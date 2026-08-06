Известната турска марка Madame Coco напуска Русия

Турската марка домашен текстил Madame Coco затваря в Русия, каза експертът на ATER Наталия Кермедчиева.

„Madame Coco затваря в Русия. Не става въпрос за затваряне на отделни магазини или преструктуриране, а по-скоро за пълно прекратяване на присъствието на марката на пазара“, каза тя.

Според нея турската марка за домашен текстил и стоки за дома, основана в Истанбул през 2011 г., в момента има над 700 магазина в 23-24 страни.

„Позиционирането се основаваше на формулата „достъпен лукс“: първокласен визуален език, сатенено спално бельо, порцелан и интериорен декор на средни цени, редовно подкрепени от продажби до 70-80%. Моят екип преговаряше за стартирането на тази марка от 2022 г.“, заяви Кермедчиева.

Тя добави, че марката е навлязла в Русия през февруари 2023 г. и в рамките на две години е отворила мрежа от магазини с площ от 400-500 квадратни метра на партерните етажи на големи търговски центрове, от Мега Химки до молове в Екатеринбург, Грозни и Казан. В началото на 2025 г. те обявиха планове за още 20 локации и водещи магазини във всички столици на федералните окръзи. В момента веригата управлява 29 магазина в Русия.

„Търговските центрове, с които се свързах, сами отговориха на въпроса какво се е объркало. Историята, която описаха, беше изненадващо последователна. Компанията изпрати на наемодателите почти идентични писма, обявявайки намерението си да затвори още през май, много преди публичното обявяване в социалните медии, и до момента, в който беше обявено официалното затваряне, повечето магазини вече бяха разпродадени, а персоналът беше получил известия за съкращения“, каза източникът на агенцията.

Всички източници посочват една и съща причина: спад в клиентския трафик и търсенето, който веригата не е могла да компенсира предвид съществуващия наем и дългово бреме, продължи Кермедчиева. Някои локации цитират опитите на марката да договори намаление на наемите, за да оптимизира разходите, но повечето наемодатели не съдействаха.

Други посочват натрупания дълг и невъзможността за обслужване на плащанията на фона на намаляващите продажби, което беше пряката причина за обявяването на фалит.

Тези, които вече са затворили

Madame Coco не е сама в тази история. Турската Chakra, оперираща в същия сегмент на стоки за дома, вече е затворила и двата си обекта в Москва – в Aviapark и Afimall, отбеляза Кермедчиева. „Припокриването в сегмента, географията и времето на затварянето предполага, че това не е просто управленска грешка от страна на една компания, а системен проблем, пред който са изправени средностатистическите турски марки за дома на руския пазар: подобен ценови модел, зависимост от трафика в топ търговските центрове и подобна точка на пречупване, когато той спада“, обясни тя.

Дълговата тежест в този случай се оказва решаващ фактор и е особено тежка на фона на функционираща икономика на магазините: магазините генерираха приходи, но компанията все още не беше в състояние да обслужва дълга, продължи експертът. Това не е временно спиране или преструктуриране на бизнеса, а по-скоро процес на несъстоятелност: компанията е подала необходимите документи, което означава управлявана ликвидация, а не пауза, последвана от последващо връщане. „Според моя информация, всички магазини от веригата ще бъдат затворени до есента, а 29 от тях на практика са изчерпани: разпродажбата на складове е по същество приключила и това, което се случва сега, е техническо спиране на дейността преди официалното затваряне на магазините“, заключи Кермедчиева.