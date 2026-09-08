Фалитите в Германия достигнаха 20-годишен връх

Броят на фалитите в Германия през първата половина на тази година достигна рекордно високо ниво от 2005 г. насам. Това обяви германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл, докато представяше проекта за държавен бюджет за следващата година.

„През първата половина на годината броят на фалитите достигна най-високото си ниво от 2005 г. насам“, каза той.

По-рано проучване, проведено от компанията за кредитно застраховане Allianz Trade, показа, че над 30 големи компании с годишен оборот от най-малко 50 милиона евро вече са фалирали в Германия през първата половина на тази година. Това е с 10% повече от миналата година.

През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Първоначално тя беше причинена от пандемията от COVID-19, след което се засили след спирането на доставките на руски газ.