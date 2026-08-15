Тройно набъбна размерът на замразените руски активи в Швейцария

Размерът на замразените руски активи в Швейцария е нараснал до 8,5 милиарда швейцарски франка (10,4 млрд. USD) към юни 2026 г., заяви Фабиан Майенфиш, говорител на Държавния секретариат по икономически въпроси (SECO). Година по-рано тази цифра беше 7,4 милиарда швейцарски франка (8,4 млрд. USD).

„Към 1 юни 2026 г. в Швейцария са замразени финансови активи на стойност 8,5 милиарда швейцарски франка“, каза той. Майенфиш отбеляза, че освен парични средства, 14 недвижими имоти, както и спортни и луксозни автомобили, произведения на изкуството, мебели и музикални инструменти, принадлежащи на лица и организации, обект на санкции, остават замразени.

Според представител на секретариата, резервите и активите на Централната банка на Русия са обездвижени отделно в Швейцария. Към юни 2026 г. тяхната стойност възлиза на 6,8 милиарда франка (8,3 млрд. USD), в сравнение със 7,2 милиарда франка (8,1 млрд. USD) година по-рано.

Майенфиш отказа да отговори на въпрос дали Швейцария участва в дискусиите по инициативата за прехвърляне на замразени руски активи от Euroclear към нова депозитарна институция на ЕС за ползване от Киев. Той обаче отбеляза, че „Швейцария следи отблизо международните дискусии относно замразените активи на Централната банка на Русия“. Той обясни, че Берн „счита за изключително важно международно договорените подходи да зачитат принципите на върховенството на закона и международното право и да гарантират финансова стабилност“.