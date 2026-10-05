Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Богаташи напускат Великобритания заради данъците
  Тема: Икономика

Богаташи напускат Великобритания заради данъците

5 Октомври, 2026 06:25 685 3

  • великобритания-
  • лондон-
  • данъци-
  • милионери-
  • капитали

Заможни жители и семейства с общо състояние от 160 млрд. долара са прекратили или ограничили връзките си с Великобритания през последните две години.

Богаташи напускат Великобритания заради данъците - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Великобритания губи заможни жители и семейства с общо състояние от 160 млрд. долара, а данъчните промени и влошаващият се образ на Лондон засилват отлива. Данните са представени от Bloomberg в анализ, основан на индекса на милиардерите.

Според анализа общото богатство на хората, които през последните две години са напуснали страната или са ограничили връзките си с нея, вече надхвърля състоянието на заможните участници в индекса, които продължават да живеят във Великобритания.

Данъчната промяна ускори преместването

Половината от разглежданата група е приключила преместването си няколко седмици преди влизането в сила на данъчната реформа през април 2025 г. Сред предпочитаните дестинации са Монако, Швейцария и Обединените арабски емирства.

Ключова промяна беше отмененият режим non-dom. При определени условия той позволяваше на хора без постоянен британски домицилий да не плащат до 15 години данъци във Великобритания върху доходи от чужбина. Паралелно с това бяха затегнати правилата за облагане на наследствата и доходите на управляващите инвестиции в частни пазари.

„Това, което се случва сега, е катастрофално. Вместо да привличаме милионери, милиардери и инвестиции от чужбина, правим обратното“, заяви пред Bloomberg британският милиардер Джон Кодвел.

Сред напусналите е управляващият хедж фонд Крис Рокос. Той е роден във Великобритания и е бил сред най-големите данъкоплатци в страната, но се е преместил в Гърция.

Прогнози за нов отлив на милионери

През юни 2025 г. консултантската компания Henley & Partners прогнозира, че Великобритания ще загуби нетно 16 500 милионери през годината. Свързаното с тях изтичане на капитали беше оценено на 66 млрд. британски лири, или около 90 млрд. долара.

Компанията посочва, че през 2024 г. страната е загубила 10 800 заможни жители. В по-ранна прогноза за същата година Henley & Partners очакваше нетен отлив от 9500 души, което показва разлика между предварителната оценка и последващите данни.

Ефектът се усеща и на местния пазар. Ресторантската група Caprice Holdings посочва по-високите местни бизнес данъци като един от факторите за спада на приходите си. Брокери съобщават, че купувачите на луксозни имоти в центъра на Лондон настояват за отстъпки, позовавайки се на рисковете за инвестициите във Великобритания.

Bloomberg свързва отслабването на Лондон и с негативните представи за града в социалните мрежи. В същото време през 2025 г. в британската столица е отчетено най-ниското ниво на убийствата от началото на съпоставимата статистика през 1997 г.

Източници: Блумбърг


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ванга

    8 1 Отговор
    Дано Путин спре западната проказа

    Коментиран от #2

    06:31 05.10.2026

  • 2 Специална Военна Опсерация

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ванга":

    Нали ти е ясно, че той играе заедно с тях, а не против тях?

    Путин е най-голямото зло за Русия, след Ленин и Сталин!

    Не може да му се отрече, че се старае да стане първенец!

    07:40 05.10.2026

  • 3 Ей това е

    0 0 Отговор
    Той, клубът на богатите! Сега и ние вече сме вътре - можем на воля да ни дерат, да бягаме от високите данъци и да се самоубиваме! Кеф! Не е като в тъпия социализъм.

    07:50 05.10.2026