Известната турска марка Madame Coco напуска Русия

Турската марка домашен текстил Madame Coco затваря в Русия, каза експертът на ATER Наталия Кермедчиева.
„Madame Coco затваря в Русия. Не става въпрос за затваряне на отделни магазини или преструктуриране, а по-скоро за пълно прекратяване на присъствието на марката на пазара“, каза тя.
Според нея турската марка за домашен текстил и стоки за дома, основана в Истанбул през 2011 г., в момента има над 700 магазина в 23-24 страни.
„Позиционирането се основаваше на формулата „достъпен лукс“: първокласен визуален език, сатенено спално бельо, порцелан и интериорен декор на средни цени, редовно подкрепени от продажби до 70-80%. Моят екип преговаряше за стартирането на тази марка от 2022 г.“, заяви Кермедчиева.
Тя добави, че марката е навлязла в Русия през февруари 2023 г. и в рамките на две години е отворила мрежа от магазини с площ от 400-500 квадратни метра на партерните етажи на големи търговски центрове, от Мега Химки до молове в Екатеринбург, Грозни и Казан. В началото на 2025 г. те обявиха планове за още 20 локации и водещи магазини във всички столици на федералните окръзи. В момента веригата управлява 29 магазина в Русия.
„Търговските центрове, с които се свързах, сами отговориха на въпроса какво се е объркало. Историята, която описаха, беше изненадващо последователна. Компанията изпрати на наемодателите почти идентични писма, обявявайки намерението си да затвори още през май, много преди публичното обявяване в социалните медии, и до момента, в който беше обявено официалното затваряне, повечето магазини вече бяха разпродадени, а персоналът беше получил известия за съкращения“, каза източникът на агенцията.
Всички източници посочват една и съща причина: спад в клиентския трафик и търсенето, който веригата не е могла да компенсира предвид съществуващия наем и дългово бреме, продължи Кермедчиева. Някои локации цитират опитите на марката да договори намаление на наемите, за да оптимизира разходите, но повечето наемодатели не съдействаха.
Други посочват натрупания дълг и невъзможността за обслужване на плащанията на фона на намаляващите продажби, което беше пряката причина за обявяването на фалит.
Тези, които вече са затворили
Madame Coco не е сама в тази история. Турската Chakra, оперираща в същия сегмент на стоки за дома, вече е затворила и двата си обекта в Москва – в Aviapark и Afimall, отбеляза Кермедчиева. „Припокриването в сегмента, географията и времето на затварянето предполага, че това не е просто управленска грешка от страна на една компания, а системен проблем, пред който са изправени средностатистическите турски марки за дома на руския пазар: подобен ценови модел, зависимост от трафика в топ търговските центрове и подобна точка на пречупване, когато той спада“, обясни тя.
Дълговата тежест в този случай се оказва решаващ фактор и е особено тежка на фона на функционираща икономика на магазините: магазините генерираха приходи, но компанията все още не беше в състояние да обслужва дълга, продължи експертът. Това не е временно спиране или преструктуриране на бизнеса, а по-скоро процес на несъстоятелност: компанията е подала необходимите документи, което означава управлявана ликвидация, а не пауза, последвана от последващо връщане. „Според моя информация, всички магазини от веригата ще бъдат затворени до есента, а 29 от тях на практика са изчерпани: разпродажбата на складове е по същество приключила и това, което се случва сега, е техническо спиране на дейността преди официалното затваряне на магазините“, заключи Кермедчиева.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Скоро ще минат на бурлашка мода като на картината на Иля Репин "Бурлаки на Волге".
Коментиран от #9, #17
14:40 06.08.2026
2 Българин
Коментиран от #15
14:42 06.08.2026
3 И кво ?
14:56 06.08.2026
4 сефте ги чувам тия турски ментаци
14:56 06.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сатамна Z
14:58 06.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Орк
До коментар #1 от "Българин":Богатите руснаци не носят турски дрехи. А бедните ще отидат до турция да купят без наценки
14:59 06.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Красимир
Коментиран от #12
15:05 06.08.2026
12 За сега
До коментар #11 от "Красимир":"Валберис" както им викаш приключиха - повечето изгоряха последните 2 седмици, че много пушат руснаците. Сега е ред на озон да изгори и пак ще тръгнят по моловете.
Коментиран от #13
15:34 06.08.2026
13 Красимир
До коментар #12 от "За сега":Бъдещето ще покаже кой къде ще ходи и за какво.
15:59 06.08.2026
14 Вале-каро
16:03 06.08.2026
15 Грешиш!😂
До коментар #2 от "Българин":"Соросоиди на Волге" се казва картината и показва късметлии соросоиди! Останалите ще опъват на Об, Енисей и Лена!🤣🤣🤣🤣
16:13 06.08.2026
16 Така ще е:
16:30 06.08.2026
17 Малииий
До коментар #1 от "Българин":колко си пр@зд и тар!А,и не си българин- ние на такова ниско ниво нямаме!
16:34 06.08.2026