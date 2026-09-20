Унгария е готова да се откаже от руския газ през 2027 година

Унгария ще бъде готова да се откаже от руския природен газ до октомври 2027 г., заяви министърът на икономиката и енергетиката Ищван Капитани в интервю за унгарското издание Telex.

По думите му страната разполага с достатъчни газови резерви за предстоящата зима и в момента няма проблеми със сигурността на доставките.

Капитани подчерта, че зависимостта на Унгария от руския газ не се дължи на невъзможност да бъдат използвани други източници. Причината досега е била „изключително“ икономическата изгода от руските доставки.

Министърът не уточни с колко е намаляла зависимостта от руския газ през последните месеци. Той обаче заяви, че при настоящия сценарий до октомври 2027 г. страната ще може да осигурява необходимите количества от неруски източници.

Срокът практически съвпада с европейския график за прекратяване на вноса от Русия. ЕС предвижда пълна забрана на руския втечнен природен газ от началото на 2027 г., а на тръбопроводния газ – от края на септември същата година.

В момента Унгария получава руски природен газ основно през „Турски поток“ и свързаната с него инфраструктура в Югоизточна Европа.

Будапеща търси алтернатива и на руския петрол

Унгарското правителство подготвя възможности и за намаляване на зависимостта от руския суров петрол.

Капитани съобщи, че Будапеща води преговори с Хърватия за използването на петролопровода „Адрия“ с пълния му капацитет. Той свързва терминала Омишал на хърватския остров Крък със системата, по която петрол може да достига до Унгария и други държави от Централна Европа.

Техническият капацитет на съоръжението достига около 24 млн. тона годишно. През август хърватският оператор JANAF и унгарската енергийна компания MOL договориха транспортирането на 2,05 млн. тона суров петрол.

В момента Унгария продължава да получава руски петрол по тръбопровода „Дружба“.

Позицията на Будапеща обаче не означава незабавно прекратяване на енергийните отношения с Москва. Още през май Капитани заяви, че Унгария не възнамерява да прекратява действащите договори за руски петрол и газ, а цели да разполага с няколко независими източника на енергийни доставки.

Така заявеният срок през 2027 г. показва по-скоро подготовка за диверсификация и възможност страната да функционира без руски енергоносители, отколкото решение за предсрочно прекратяване на съществуващите договори.