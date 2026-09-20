Крайната левица води в Берлин според екзитпол

Крайнолявата партия „Левите“ води в изборите за провинциален парламент в Берлин, сочат първите екзитполове, излъчени от германските обществени телевизии ARD и ZDF.
Според данните „Левите“ получават 24,5 процента, а Християндемократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц остава втори с 20 процента. Това е сериозен удар за консерваторите в една кампания, доминирана от темата за жилищата и наемите, отбелязва Асошиейтед прес.
Ако резултатът бъде потвърден при окончателното броене, това ще засили натиска върху управляващите на федерално и местно ниво. В Берлин вотът се следи внимателно и заради възможността след изборите да се търси нова коалиция.
Жилищата бяха водещата тема
Предизборната кампания в германската столица мина под знака на недостига на жилища и растящите наеми. В последните седмици проучванията показваха оспорвана битка между „Левите“ и ХДС, а крайнодясната „Алтернатива за Германия“ също се движеше в групата на водещите партии, сочат последните публикувани анкети на ZDF, ARD и германски медии.
Изборите в Берлин са важни и с оглед на контрола върху столичното управление, като според предварителните очаквания нито една партия не е на път да спечели самостоятелно мнозинство. Окончателните резултати се очакват след преброяването на всички бюлетини.
Източници: Асошиейтед прес, АРД, ZDF, БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
19:40 20.09.2026
2 Верно ли бе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Досега се вееха това с цветовете на дъгата и украинското.
Коментиран от #4
19:41 20.09.2026
3 ГДР
Коментиран от #7, #8, #9
19:43 20.09.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Верно ли бе":Партията Левите е бившата комунистическа партия на ГДР..
19:44 20.09.2026
5 Туни
Коментиран от #13
19:45 20.09.2026
6 Помак
Коментиран от #24
19:46 20.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сандо
До коментар #3 от "ГДР":Защо кесията?Или така сте свикнали козячетата - всичко наготово и с пари да получавате.Достатъчно е Русия да възстанови доставките на газ и петрол на предишните цени и икономиката на Източна Германия ще поеме сериозен напредък.
Коментиран от #23
19:54 20.09.2026
10 Красимир Петров
19:55 20.09.2026
11 Алтернативата
19:56 20.09.2026
12 Ехооооооо
19:57 20.09.2026
13 Многодетен ром
До коментар #5 от "Туни":Кво си видел..
19:57 20.09.2026
14 Сандьо
19:58 20.09.2026
15 И Киев е Руски
Коментиран от #16
19:58 20.09.2026
16 И Москва
До коментар #15 от "И Киев е Руски":е монголска!
Коментиран от #22
19:59 20.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Добрите новини от Германия тепърва идват
20:01 20.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 И Киев е Руски
20:04 20.09.2026
22 И Киев е Руски
До коментар #16 от "И Москва":Не обиждай родител 1
20:05 20.09.2026
23 Берлин
До коментар #9 от "Сандо":Берлин е на сериозни дотации от провинциите в Западна Германия,
на които им е омръзнало да хрантутят социалните източни. Сега с АзГ
ще кажат - оправяйте се, достатъчно давахме, паре нет.
20:18 20.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 РЕАЛИСТ
20:25 20.09.2026
26 Дзак
20:37 20.09.2026