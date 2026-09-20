Русия и Иран разработиха план срещу западните санкции

Русия и Иран са разработили подробен многогодишен план за задълбочаване на икономическото и технологичното си сътрудничество в условията на западни санкции, съобщава Fox News, позовавайки се на непубличен руски правителствен документ, с който медията твърди, че се е запознала.

Документът обхваща периода 2024–2026 г. и включва мерки във финансите, ядрената енергетика, петролния и газовия сектор, авиацията и транспортната инфраструктура.

Самата „пътна карта“ не използва определението „заобикаляне на санкциите“. Вместо това в нея се говори за развитие на независими финансови канали и противодействие на определяните от Москва като „едностранни ограничителни мерки“.

Разплащания без долари

Един от основните акценти е увеличаването на използването на националните валути в двустранната търговия.

Според документа Русия и Иран са планирали делът на разплащанията в национални валути да се увеличи от 68% през 2024 г. до 71% през 2026 г. Предвижда се и разширяване на мрежата от кореспондентски банкови сметки в рубли и ирански риали.

Москва и Техеран планират и координирани действия в рамките на БРИКС и други международни организации срещу търговските ограничения и санкционния натиск.

Американски представител, пожелал анонимност, коментира пред Fox News, че Вашингтон следи опитите на санкционирани държави да създават алтернативни трансгранични платежни механизми. Според него САЩ ще се стремят да противодействат на системи, използвани за избягване на санкции или незаконно финансиране.

Русия с планове за ирански петрол и газ

„Пътната карта“ включва и конкретни ирански нефтени и газови находища, в чието разработване Русия е планирала да инвестира.

Поне един от посочените проекти вече е достигнал етап на реализация. Според Fox News от февруари 2026 г. руска компания разработва иранското нефтено находище Шадеган.

Сътрудничеството се разпростира и върху ядрената енергетика, включително проекти, свързани с иранската АЕЦ „Бушер“.

Иран може да произвежда части за руски самолети

Особено внимание привлича авиационната част на документа. Според Fox News Москва е планирала да помогне за организиране на производство в Иран на определени компоненти и възли за руски самолети.

Подобно сътрудничество би било важно за руската авиационна индустрия, която е ограничена в достъпа си до редица западни компоненти след санкциите, наложени заради войната в Украйна.

Документът предвижда още развитие на транспортни маршрути, които да свържат Русия с Иран и Персийския залив, като по този начин Москва получава допълнителни възможности за търговия извън традиционните европейски направления.

Публикацията се появява в момент на нов американски санкционен натиск срещу двете държави. На 18 септември президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа закон, който разширява американските санкционни правомощия срещу Русия и удължава действието на ключови санкции срещу Иран.

Разкритият от Fox News документ показва мащаба на усилията на Москва и Техеран да изградят икономически, финансови и технологични механизми, които да намалят уязвимостта им от западния санкционен натиск. Автентичността и актуалният статус на всички описани в документа проекти обаче не са независимо потвърдени.