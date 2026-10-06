Турският износ за България достигна 3,9 милиарда долара

Турският износ за България е достигнал 3,9 млрд. USD за периода януари-септември 2026 г., сочат данни, цитирани от Анадолската агенция. Спрямо същия период на миналата година стойността на продадените турски стоки и услуги е нараснала с 16%.

Така България запазва второто си място сред съседните на Турция държави по стойност на турския износ. На първа позиция е Ирак с около 6,7 млрд. USD. Следват Гърция с 2,6 млрд. USD и Грузия с 2,2 млрд. USD.

България е сред пазарите с най-бърз ръст

По темп на увеличение България заема трето място. Най-силно е нараснал турският износ за Грузия – с 19,6%, следвана от Сирия с 19%. Ръстът към България е 16%.

Общият износ на Турция към съседните държави е достигнал 20,9 млрд. USD, което е увеличение от 3,2% на годишна база. В тази група са включени България, Гърция, Грузия, Ирак, Иран, Сирия и Азербайджан.

За същия период общият турски износ е нараснал с 5,2% и е достигнал 210,973 млрд. USD. Данните са обобщени от Министерството на търговията на Турция и са цитирани от Анадолската агенция.

Химическите продукти са водещата група

Химическите продукти и изделията от тях са водещата стокова група в турския износ към съседните държави. Продажбите в този сектор са за 3,891 млрд. долара.

На второ място са зърнените култури, бобовите растения, маслодайните семена и производните продукти, следвани от мебелите, хартията и дървесината. Най-малък е делът на декоративните растения и продуктите от тях – 23,097 млн. долара.

Данните показват, че България остава един от основните регионални пазари за турските компании, като ръстът на износа към страната е по-висок от средното увеличение на продажбите към всички съседни държави.