Пампорово отчита 12% спад на нощувките през лятото

Пампорово приключва летния сезон с близо 12 процента спад на нощувките в хотелите на „Пампорово“ АД, но и с около 16 процента ръст на посетителите в зоните за спортни активности и развлечения. Данните съобщи пред БТА изпълнителният директор на дружеството Стефан Присадов.

По думите му по-слабият резултат при нощувките е бил очакван заради смяната на валутата, постоянно растящите цени и несигурността в световен мащаб. Допълнително влияние върху резервациите е оказало свлачището, което на 1 май прекъсна пътя Смолян – Пампорово. Присадов посочи и последвалата дезинформация за достъпа до курорта като фактор, повлиял негативно на търсенето.

Повече посетители във велопарка и при лифтовете

Увеличение на туристите е отчетено във вело- и приключенския парк, при лифтовете и в зоните за летни активности сред природата. „Всички инвестиции на „Пампорово“ АД по отношение на курорта като лятна дестинация очевидно вече дават резултати“, коментира Стефан Присадов.

Сред основните събития през сезона са състезанието „Персенк ултра“ и Pamporovo Summer Fest. Над 3500 състезатели и гости от различни европейски държави са посетили курорта по време на фестивала на планинското бягане DECATHLON Persenk Ultra през август. Организаторите планират състезанието да се проведе отново през следващото лято.

Новият лифт се тества до 15 октомври

Подготовката за зимния сезон вече е в ход. Новият 4-седалков лифт „Малина – Студенец“ е във финална фаза, като се извършват довършителни дейности по вертикалната планировка, сградите за управление и инфраструктурата.

Тестовете на съоръжението и подменената инфраструктура продължават от 1 до 15 октомври. След приключването им фирмата доставчик трябва официално да предаде лифта на „Пампорово“ АД. От дружеството планират той да бъде пуснат в движение с началото на зимния сезон.

Записванията за ски почивки засега са на нивата от предходната зима. В „Пампорово“ отчитат трайна тенденция туристите да резервират в последния момент и да изчакват информация за снежните условия, особено при по-топли зимни периоди.

Курортът продължава и програмата си с туристи от Израел. Кметът на Чепеларе Боран Хаджиев очаква зимният сезон в Пампорово и Чепеларе да бъде на нивото или по-добър от миналогодишния. По думите му хотелиери са инвестирали в СПА центрове и обновяване на легловата база, а „Пампорово“ АД продължава да подобрява инфраструктурата.