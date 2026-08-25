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Индия отваря пристанища за товари, отклонени от Ормузкия проток

Индия отваря пристанища за товари, отклонени от Ормузкия проток

25 Август, 2026 15:21 399 2

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  • логистика

Товарът трябва да остане под митнически контрол

Индия отваря пристанища за товари, отклонени от Ормузкия проток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Централен съвет за косвени данъци и митнически услуги на Индия (CBIC) временно отвори всички морски пристанища и международни летища в страната за чуждестранни товари, отклонени поради блокадата на Ормузкия проток.

На фона на продължаващата несигурност в морския транспорт в Ормузкия проток, разтоварването, съхранението и претоварването на чуждестранни контейнеризирани товари в Индия е разрешено до 31 октомври 2026 г. Според заповедта на CBIC, товарът трябва да остане под митнически контрол и е предназначен единствено за по-нататъшен международен транзит или реекспорт. Използването на такъв товар на индийския вътрешен пазар е забранено.

Решението на CBIC да претовари товари е в резултат на искания от търговски и индустриални среди да се използва транспортната инфраструктура на Индия, за да се осигури непрекъснато морско корабоплаване и международна търговия на фона на продължаващата криза в Близкия изток.

На 19 август президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските сили са вдигнали блокадата на Ормузкия проток, отваряйки го отново за корабоплаване. Той също така призна, че корабоплаването в района може да „се забави малко“.


Индия
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