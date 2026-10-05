Богаташи напускат Великобритания заради данъците

Великобритания губи заможни жители и семейства с общо състояние от 160 млрд. долара, а данъчните промени и влошаващият се образ на Лондон засилват отлива. Данните са представени от Bloomberg в анализ, основан на индекса на милиардерите.

Според анализа общото богатство на хората, които през последните две години са напуснали страната или са ограничили връзките си с нея, вече надхвърля състоянието на заможните участници в индекса, които продължават да живеят във Великобритания.

Данъчната промяна ускори преместването

Половината от разглежданата група е приключила преместването си няколко седмици преди влизането в сила на данъчната реформа през април 2025 г. Сред предпочитаните дестинации са Монако, Швейцария и Обединените арабски емирства.

Ключова промяна беше отмененият режим non-dom. При определени условия той позволяваше на хора без постоянен британски домицилий да не плащат до 15 години данъци във Великобритания върху доходи от чужбина. Паралелно с това бяха затегнати правилата за облагане на наследствата и доходите на управляващите инвестиции в частни пазари.

„Това, което се случва сега, е катастрофално. Вместо да привличаме милионери, милиардери и инвестиции от чужбина, правим обратното“, заяви пред Bloomberg британският милиардер Джон Кодвел.

Сред напусналите е управляващият хедж фонд Крис Рокос. Той е роден във Великобритания и е бил сред най-големите данъкоплатци в страната, но се е преместил в Гърция.

Прогнози за нов отлив на милионери

През юни 2025 г. консултантската компания Henley & Partners прогнозира, че Великобритания ще загуби нетно 16 500 милионери през годината. Свързаното с тях изтичане на капитали беше оценено на 66 млрд. британски лири, или около 90 млрд. долара.

Компанията посочва, че през 2024 г. страната е загубила 10 800 заможни жители. В по-ранна прогноза за същата година Henley & Partners очакваше нетен отлив от 9500 души, което показва разлика между предварителната оценка и последващите данни.

Ефектът се усеща и на местния пазар. Ресторантската група Caprice Holdings посочва по-високите местни бизнес данъци като един от факторите за спада на приходите си. Брокери съобщават, че купувачите на луксозни имоти в центъра на Лондон настояват за отстъпки, позовавайки се на рисковете за инвестициите във Великобритания.

Bloomberg свързва отслабването на Лондон и с негативните представи за града в социалните мрежи. В същото време през 2025 г. в британската столица е отчетено най-ниското ниво на убийствата от началото на съпоставимата статистика през 1997 г.

Източници: Блумбърг