Фалитите в Германия достигнаха 20-годишен връх

Броят на фалитите в Германия през първата половина на тази година достигна рекордно високо ниво от 2005 г. насам. Това обяви германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл, докато представяше проекта за държавен бюджет за следващата година.
„През първата половина на годината броят на фалитите достигна най-високото си ниво от 2005 г. насам“, каза той.
По-рано проучване, проведено от компанията за кредитно застраховане Allianz Trade, показа, че над 30 големи компании с годишен оборот от най-малко 50 милиона евро вече са фалирали в Германия през първата половина на тази година. Това е с 10% повече от миналата година.
През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Първоначално тя беше причинена от пандемията от COVID-19, след което се засили след спирането на доставките на руски газ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула 1984
Коментиран от #2, #3
22:40 08.09.2026
2 Пилотът Гошу
До коментар #1 от "Урсула 1984":Абсолютно! Хората са лешпери…. ЕС затъва ежедневно, те още си мислят, че САЩ борят руснаците…
Коментиран от #12
22:45 08.09.2026
3 така е
До коментар #1 от "Урсула 1984":още един пакет санкции и Германия по естествен път ще изчезне от картата на Европа. На Путин изобщо няма да му се налага да изпраща армията там.
22:46 08.09.2026
4 Хирург
22:47 08.09.2026
5 Мда
22:48 08.09.2026
6 Мосвич
22:49 08.09.2026
7 Тов. ЧЛЕНИН
22:50 08.09.2026
8 А50
22:53 08.09.2026
9 нормално
22:55 08.09.2026
10 Таваршчи
22:59 08.09.2026
11 ти да видиш
23:00 08.09.2026
12 Льотчика
До коментар #2 от "Пилотът Гошу":Горките германци , как искат да вземат не по 3000 евра , а по 8000 рубли
23:03 08.09.2026