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Турският износ за България достигна 3,9 милиарда долара

Турският износ за България достигна 3,9 милиарда долара

6 Октомври, 2026 19:35 647 11

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  • икономика

Продажбите на турски стоки за България са нараснали с 16% за година

Турският износ за България достигна 3,9 милиарда долара - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турският износ за България е достигнал 3,9 млрд. USD за периода януари-септември 2026 г., сочат данни, цитирани от Анадолската агенция. Спрямо същия период на миналата година стойността на продадените турски стоки и услуги е нараснала с 16%.

Така България запазва второто си място сред съседните на Турция държави по стойност на турския износ. На първа позиция е Ирак с около 6,7 млрд. USD. Следват Гърция с 2,6 млрд. USD и Грузия с 2,2 млрд. USD.

България е сред пазарите с най-бърз ръст

По темп на увеличение България заема трето място. Най-силно е нараснал турският износ за Грузия – с 19,6%, следвана от Сирия с 19%. Ръстът към България е 16%.

Общият износ на Турция към съседните държави е достигнал 20,9 млрд. USD, което е увеличение от 3,2% на годишна база. В тази група са включени България, Гърция, Грузия, Ирак, Иран, Сирия и Азербайджан.

За същия период общият турски износ е нараснал с 5,2% и е достигнал 210,973 млрд. USD. Данните са обобщени от Министерството на търговията на Турция и са цитирани от Анадолската агенция.

Химическите продукти са водещата група

Химическите продукти и изделията от тях са водещата стокова група в турския износ към съседните държави. Продажбите в този сектор са за 3,891 млрд. долара.

На второ място са зърнените култури, бобовите растения, маслодайните семена и производните продукти, следвани от мебелите, хартията и дървесината. Най-малък е делът на декоративните растения и продуктите от тях – 23,097 млн. долара.

Данните показват, че България остава един от основните регионални пазари за турските компании, като ръстът на износа към страната е по-висок от средното увеличение на продажбите към всички съседни държави.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боташа

    7 2 Отговор
    Най-много изнасят въздух по тръбите за цели 15 милиарда.

    19:40 06.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 2 Отговор
    ВСЪЩНОСТ Е МНОГО ПО - ГОЛЯМ
    ЗАЩОТО ВСИЧКАТА БЯЛА ТЕХНИКА И КЛИМАТИЦИТЕ НАКИЧЕНИ С ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ МАРКИ СА ПРОИЗВЕДЕНИ В ТУРЦИЯ
    .....
    САМО ГОРЕНИЕ И МИСЛЯ ЧЕ СЕ КАЗВАХА ВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ АРИСТОН ( ЕДНА ИТАЛИАНСКА МАРКА) СА КИТАЙСКИ :)

    Коментиран от #11

    19:40 06.10.2026

  • 3 Милен

    10 1 Отговор
    Е па ние сме богата държава, що ни е да произвеждаме като можем да внасяме всичко.

    19:43 06.10.2026

  • 4 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Па малко ли мантинели вкараме от Турция?

    20:13 06.10.2026

  • 5 Милен

    5 3 Отговор
    Добре, че са братята турци и китайци, че да ни вдигнат БВПто, щото ако разчитаме на родните производители ще го закъсаме тотално.

    20:26 06.10.2026

  • 6 Цвете

    6 0 Отговор
    А ОБРАТНОТО, КОЛКО Е НАРАСНАЛА СПРЯМО СЪСЕДИТЕ НИ? ГОВОРЯ ЗА ИЗНЕСЕНИТЕ СТОКИ РЕЦИПРОЧНО КЪМ ТУРЦИЯ? ИМАМЕ ЛИ ПОНЕ ПОЛОВИНАТА СПЕЧЕЛЕНИ ПАРИ?

    Коментиран от #7, #8

    20:31 06.10.2026

  • 7 койдазнай

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    Имаме половината спечелени пари!
    Износът от България към Турция е за 3.22 млрд долара!

    20:41 06.10.2026

  • 8 Милен

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    А ти какво си мислиш, че изнасяме към Турция? Единствените неща за които се сещам са метален скраб, жито и кварцов пясък. И количеството едва ли се е увеличило, може би само цената му..

    Коментиран от #10

    20:43 06.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ние ,като богати европейци

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Милен":

    Ще ходим в Турция на почивка!

    20:48 06.10.2026

  • 11 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Много точно , телевизора ми е Панасоник и отзад пише , много интересно на руски , сделано в Туркеу 🤔😁

    21:03 06.10.2026