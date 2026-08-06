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Известната турска марка Madame Coco напуска Русия

Известната турска марка Madame Coco напуска Русия

6 Август, 2026 14:33 1 468 17

  • madame coco-
  • турция-
  • русия-
  • магазин-
  • затвараряне-
  • верига

Причината е спад в търсенето

Известната турска марка Madame Coco напуска Русия - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турската марка домашен текстил Madame Coco затваря в Русия, каза експертът на ATER Наталия Кермедчиева.

„Madame Coco затваря в Русия. Не става въпрос за затваряне на отделни магазини или преструктуриране, а по-скоро за пълно прекратяване на присъствието на марката на пазара“, каза тя.

Според нея турската марка за домашен текстил и стоки за дома, основана в Истанбул през 2011 г., в момента има над 700 магазина в 23-24 страни.

„Позиционирането се основаваше на формулата „достъпен лукс“: първокласен визуален език, сатенено спално бельо, порцелан и интериорен декор на средни цени, редовно подкрепени от продажби до 70-80%. Моят екип преговаряше за стартирането на тази марка от 2022 г.“, заяви Кермедчиева.

Тя добави, че марката е навлязла в Русия през февруари 2023 г. и в рамките на две години е отворила мрежа от магазини с площ от 400-500 квадратни метра на партерните етажи на големи търговски центрове, от Мега Химки до молове в Екатеринбург, Грозни и Казан. В началото на 2025 г. те обявиха планове за още 20 локации и водещи магазини във всички столици на федералните окръзи. В момента веригата управлява 29 магазина в Русия.

„Търговските центрове, с които се свързах, сами отговориха на въпроса какво се е объркало. Историята, която описаха, беше изненадващо последователна. Компанията изпрати на наемодателите почти идентични писма, обявявайки намерението си да затвори още през май, много преди публичното обявяване в социалните медии, и до момента, в който беше обявено официалното затваряне, повечето магазини вече бяха разпродадени, а персоналът беше получил известия за съкращения“, каза източникът на агенцията.

Всички източници посочват една и съща причина: спад в клиентския трафик и търсенето, който веригата не е могла да компенсира предвид съществуващия наем и дългово бреме, продължи Кермедчиева. Някои локации цитират опитите на марката да договори намаление на наемите, за да оптимизира разходите, но повечето наемодатели не съдействаха.

Други посочват натрупания дълг и невъзможността за обслужване на плащанията на фона на намаляващите продажби, което беше пряката причина за обявяването на фалит.

Тези, които вече са затворили

Madame Coco не е сама в тази история. Турската Chakra, оперираща в същия сегмент на стоки за дома, вече е затворила и двата си обекта в Москва – в Aviapark и Afimall, отбеляза Кермедчиева. „Припокриването в сегмента, географията и времето на затварянето предполага, че това не е просто управленска грешка от страна на една компания, а системен проблем, пред който са изправени средностатистическите турски марки за дома на руския пазар: подобен ценови модел, зависимост от трафика в топ търговските центрове и подобна точка на пречупване, когато той спада“, обясни тя.

Дълговата тежест в този случай се оказва решаващ фактор и е особено тежка на фона на функционираща икономика на магазините: магазините генерираха приходи, но компанията все още не беше в състояние да обслужва дълга, продължи експертът. Това не е временно спиране или преструктуриране на бизнеса, а по-скоро процес на несъстоятелност: компанията е подала необходимите документи, което означава управлявана ликвидация, а не пауза, последвана от последващо връщане. „Според моя информация, всички магазини от веригата ще бъдат затворени до есента, а 29 от тях на практика са изчерпани: разпродажбата на складове е по същество приключила и това, което се случва сега, е техническо спиране на дейността преди официалното затваряне на магазините“, заключи Кермедчиева.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    10 15 Отговор
    Щом евтини турски боклуци не могат да си позволят богатите руснаци, явно положението е отлично. Путин да продължава все така!

    Скоро ще минат на бурлашка мода като на картината на Иля Репин "Бурлаки на Волге".

    Коментиран от #9, #17

    14:40 06.08.2026

  • 2 Българин

    8 6 Отговор
    Делегация на "Русофили" на път за Москва

    Коментиран от #15

    14:42 06.08.2026

  • 3 И кво ?

    6 8 Отговор
    Турция доставяше дронове на украинския режим още преди СВО , а сега , когато Европа пламти , се чуди , че клиентите в Русия обеднявали .

    14:56 06.08.2026

  • 4 сефте ги чувам тия турски ментаци

    11 5 Отговор
    сигур са мноо чок гюзел

    14:56 06.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сатамна Z

    9 6 Отговор
    В Русия никой не иска да купува Турски стоки дори и евтините чаршафи на мадам Коко .

    14:58 06.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Орк

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Богатите руснаци не носят турски дрехи. А бедните ще отидат до турция да купят без наценки

    14:59 06.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Красимир

    13 3 Отговор
    Сега в Русия всичко се копува през Озон или Валберис. Никой не ходи вече в магазините. Пазара е решил.

    Коментиран от #12

    15:05 06.08.2026

  • 12 За сега

    6 6 Отговор

    До коментар #11 от "Красимир":

    "Валберис" както им викаш приключиха - повечето изгоряха последните 2 седмици, че много пушат руснаците. Сега е ред на озон да изгори и пак ще тръгнят по моловете.

    Коментиран от #13

    15:34 06.08.2026

  • 13 Красимир

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "За сега":

    Бъдещето ще покаже кой къде ще ходи и за какво.

    15:59 06.08.2026

  • 14 Вале-каро

    3 2 Отговор
    Защо всички търсите"под вола ,теле"?Нали е пазарна икономика.Появилсе е друг субект предлагащ по качествена и по евтина стока.Вие при кого ще отидете да пазарувате?

    16:03 06.08.2026

  • 15 Грешиш!😂

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    "Соросоиди на Волге" се казва картината и показва късметлии соросоиди! Останалите ще опъват на Об, Енисей и Лена!🤣🤣🤣🤣

    16:13 06.08.2026

  • 16 Така ще е:

    3 4 Отговор
    Руснаците избират руското,защото са Патриоти!А ние,къде сме?!Въпросът е риторичен/ за тези,които знаят какво означава/, за останалите - няма значение!

    16:30 06.08.2026

  • 17 Малииий

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    колко си пр@зд и тар!А,и не си българин- ние на такова ниско ниво нямаме!

    16:34 06.08.2026