деградация Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Войната със САЩ и Израел ускори упадъка на иранската икономика, докато блокадата на пристанищата и разрушаването на инфраструктурата поставят страната на ръба на най-тежката хуманитарна криза в съвременната ѝ история се посочва в анализ на аг. Bloomberg.

Инфлацията в Иран достигна най-високото си ниво от Втората световна война насам (почти 80%), а националната валута е загубила около 30% от стойността си от началото на текущата година. Международният валутен фонд прогнозира свиване на иранската икономика с 6,1%.

Поради намаляващата покупателна способност, иранците масово преминават към разсрочено плащане за хранителни стоки и стоки от първа необходимост („купи сега, плати по-късно“). Преди това подобни планове са се използвали само за скъпи уреди или мебели.

Според Хади Кахалзаде, външен сътрудник в Института Куинси в САЩ, приблизително 70% от населението на Иран вече е класифицирано като уязвимо или бедно.

Механизмите, които помагат на режима да избегне незабавен икономически колапс – неформалната търговия, изместването към Китай и държавният контрол, едновременно увековечават бедността, безработицата и високата инфлация, предупреди той.

САЩ наложиха продължителна военноморска блокада на най-важните пристанища на Иран, което според бизнесмени причинява дори повече щети на икономиката, отколкото самите военни операции. Според Маджид Реза Харири, председател на Ирано-китайската търговска камара в Техеран, сухопътните и железопътните маршрути никога няма да могат да компенсират морската търговия, от която Иран зависи и от която последните месеци губи много.

Продължителната морска блокада вероятно ще доведе до „сериозен недостиг на храна, гориво, лекарства, промишлени суровини или чуждестранна валута“, предупреди Мохамад Реза Фарзанеган, професор по икономика в германския университет „Филипс“ в Марбург. Той добави, че нормирането и контролът върху цените вероятно ще трябва да бъдат разширени.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент вчера заплаши Иран с допълнително засилен икономически натиск и налагане на икономическа изолация, каквато светът никога не е виждал.

Междувременно консервативните кръгове в иранското ръководство призовават за прекратяване на всякаква дипломация с „неверниците“ и за игнориране на икономическите трудности.

Войната в Близкия изток нанася удар не само на Иран, но и на световната икономика. Страните, зависими от вноса на енергия, особено по-бедните страни, ще пострадат най-много.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп бомби чалмите

    8 7 Отговор
    В САЩ доходите растат а в Иран глад

    22:05 14.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 7 Отговор
    Иран 50 години е под санкции.Свикнали са.

    22:06 14.08.2026

  • 3 Някой

    4 7 Отговор
    Хаха!
    Иран си ОК. Кажете как са американците? Оръжието свърши, петрола скъп, войниците се убиват един друг по корабите им...

    22:13 14.08.2026

  • 4 Ще се справят

    4 7 Отговор
    щото имат достойнство и не си продават душата за айфонче, хамбургер с кюфте дето никой не знае какво има вътре, банани, кока кола, бонбонки тик-так и т.н. псевдо придобивки.

    Коментиран от #8

    22:15 14.08.2026

  • 5 уйко Урдьо

    4 3 Отговор
    Кремъл активира Палестина да нападнат Израел и да убият и пленят хора за да отвлече световното внимание от войната в Украйна. Активира Иран да създадат друг световен проблем. Всички тези стратегически ходове на Кремъл ще доведат до тотален крах на икономиките на Палестина и Иран. Всички тези действия показват безсилието на Путин да постигне и реализира целите си което в крайна сметка ще фалира и самата Русия.

    22:20 14.08.2026

  • 6 Дзак

    2 3 Отговор
    Ако има добра организация и взаимопомощ, ще се справят!

    22:20 14.08.2026

  • 7 ЯКИМ У

    0 0 Отговор
    МИ ЯДЕ НА МОЛЛАТА....ЧЕХЛИТЕ🗣

    22:22 14.08.2026

  • 8 НИЩО МУ НЯМА

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ще се справят":

    НАЧАЛНИК
    МИ ЧЕ ПРАТИ ИМ ПОНЕ ЕДИН
    КОЛЕТ С ...ЛУКАНКА И СУШЕНИЦА
    И ЛЮТЕНИЦА И ДЪВКИ..ИДЕАЛ...
    А И ЦИГАРИ ПАКЕТ...СТЮАРДЕСА..👍

    22:27 14.08.2026

  • 9 Така е

    2 0 Отговор
    След още 2-3 години блокада за ирански кораби и още удари от САЩ и Израел хептен ще втасат.

    22:57 14.08.2026