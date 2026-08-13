Рекордно потребление на ток заради горещините в Италия

Потреблението на електроенергия в Италия през юли достигна исторически максимум и възлиза на 32,5 TWh, което е с 8,3% по-високо от същия период на 2025 г. Националният мрежов оператор Terna каза, че скокът в търсенето се дължи на широкото използване на климатични системи на фона на интензивни горещини.

Изключително високите температури доведоха до пик на годишно потребление от около 58 GW на 15 юли (+4,5% в сравнение с 2025 г.). Допълнителен фактор е нарастването на потреблението на енергия в промишления сектор: индексът на енергоемките предприятия през юли нараства с 2,1% на годишна база. Възобновяемите енергийни източници задоволяват общо 41,5% от националните нужди, каза операторът.