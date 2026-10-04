Дизелът във Великобритания достигна рекордните 199 пенса

Средната цена на дизела във Великобритания достигна рекордните 199 пенса за литър, съобщава британската автомобилна организация RAC. Това е най-високото равнище, регистрирано на Острова, а на някои бензиностанции горивото вече се продава за над 2 паунда за литър.

Новият максимум надминава предишния рекорд от 199,09 пенса за литър, отчетен на 25 юни 2022 г. Тогава цените скочиха след началото на войната в Украйна. Спрямо началото на 2026 г. дизелът е поскъпнал с близо 40 процента.

Пълен резервоар струва около 110 паунда

Зареждането на 55-литров резервоар на семеен автомобил вече струва около 110 паунда, или приблизително 130 евро. Високите цени променят поведението на шофьорите. Част от тях съкращават пътуванията си и ограничават други разходи в домакинството, за да могат да плащат горивото. Търговци на горива също отчитат, че клиентите зареждат по-малки количества.

Според RAC поскъпването е свързано с напрежението около добива и доставките на петрол, включително заради войните в Близкия изток и Украйна. Данните на организацията показват, че на 23 септември средната цена на дизела е била 197,31 пенса за литър, което е с 38,6 процента повече спрямо края на февруари.

Превозвачите очакват отражение върху цените

Най-силен е натискът върху транспортния сектор, където горивото формира около една трета от разходите. По оценки от бранша поскъпването увеличава разходите с около 300 паунда седмично за всеки камион. Управители на транспортни компании предупреждават, че по-скъпият превоз може да доведе до по-високи цени на стоките в магазините.

Автомобилните организации настояват правителството да продължи намалението на акциза с 5 пенса на литър. Британският финансов министър Джон Хийли заяви, че е загрижен за ситуацията, но решението ще бъде обявено след представянето на бюджета на 28 октомври. Хийли е финансов министър на Великобритания от 20 юли 2026 г.

Правителството вече е предвидило поетапно връщане на акциза към равнищата отпреди март 2022 г. След увеличението с 1 пенс от 1 септември са планирани още две повишения от по 2 пенса на 1 декември 2026 г. и на 1 март 2027 г.

Източници: bTV Новините