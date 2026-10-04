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Дизелът във Великобритания достигна рекордните 199 пенса
  Тема: Икономика

Дизелът във Великобритания достигна рекордните 199 пенса

4 Октомври, 2026 07:59 775 13

  • великобритания-
  • дизел-
  • горива-
  • цени-
  • транспорт

Средната цена на литър вече е почти 2 паунда, а на някои бензиностанции надхвърля тази граница. Превозвачите предупреждават за нов натиск върху цените на стоките.

Дизелът във Великобритания достигна рекордните 199 пенса - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Средната цена на дизела във Великобритания достигна рекордните 199 пенса за литър, съобщава британската автомобилна организация RAC. Това е най-високото равнище, регистрирано на Острова, а на някои бензиностанции горивото вече се продава за над 2 паунда за литър.

Новият максимум надминава предишния рекорд от 199,09 пенса за литър, отчетен на 25 юни 2022 г. Тогава цените скочиха след началото на войната в Украйна. Спрямо началото на 2026 г. дизелът е поскъпнал с близо 40 процента.

Пълен резервоар струва около 110 паунда

Зареждането на 55-литров резервоар на семеен автомобил вече струва около 110 паунда, или приблизително 130 евро. Високите цени променят поведението на шофьорите. Част от тях съкращават пътуванията си и ограничават други разходи в домакинството, за да могат да плащат горивото. Търговци на горива също отчитат, че клиентите зареждат по-малки количества.

Според RAC поскъпването е свързано с напрежението около добива и доставките на петрол, включително заради войните в Близкия изток и Украйна. Данните на организацията показват, че на 23 септември средната цена на дизела е била 197,31 пенса за литър, което е с 38,6 процента повече спрямо края на февруари.

Превозвачите очакват отражение върху цените

Най-силен е натискът върху транспортния сектор, където горивото формира около една трета от разходите. По оценки от бранша поскъпването увеличава разходите с около 300 паунда седмично за всеки камион. Управители на транспортни компании предупреждават, че по-скъпият превоз може да доведе до по-високи цени на стоките в магазините.

Автомобилните организации настояват правителството да продължи намалението на акциза с 5 пенса на литър. Британският финансов министър Джон Хийли заяви, че е загрижен за ситуацията, но решението ще бъде обявено след представянето на бюджета на 28 октомври. Хийли е финансов министър на Великобритания от 20 юли 2026 г.

Правителството вече е предвидило поетапно връщане на акциза към равнищата отпреди март 2022 г. След увеличението с 1 пенс от 1 септември са планирани още две повишения от по 2 пенса на 1 декември 2026 г. и на 1 март 2027 г.

Източници: bTV Новините


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само българина

    3 3 Отговор
    от високи цени не се плаши: пълно е с автомобили с по един пасажер и на никой не му пука за цената на горивата

    08:03 04.10.2026

  • 2 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    7 0 Отговор
    Малко е ... още може

    08:04 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мухахаха

    2 0 Отговор
    Дреме ми

    08:06 04.10.2026

  • 5 Хубаво се живееше

    11 1 Отговор
    Доскоро на запад, само че и на тях ще им се наложи да затягат коланите. Като си избират малоумници да ги управляват хак да им е.

    Коментиран от #9

    08:07 04.10.2026

  • 6 Ротшилд

    4 0 Отговор
    Навремето вашите царе бяха двукраки и ни направиха финансови министри и ни повериха парите си. Ние с тях направихме Майдани в Европа и ви махнахме монархиите и ви освободихме.

    08:08 04.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Факт

    6 0 Отговор
    Великобритания МРЗ 12,71£/час=1067£/месец :2£/литър = 533 литра дизел.
    България МРЗ 620€/месец : 1,9€/литър = 326 литра.
    Кво ми реват?

    08:25 04.10.2026

  • 9 Факт

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хубаво се живееше":

    Животът на кредит е сладък до време.
    Дойде време да се връщат заемите.

    08:27 04.10.2026

  • 10 центавос

    2 0 Отговор
    няма страшно,анди бърнаут,кат задоми бездомните ще напълни безплатно резервоарите

    08:36 04.10.2026

  • 11 Оня

    5 0 Отговор
    Няма да ревете , като искате по евтинко знаете процедурата ! На червеното килимче на колене и чело забито в земята! Може и да се получи ама надали!

    08:38 04.10.2026

  • 12 Сзо

    2 0 Отговор
    Акциза на дизела във Великобритания е 61 пенса. А в България е 33 цента. Направете си сметка къде е по евтино. Отделно ДДС в англия е 23%

    08:39 04.10.2026

  • 13 Списвача Милен,

    1 0 Отговор
    бай Ганьо, не знае колко пенса са 1 паунд, затова в статията дрънка през цялото време за стотици пенсове! То това не се чете!

    09:10 04.10.2026