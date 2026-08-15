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Тройно набъбна размерът на замразените руски активи в Швейцария

Тройно набъбна размерът на замразените руски активи в Швейцария

15 Август, 2026 08:21 708 10

  • русия-
  • швейцария-
  • замразени активи-
  • размер

През 2025 г. той беше 8,4 милиарда долара. Днес вече е 10,4 милиарда долара

Тройно набъбна размерът на замразените руски активи в Швейцария - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Размерът на замразените руски активи в Швейцария е нараснал до 8,5 милиарда швейцарски франка (10,4 млрд. USD) към юни 2026 г., заяви Фабиан Майенфиш, говорител на Държавния секретариат по икономически въпроси (SECO). Година по-рано тази цифра беше 7,4 милиарда швейцарски франка (8,4 млрд. USD).

„Към 1 юни 2026 г. в Швейцария са замразени финансови активи на стойност 8,5 милиарда швейцарски франка“, каза той. Майенфиш отбеляза, че освен парични средства, 14 недвижими имоти, както и спортни и луксозни автомобили, произведения на изкуството, мебели и музикални инструменти, принадлежащи на лица и организации, обект на санкции, остават замразени.

Според представител на секретариата, резервите и активите на Централната банка на Русия са обездвижени отделно в Швейцария. Към юни 2026 г. тяхната стойност възлиза на 6,8 милиарда франка (8,3 млрд. USD), в сравнение със 7,2 милиарда франка (8,1 млрд. USD) година по-рано.

Майенфиш отказа да отговори на въпрос дали Швейцария участва в дискусиите по инициативата за прехвърляне на замразени руски активи от Euroclear към нова депозитарна институция на ЕС за ползване от Киев. Той обаче отбеляза, че „Швейцария следи отблизо международните дискусии относно замразените активи на Централната банка на Русия“. Той обясни, че Берн „счита за изключително важно международно договорените подходи да зачитат принципите на върховенството на закона и международното право и да гарантират финансова стабилност“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    8 6 Отговор
    И това няма да спаси ЕС от свободното падане.

    Коментиран от #3, #5

    08:26 15.08.2026

  • 2 Всички

    5 3 Отговор
    ще набъбнете. Съвсем скоро...

    08:28 15.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Имат

    5 3 Отговор
    Активи - набъбват!
    То и аз така - имам актив, който набъбва!
    Мой ли си е?
    Мой си е!

    08:29 15.08.2026

  • 5 ЪХЪ

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Рош, Сантоз,Новартис,Нестле, Лонжин знаеш ли чии са.
    От къде ви намират?

    08:30 15.08.2026

  • 6 Даааа

    6 4 Отговор
    Това е официалната версия. А неофициалната? А украинските родолюбци и защитници? Техните сметки как са? А американските и европейските миротворци? Растат на всички сметките. На обикновените хора растат местата метър на два, мъката и разбитите животи. Война...

    08:31 15.08.2026

  • 7 Жоро Хикса

    2 0 Отговор
    Това е добра новина.

    08:34 15.08.2026

  • 8 Българин

    2 3 Отговор
    Бившата швейцария е една провалена държава, без никакво бъдеще!

    08:41 15.08.2026

  • 9 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Няма смисъл да ги смятате в долари

    08:52 15.08.2026

  • 10 Зеленото:

    3 0 Отговор
    Моята сметка набъбна много повече от замразените руски активи, но ги искам и тях и всичките пари на света- също..

    08:59 15.08.2026