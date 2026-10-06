Турският износ за България достигна 3,9 милиарда долара

Турският износ за България е достигнал 3,9 млрд. USD за периода януари-септември 2026 г., сочат данни, цитирани от Анадолската агенция. Спрямо същия период на миналата година стойността на продадените турски стоки и услуги е нараснала с 16%.
Така България запазва второто си място сред съседните на Турция държави по стойност на турския износ. На първа позиция е Ирак с около 6,7 млрд. USD. Следват Гърция с 2,6 млрд. USD и Грузия с 2,2 млрд. USD.
България е сред пазарите с най-бърз ръст
По темп на увеличение България заема трето място. Най-силно е нараснал турският износ за Грузия – с 19,6%, следвана от Сирия с 19%. Ръстът към България е 16%.
Общият износ на Турция към съседните държави е достигнал 20,9 млрд. USD, което е увеличение от 3,2% на годишна база. В тази група са включени България, Гърция, Грузия, Ирак, Иран, Сирия и Азербайджан.
За същия период общият турски износ е нараснал с 5,2% и е достигнал 210,973 млрд. USD. Данните са обобщени от Министерството на търговията на Турция и са цитирани от Анадолската агенция.
Химическите продукти са водещата група
Химическите продукти и изделията от тях са водещата стокова група в турския износ към съседните държави. Продажбите в този сектор са за 3,891 млрд. долара.
На второ място са зърнените култури, бобовите растения, маслодайните семена и производните продукти, следвани от мебелите, хартията и дървесината. Най-малък е делът на декоративните растения и продуктите от тях – 23,097 млн. долара.
Данните показват, че България остава един от основните регионални пазари за турските компании, като ръстът на износа към страната е по-висок от средното увеличение на продажбите към всички съседни държави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боташа
19:40 06.10.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗАЩОТО ВСИЧКАТА БЯЛА ТЕХНИКА И КЛИМАТИЦИТЕ НАКИЧЕНИ С ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ МАРКИ СА ПРОИЗВЕДЕНИ В ТУРЦИЯ
.....
САМО ГОРЕНИЕ И МИСЛЯ ЧЕ СЕ КАЗВАХА ВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ АРИСТОН ( ЕДНА ИТАЛИАНСКА МАРКА) СА КИТАЙСКИ :)
Коментиран от #11
19:40 06.10.2026
3 Милен
19:43 06.10.2026
4 Сатана Z
20:13 06.10.2026
5 Милен
20:26 06.10.2026
6 Цвете
Коментиран от #7, #8
20:31 06.10.2026
7 койдазнай
До коментар #6 от "Цвете":Имаме половината спечелени пари!
Износът от България към Турция е за 3.22 млрд долара!
20:41 06.10.2026
8 Милен
До коментар #6 от "Цвете":А ти какво си мислиш, че изнасяме към Турция? Единствените неща за които се сещам са метален скраб, жито и кварцов пясък. И количеството едва ли се е увеличило, може би само цената му..
Коментиран от #10
20:43 06.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ние ,като богати европейци
До коментар #8 от "Милен":Ще ходим в Турция на почивка!
20:48 06.10.2026
11 Стенли
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Много точно , телевизора ми е Панасоник и отзад пише , много интересно на руски , сделано в Туркеу 🤔😁
21:03 06.10.2026