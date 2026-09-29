Bosch съкращава половината работни места в завода си в Нюрнберг

Германската индустриална група Bosch планира да съкрати наполовина завода си в Нюрнберг до 2029 г. поради недостиг на поръчки за компоненти, съобщи информационната агенция DPA.

В момента компанията наема 1800 души в завода си в Нюрнберг, но ръководството планира да съкрати до 900 работни места в рамките на три години.

Компанията посочи засилената конкуренция в автомобилната индустрия, нарастващия ценови натиск и намаляващото търсене на европейския автомобилен пазар за решението си. DPA подчерта, че Bosch произвежда компоненти за двигатели с вътрешно горене и горивни клетки в Нюрнберг, които продължават да губят търсене поради нарастващото търсене на електрически превозни средства в Европейския съюз.

През март DPA съобщи, че подразделението за авточасти на Bosch планира да съкрати около 22 000 работни места през следващите години.