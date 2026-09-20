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Унгария е готова да се откаже от руския газ през 2027 година
  Тема: Бъдещето на Газа

Унгария е готова да се откаже от руския газ през 2027 година

20 Септември, 2026 19:36 496 8

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Будапеща подготвя алтернативи и за доставките на руски петрол

Унгария е готова да се откаже от руския газ през 2027 година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Унгария ще бъде готова да се откаже от руския природен газ до октомври 2027 г., заяви министърът на икономиката и енергетиката Ищван Капитани в интервю за унгарското издание Telex.

По думите му страната разполага с достатъчни газови резерви за предстоящата зима и в момента няма проблеми със сигурността на доставките.

Капитани подчерта, че зависимостта на Унгария от руския газ не се дължи на невъзможност да бъдат използвани други източници. Причината досега е била „изключително“ икономическата изгода от руските доставки.

Министърът не уточни с колко е намаляла зависимостта от руския газ през последните месеци. Той обаче заяви, че при настоящия сценарий до октомври 2027 г. страната ще може да осигурява необходимите количества от неруски източници.

Срокът практически съвпада с европейския график за прекратяване на вноса от Русия. ЕС предвижда пълна забрана на руския втечнен природен газ от началото на 2027 г., а на тръбопроводния газ – от края на септември същата година.

В момента Унгария получава руски природен газ основно през „Турски поток“ и свързаната с него инфраструктура в Югоизточна Европа.

Будапеща търси алтернатива и на руския петрол

Унгарското правителство подготвя възможности и за намаляване на зависимостта от руския суров петрол.

Капитани съобщи, че Будапеща води преговори с Хърватия за използването на петролопровода „Адрия“ с пълния му капацитет. Той свързва терминала Омишал на хърватския остров Крък със системата, по която петрол може да достига до Унгария и други държави от Централна Европа.

Техническият капацитет на съоръжението достига около 24 млн. тона годишно. През август хърватският оператор JANAF и унгарската енергийна компания MOL договориха транспортирането на 2,05 млн. тона суров петрол.

В момента Унгария продължава да получава руски петрол по тръбопровода „Дружба“.

Позицията на Будапеща обаче не означава незабавно прекратяване на енергийните отношения с Москва. Още през май Капитани заяви, че Унгария не възнамерява да прекратява действащите договори за руски петрол и газ, а цели да разполага с няколко независими източника на енергийни доставки.

Така заявеният срок през 2027 г. показва по-скоро подготовка за диверсификация и възможност страната да функционира без руски енергоносители, отколкото решение за предсрочно прекратяване на съществуващите договори.


Унгария
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колко хитро

    2 1 Отговор
    2027 е камилата я камиларя

    19:37 20.09.2026

  • 2 Съдията

    10 1 Отговор
    Да, да, знаем. Цяла Европа в бъдеще ще купува "азербайджански" тръбен и "американски" втечнен газ, но със 100% руско ДНК на двойна цена. Мъка, мъка либерастка.😂

    19:40 20.09.2026

  • 3 България

    3 5 Отговор
    Никой не иска монгольяк фашагите!
    Те са у роди и де Били

    19:40 20.09.2026

  • 4 Паток

    4 1 Отговор
    И кво - Турския паток закачен само на един клиент остава. Май ша го затварят.

    19:40 20.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 604

    2 0 Отговор
    е...а ся де, още сега не мой ли? ще го молите пудинг...амъ вместо газ ще има ракетки по кухите чотурки!!!

    19:55 20.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.