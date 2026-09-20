Крайната левица води в Берлин според екзитпол

Крайнолявата партия „Левите“ води в изборите за провинциален парламент в Берлин, сочат първите екзитполове, излъчени от германските обществени телевизии ARD и ZDF.

Според данните „Левите“ получават 24,5 процента, а Християндемократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц остава втори с 20 процента. Това е сериозен удар за консерваторите в една кампания, доминирана от темата за жилищата и наемите, отбелязва Асошиейтед прес.

Ако резултатът бъде потвърден при окончателното броене, това ще засили натиска върху управляващите на федерално и местно ниво. В Берлин вотът се следи внимателно и заради възможността след изборите да се търси нова коалиция.

Жилищата бяха водещата тема

Предизборната кампания в германската столица мина под знака на недостига на жилища и растящите наеми. В последните седмици проучванията показваха оспорвана битка между „Левите“ и ХДС, а крайнодясната „Алтернатива за Германия“ също се движеше в групата на водещите партии, сочат последните публикувани анкети на ZDF, ARD и германски медии.

Изборите в Берлин са важни и с оглед на контрола върху столичното управление, като според предварителните очаквания нито една партия не е на път да спечели самостоятелно мнозинство. Окончателните резултати се очакват след преброяването на всички бюлетини.

Източници: Асошиейтед прес, АРД, ZDF, БТА