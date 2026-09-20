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Крайната левица води в Берлин според екзитпол
  Тема: Избори

Крайната левица води в Берлин според екзитпол

20 Септември, 2026 19:36, обновена 20 Септември, 2026 19:39 1 350 26

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  • левите-
  • хдс

Левите изпреварват християндемократите на изборите за регионален парламент в германската столица, показват първите данни на ARD и ZDF.

Крайната левица води в Берлин според екзитпол - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Крайнолявата партия „Левите“ води в изборите за провинциален парламент в Берлин, сочат първите екзитполове, излъчени от германските обществени телевизии ARD и ZDF.

Според данните „Левите“ получават 24,5 процента, а Християндемократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц остава втори с 20 процента. Това е сериозен удар за консерваторите в една кампания, доминирана от темата за жилищата и наемите, отбелязва Асошиейтед прес.

Ако резултатът бъде потвърден при окончателното броене, това ще засили натиска върху управляващите на федерално и местно ниво. В Берлин вотът се следи внимателно и заради възможността след изборите да се търси нова коалиция.

Жилищата бяха водещата тема

Предизборната кампания в германската столица мина под знака на недостига на жилища и растящите наеми. В последните седмици проучванията показваха оспорвана битка между „Левите“ и ХДС, а крайнодясната „Алтернатива за Германия“ също се движеше в групата на водещите партии, сочат последните публикувани анкети на ZDF, ARD и германски медии.

Изборите в Берлин са важни и с оглед на контрола върху столичното управление, като според предварителните очаквания нито една партия не е на път да спечели самостоятелно мнозинство. Окончателните резултати се очакват след преброяването на всички бюлетини.

Източници: Асошиейтед прес, АРД, ZDF, БТА


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    36 6 Отговор
    Берлин падна.Над Райхстага се вее червено знаме.

    Коментиран от #2

    19:40 20.09.2026

  • 2 Верно ли бе

    25 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Досега се вееха това с цветовете на дъгата и украинското.

    Коментиран от #4

    19:41 20.09.2026

  • 3 ГДР

    22 5 Отговор
    Стената идва, ГДР идва, парите си отиват. Путин да разтваря кесията.

    Коментиран от #7, #8, #9

    19:43 20.09.2026

  • 4 Последния Софиянец

    19 3 Отговор

    До коментар #2 от "Верно ли бе":

    Партията Левите е бившата комунистическа партия на ГДР..

    19:44 20.09.2026

  • 5 Туни

    30 2 Отговор
    И на швабите им писна от див капитализъм и мизерия.

    Коментиран от #13

    19:45 20.09.2026

  • 6 Помак

    8 2 Отговор
    Оо, мяраба батко Милене , радвам са да та видя тука , мяраба абита .ша има ли нов гит лер

    Коментиран от #24

    19:46 20.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сандо

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "ГДР":

    Защо кесията?Или така сте свикнали козячетата - всичко наготово и с пари да получавате.Достатъчно е Русия да възстанови доставките на газ и петрол на предишните цени и икономиката на Източна Германия ще поеме сериозен напредък.

    Коментиран от #23

    19:54 20.09.2026

  • 10 Красимир Петров

    12 2 Отговор
    Либералите отичат

    19:55 20.09.2026

  • 11 Алтернативата

    6 0 Отговор
    наистина е крайна левица!

    19:56 20.09.2026

  • 12 Ехооооооо

    8 0 Отговор
    Има ли педраханци брееее

    19:57 20.09.2026

  • 13 Многодетен ром

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Туни":

    Кво си видел..

    19:57 20.09.2026

  • 14 Сандьо

    3 0 Отговор
    да живее социалноста!

    19:58 20.09.2026

  • 15 И Киев е Руски

    11 2 Отговор
    Не знам но е сигурно че ще има народен съд и Сибир едва ли ще побере евро троскота

    Коментиран от #16

    19:58 20.09.2026

  • 16 И Москва

    0 5 Отговор

    До коментар #15 от "И Киев е Руски":

    е монголска!

    Коментиран от #22

    19:59 20.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Добрите новини от Германия тепърва идват

    8 0 Отговор
    Източен Берлин гласува мощно за АзГ. Урсула вие на умряло. Кая спешно отиде за памперси. Мерц е с багажа на летището и оглежда колесниците.

    20:01 20.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Еее....Ци родителите ви се срамуват от вас

    20:04 20.09.2026

  • 22 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "И Москва":

    Не обиждай родител 1

    20:05 20.09.2026

  • 23 Берлин

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Сандо":

    Берлин е на сериозни дотации от провинциите в Западна Германия,
    на които им е омръзнало да хрантутят социалните източни. Сега с АзГ
    ще кажат - оправяйте се, достатъчно давахме, паре нет.

    20:18 20.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Милене, кво е това "крайна левица", бе? Червените кхмери ли спечелиха изборите в Берлин?

    20:25 20.09.2026

  • 26 Дзак

    0 0 Отговор
    В Берлин искат евтини жилища и възстановяване на градската инфраструктура. Карат си автомобилите с ДВГ.

    20:37 20.09.2026

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