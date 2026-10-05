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Украйна търси 56 млрд. USD за покриване на бюджетния дефицит
  Тема: Украйна

Украйна търси 56 млрд. USD за покриване на бюджетния дефицит

5 Октомври, 2026 12:52 538 12

  • украйна-
  • бюджетен дефицит-
  • военни разходи-
  • европейски заем-
  • руски удари

Киев замразява несъществени разходи и преговаря за ускорено отпускане на средства от европейски заем за 90 млрд. евро.

Украйна търси 56 млрд. USD за покриване на бюджетния дефицит - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украйна се нуждае от 56 млрд. долара, за да покрие бюджетния си недостиг през тази година, съобщи Ройтерс. Сумата се равнява на около една четвърт от икономическото производство на страната, а приблизително 27 млрд. долара от нея са свързани с военни разходи.

Правителството вече е замразило несъществени плащания, включително средства за възстановяване на повредени сгради и инфраструктура. Приоритет са военните разходи, заплатите в публичния сектор и пенсиите.

„Всички ресурси трябва да бъдат насочени към критично важни области“, заяви премиерът Сергей Корецки.

Киев обсъжда с европейските партньори възможността да бъдат ускорени плащанията по договорения заем от 90 млрд. евро. Европейската комисия и украинските власти са посочили, че са намерили средства за покриване на недостига до края на годината. Три източника, запознати с разговорите, обаче са предупредили пред Ройтерс, че по-ранното отпускане на сумите може да увеличи бюджетния натиск през 2027 г.

Разходите за войната растат

През първите девет месеца на 2026 г. Украйна е похарчила над 44 млрд. долара за отбрана, докато данъчните приходи са били около 42 млрд. долара. Според Роксолана Пидласа, председател на бюджетната комисия на Върховната рада, дневната цена на военните действия е нараснала от около 140 млн. долара преди две години до 190 млн. долара сега.

„Разходите ще продължат да растат“, заяви Пидласа. По думите ѝ увеличението е свързано с необходимостта от по-скъпи оръжия със среден и голям обсег, по-високите разходи за издръжка на армията и подкрепата за семействата на загинали или инвалидизирани военнослужещи.

Руски удари са довели до загуба на над 49,5 млрд. гривни данъчни приходи през първите девет месеца на годината заради повредени обекти, прекъсната логистика и принудително затваряне на магазини и предприятия. Правителството очаква до края на годината загубите да достигнат 70 млрд. гривни.

Удар по промишлеността и износа

Кривой рог, родният град на президента Володимир Зеленски, е сред най-тежко засегнатите индустриални центрове. Най-големият работодател в града – комплексът за добив и производство на стомана на „АрселорМитал“ – е спрял работа след серия руски ракетни удари.

Зърненият износ на Украйна е намалял с 36,6% на годишна база през септември заради атаките срещу черноморските пристанища. Министърът на икономиката Олександър Кравченко оценява изложените на риск приходи от износ на около 40 млрд. долара.

Според икономисти растежът на украинската икономика през 2026 г. ще бъде между 0,5% и 1,5%, при 1,8% през 2025 г. Правителството е отложило около 900 млн. долара капиталови разходи до декември, докато парламентът обсъжда законодателството, от което зависи отпускането на част от външната помощ. Премиерът Корецки заяви, че необходимите закони трябва да бъдат приети до 15 октомври.

Финансовият министър Сергей Марченко е посочил, че нефинансираният бюджетен дефицит за 2027 г. вече надхвърля 32 млрд. долара. Сред обсъжданите решения е използването на замразени руски активи в Европа, които възлизат на около 210 млрд. евро.

Източници: rbc.ru, investing.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    16 0 Отговор
    По-добре ужасен край, отколкото ужас без край.

    12:56 05.10.2026

  • 2 имам решение

    12 0 Отговор
    Да пишат цялата армия безследно изчезнали и няма да им плащат заплати. Така или иначе ще свършат я в Сибир, я в някой кратер от руска бомба, хунтата пак ке ги пише изчезнали, само дето ще окраде парите за заплати.

    12:56 05.10.2026

  • 3 АБВ

    21 0 Отговор
    Украйна кога най-после ще спре да търси/иска/проси и пари, и оръжие ? Нали побеждава ? Нали е "деокупирала" цели 125 - 140 кв. км. ?
    Аз не искам от моите данъци да се дава на Украйна за да воюва за кефа на Джонсъни, Урсули, Мерцове, Каи, Макрони и т.н.

    Коментиран от #5

    12:58 05.10.2026

  • 4 чрез просия , ще победим Русия

    14 0 Отговор
    Айдеее , Зеления пак ще започне да обикаля , като цветарка по света .

    12:58 05.10.2026

  • 5 авантгард

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "АБВ":

    Щели да ги връщат.
    После.
    А тати ще им купи колело.

    12:59 05.10.2026

  • 6 Франкфурт на Майн

    8 0 Отговор
    Ми от финансовите пазари да вземе

    12:59 05.10.2026

  • 7 Да събираме ли

    13 0 Отговор
    КАПАЧКИ🤔❓

    13:00 05.10.2026

  • 8 Хохо Бохо

    12 0 Отговор
    ДА продават златни тоалетни и бентлита, ще стигнат

    13:01 05.10.2026

  • 9 ти да видиш

    8 0 Отговор
    E a дано намери! 🫤И на мене ми требват 3-4 милиона евраци ама нема!!!🤣Тия май почнаха да се оливат!

    13:02 05.10.2026

  • 10 Зеления

    8 0 Отговор
    Заради 3 града в Донбас - напълно разрушени, почти без останали жители, които Русия иска /днес Песков отново заяви, че войната ще продължи докато не се превземат тези градове/ - ЕС ще фалира, защото след сегашните 90 млрд, догодина Украйна ще поиска нови 90 млрд. и десетки и стотици украинци ще умират заради ината на Зеленски, Урсула, Кая, Мерц и Макрон и Англия - това е всичко.

    Сключете мир и предайте тези 3 града - искайте в преговорите разполагане на войници от коалицията на желаещите - Франция, Англия и Германия, като толкова искат по фронтовата линия, договорете затворено въздушно пространство над Украйна като искате, но дайте тези градове за да спре войната !!!

    Ако пък Украйна не иска - просто ЕС да й каже че й спира помощта, толкова е просто.

    13:04 05.10.2026

  • 11 селяк

    7 0 Отговор
    е ся Урсулчето ша им даде..от нашите пари

    13:07 05.10.2026

  • 12 Съдията

    4 0 Отговор
    Ще ги намери... На върба у шестък и га цъфнат налъмите...😂 Бялото знаме и после си търсете пари за възстановяване от Тея, дето ви ръгаха оръжие в ръцете, тоест западна(лите). Ама те пари вече нямат. Мъка, мъка либерастка.😂

    13:24 05.10.2026