Украйна търси 56 млрд. USD за покриване на бюджетния дефицит

Украйна се нуждае от 56 млрд. долара, за да покрие бюджетния си недостиг през тази година, съобщи Ройтерс. Сумата се равнява на около една четвърт от икономическото производство на страната, а приблизително 27 млрд. долара от нея са свързани с военни разходи.

Правителството вече е замразило несъществени плащания, включително средства за възстановяване на повредени сгради и инфраструктура. Приоритет са военните разходи, заплатите в публичния сектор и пенсиите.

„Всички ресурси трябва да бъдат насочени към критично важни области“, заяви премиерът Сергей Корецки.

Киев обсъжда с европейските партньори възможността да бъдат ускорени плащанията по договорения заем от 90 млрд. евро. Европейската комисия и украинските власти са посочили, че са намерили средства за покриване на недостига до края на годината. Три източника, запознати с разговорите, обаче са предупредили пред Ройтерс, че по-ранното отпускане на сумите може да увеличи бюджетния натиск през 2027 г.

Разходите за войната растат

През първите девет месеца на 2026 г. Украйна е похарчила над 44 млрд. долара за отбрана, докато данъчните приходи са били около 42 млрд. долара. Според Роксолана Пидласа, председател на бюджетната комисия на Върховната рада, дневната цена на военните действия е нараснала от около 140 млн. долара преди две години до 190 млн. долара сега.

„Разходите ще продължат да растат“, заяви Пидласа. По думите ѝ увеличението е свързано с необходимостта от по-скъпи оръжия със среден и голям обсег, по-високите разходи за издръжка на армията и подкрепата за семействата на загинали или инвалидизирани военнослужещи.

Руски удари са довели до загуба на над 49,5 млрд. гривни данъчни приходи през първите девет месеца на годината заради повредени обекти, прекъсната логистика и принудително затваряне на магазини и предприятия. Правителството очаква до края на годината загубите да достигнат 70 млрд. гривни.

Удар по промишлеността и износа

Кривой рог, родният град на президента Володимир Зеленски, е сред най-тежко засегнатите индустриални центрове. Най-големият работодател в града – комплексът за добив и производство на стомана на „АрселорМитал“ – е спрял работа след серия руски ракетни удари.

Зърненият износ на Украйна е намалял с 36,6% на годишна база през септември заради атаките срещу черноморските пристанища. Министърът на икономиката Олександър Кравченко оценява изложените на риск приходи от износ на около 40 млрд. долара.

Според икономисти растежът на украинската икономика през 2026 г. ще бъде между 0,5% и 1,5%, при 1,8% през 2025 г. Правителството е отложило около 900 млн. долара капиталови разходи до декември, докато парламентът обсъжда законодателството, от което зависи отпускането на част от външната помощ. Премиерът Корецки заяви, че необходимите закони трябва да бъдат приети до 15 октомври.

Финансовият министър Сергей Марченко е посочил, че нефинансираният бюджетен дефицит за 2027 г. вече надхвърля 32 млрд. долара. Сред обсъжданите решения е използването на замразени руски активи в Европа, които възлизат на около 210 млрд. евро.

Източници: rbc.ru, investing.com