Как да изберем транспорт от Русе до летище Отопени според полета, багажа и броя пътници

От Русе до летище "Хенри Коанда" край Букурещ има около 100 километра и при нормален трафик пътят отнема между час и половина и два часа. Изборът на транспорт обаче рядко се решава от разстоянието. Решават го часът на полета, броят куфари и това колко души пътуват заедно.

Накратко: редовната автобусна линия остава най-евтиният вариант, но има едно тръгване в денонощието и не спира пред терминала. Трансферът от адрес струва повече, а срещу това дава избран час и врата до врата. При група от четирима и повече разходът на човек при трансфер пада до около 46-49 лева, което променя сметката.

Часът на полета променя цялата задача

Полет в 06:00 ч. и полет в 15:00 ч. са две различни пътувания. При ранен полет пътникът трябва да е на летището рано сутрин, тоест да тръгне от Русе посред нощ. В този час редовен транспорт няма. При следобеден полет изборът е широк и цената започва да тежи повече от удобството.

Часът на тръгване се сглобява от три неща: времето за път, резерв за трафика и предварителното явяване, което изисква авиокомпанията за конкретния полет. Последното се проверява в самата резервация, защото се различава по превозвач, дестинация и сезон.

Кога редовната автобусна линия върши работа

Редовната автобусна линия от Русе към летище Отопени има едно тръгване в денонощието, в 03:30 ч. от Автогара Юг, с пристигане около 05:45 ч. Публикуваната начална цена е под 10 лева. Съществената подробност е къде спира: на кръговото под железопътния мост, а не пред терминала. Оттам последните километри се уреждат отделно.

Автобусът е удобен за човек с ръчен багаж, който няма против да тръгне посред нощ и да изчака на летището. При три куфара, малко дете или следобеден полет удобството намалява значително, защото часът е фиксиран и е само един.

Собственият автомобил и перата, които се броят накрая

При пътуване със собствен автомобил разходът се формира от гориво за около 200 километра в двете посоки и такса за преминаване по Дунав мост в двете посоки. Ако автомобилът остава на летището за целия престой, към сметката се добавя и паркингът, който при седмична отпуска често е най-голямото перо.

Другият вариант е някой да закара пътника и да върне автомобила у дома. Тогава паркинг няма, но пътят се изминава два пъти в деня на заминаване, а при посрещане - още два пъти в деня на връщането.

Колко пътници пътуват и как пада цената на човек

При частен трансфер цената е за автомобила, а не за човек. Затова разходът на пътник намалява с всеки следващ спътник. Таблицата по-долу използва публикуваните цени на русенската фирма To4nite за маршрута Русе - летище Букурещ.

Публикувани цени на to4nite.com за еднопосочен трансфер, септември 2026 г.

Какво е споделен превоз и за кого е

Споделеният, или комбиниран, превоз е място в автомобил, който вози няколко клиенти по един и същ маршрут. To4nite предлага такъв по направлението Русе - летище Букурещ на цена 40 евро, тоест 78,23 лева на човек. Услугата важи при не по-малко от двама пътуващи и включва вземане от адрес в град Русе. Публикувани са по шест примерни часа на тръгване във всяка посока, включително нощни.

Компанията е основана през 2001 г., има офиси в Русе, Варна и София и приема заявки денонощно. Цените за трансфер до летище Отопени са публикувани предварително, така че разходът е известен преди тръгване. Заявката се прави минимум 24 часа по-рано, а при по-късна заявка се прилагат стандартните условия за трансфер.

Сравнение по критерии

Какво да проверите, преди да заявите

Часа на полета и колко време преди него искате да сте на летището

Броя куфари, а не само броя пътници

Нужда от детско столче

Данни за фактура, ако пътуването е служебно

Срока, до който заявката може да бъде отменена

Къде точно ви посреща шофьорът при кацане в Отопени

Често задавани въпроси

Колко време отнема пътят от Русе до летище Отопени?

Обикновено между час и половина и два часа за около 100 километра при нормален трафик. Времето зависи от натоварването при преминаването по Дунав мост и от часа на деня, затова е добре да се заложи резерв.

Може ли да се тръгне от адрес, а не от автогара?

Да. И при частния, и при споделения трансфер вземането е от адрес. При споделения превоз на To4nite обслужването от и до адрес важи за град Русе. За други населени места се прави отделно запитване.

Кой вариант е най-изгоден?

Зависи от броя пътници и от престоя. При един човек с ръчен багаж автобусът е най-евтин. При четирима цената по таблицата е 48,90 лева на човек, а срещу нея се получава вземане от адрес и уговорен час. При дълъг престой на летището платеният паркинг може да направи собствения автомобил по-скъп от двата други варианта.