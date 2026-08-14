Войната доведе до икономическа деградация Иран

Войната със САЩ и Израел ускори упадъка на иранската икономика, докато блокадата на пристанищата и разрушаването на инфраструктурата поставят страната на ръба на най-тежката хуманитарна криза в съвременната ѝ история се посочва в анализ на аг. Bloomberg.

Инфлацията в Иран достигна най-високото си ниво от Втората световна война насам (почти 80%), а националната валута е загубила около 30% от стойността си от началото на текущата година. Международният валутен фонд прогнозира свиване на иранската икономика с 6,1%.

Поради намаляващата покупателна способност, иранците масово преминават към разсрочено плащане за хранителни стоки и стоки от първа необходимост („купи сега, плати по-късно“). Преди това подобни планове са се използвали само за скъпи уреди или мебели.

Според Хади Кахалзаде, външен сътрудник в Института Куинси в САЩ, приблизително 70% от населението на Иран вече е класифицирано като уязвимо или бедно.

Механизмите, които помагат на режима да избегне незабавен икономически колапс – неформалната търговия, изместването към Китай и държавният контрол, едновременно увековечават бедността, безработицата и високата инфлация, предупреди той.

САЩ наложиха продължителна военноморска блокада на най-важните пристанища на Иран, което според бизнесмени причинява дори повече щети на икономиката, отколкото самите военни операции. Според Маджид Реза Харири, председател на Ирано-китайската търговска камара в Техеран, сухопътните и железопътните маршрути никога няма да могат да компенсират морската търговия, от която Иран зависи и от която последните месеци губи много.

Продължителната морска блокада вероятно ще доведе до „сериозен недостиг на храна, гориво, лекарства, промишлени суровини или чуждестранна валута“, предупреди Мохамад Реза Фарзанеган, професор по икономика в германския университет „Филипс“ в Марбург. Той добави, че нормирането и контролът върху цените вероятно ще трябва да бъдат разширени.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент вчера заплаши Иран с допълнително засилен икономически натиск и налагане на икономическа изолация, каквато светът никога не е виждал.

Междувременно консервативните кръгове в иранското ръководство призовават за прекратяване на всякаква дипломация с „неверниците“ и за игнориране на икономическите трудности.

Войната в Близкия изток нанася удар не само на Иран, но и на световната икономика. Страните, зависими от вноса на енергия, особено по-бедните страни, ще пострадат най-много.