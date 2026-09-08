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Фалитите в Германия достигнаха 20-годишен връх

Фалитите в Германия достигнаха 20-годишен връх

8 Септември, 2026 22:37 503 12

  • германия-
  • фалити-
  • икономика

Над 30 големи компании с годишен оборот от най-малко 50 милиона евро са фалирали в страната от началото на годината

Фалитите в Германия достигнаха 20-годишен връх - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Броят на фалитите в Германия през първата половина на тази година достигна рекордно високо ниво от 2005 г. насам. Това обяви германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл, докато представяше проекта за държавен бюджет за следващата година.

„През първата половина на годината броят на фалитите достигна най-високото си ниво от 2005 г. насам“, каза той.

По-рано проучване, проведено от компанията за кредитно застраховане Allianz Trade, показа, че над 30 големи компании с годишен оборот от най-малко 50 милиона евро вече са фалирали в Германия през първата половина на тази година. Това е с 10% повече от миналата година.

През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Първоначално тя беше причинена от пандемията от COVID-19, след което се засили след спирането на доставките на руски газ.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула 1984

    8 1 Отговор
    Санкциите действат!

    Коментиран от #2, #3

    22:40 08.09.2026

  • 2 Пилотът Гошу

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула 1984":

    Абсолютно! Хората са лешпери…. ЕС затъва ежедневно, те още си мислят, че САЩ борят руснаците…

    Коментиран от #12

    22:45 08.09.2026

  • 3 така е

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула 1984":

    още един пакет санкции и Германия по естествен път ще изчезне от картата на Европа. На Путин изобщо няма да му се налага да изпраща армията там.

    22:46 08.09.2026

  • 4 Хирург

    5 0 Отговор
    Пандемия нямаше. Имаше ПЛАНдемия.

    22:47 08.09.2026

  • 5 Мда

    4 0 Отговор
    Всичко в германия отива нах. Добре де, всички знаят защо - заради ЕС и политиката им към ултраскъпата украйна. Сащ дадоха 4 милиарда долара за майдана, а ЕС обра последствията и още ще ги обира. Борис джонсън - приятелят на борисов отхвърли мирните споразумения. И така до последния украинец.

    22:48 08.09.2026

  • 6 Мосвич

    0 0 Отговор
    Китайски . Китайски , ама москвич ..

    22:49 08.09.2026

  • 7 Тов. ЧЛЕНИН

    0 4 Отговор
    У нас бензина нет . Только самогон .

    22:50 08.09.2026

  • 8 А50

    0 0 Отговор
    Щастлифи са, санкциите работят

    22:53 08.09.2026

  • 9 нормално

    0 0 Отговор
    Любовта към Украйна и омразата към Русия си имат цената, която очевидно германците са готови да платят.

    22:55 08.09.2026

  • 10 Таваршчи

    0 0 Отговор
    Спакойной ночи .. Форума позеленя от партизани . Лягайте , що утре е 9-ти септември . 😁 Румбата рано ще ви ПОздрави

    22:59 08.09.2026

  • 11 ти да видиш

    0 0 Отговор
    Урсула германозаличителката!

    23:00 08.09.2026

  • 12 Льотчика

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пилотът Гошу":

    Горките германци , как искат да вземат не по 3000 евра , а по 8000 рубли

    23:03 08.09.2026