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Рекордно потребление на ток заради горещините в Италия

Рекордно потребление на ток заради горещините в Италия

13 Август, 2026 15:15 337 1

  • италия-
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  • климатици

Рязкото увеличение на потреблението се дължи на масовото използване на климатици

Рекордно потребление на ток заради горещините в Италия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Потреблението на електроенергия в Италия през юли достигна исторически максимум и възлиза на 32,5 TWh, което е с 8,3% по-високо от същия период на 2025 г. Националният мрежов оператор Terna каза, че скокът в търсенето се дължи на широкото използване на климатични системи на фона на интензивни горещини.

Изключително високите температури доведоха до пик на годишно потребление от около 58 GW на 15 юли (+4,5% в сравнение с 2025 г.). Допълнителен фактор е нарастването на потреблението на енергия в промишления сектор: индексът на енергоемките предприятия през юли нараства с 2,1% на годишна база. Възобновяемите енергийни източници задоволяват общо 41,5% от националните нужди, каза операторът.


Италия
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    Ние пък 37 години не постигнахме нито една от целит си, но ни не търсим изход. За това вpeмe 37 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    15:37 13.08.2026