Населението на Земята ще достигне 9.7 милиарда души към 2050 година

Населението на Земята ще се увеличи с близо 1,4 милиарда до 2050 г., достигайки 9,7 милиарда души. Човешката дейност може да удвои размера на световната икономика и въздействието на човека върху околната среда вероятно ще се увеличи, според изявление на ОПЕК след първата публикация на годишния ѝ доклад за околната среда, климата и устойчивото развитие за 2026 г.

Първото издание на доклада предоставя преглед на преобладаващите възгледи за опазването на околната среда и въпросите на устойчивото развитие, които са били във фокуса на различни форуми през последната година. Докладът има за цел да повиши осведомеността, да насърчи разбирането на различните преобладаващи перспективи и да преодолее разликата между позициите, за да се разработят прагматични, ефективни, приобщаващи и справедливи решения.

Докладът подчертава, че изменението на климата и други екологични предизвикателства са свързани с въздействието на дейности, които са от съществено значение за поддържането на човешкия живот и социалния прогрес, и че устойчивото развитие изисква опазването на околната среда и човешкото развитие да се преследват по допълващ се начин.

„Според прогнозата на ОПЕК, населението на света ще се увеличи с приблизително 1,4 милиарда души, за да достигне 9,7 милиарда до 2050 г., а човешката дейност вероятно ще удвои световната икономика, така че въздействието на човешката дейност върху околната среда вероятно ще се увеличи“, се казва в изявление на организацията.

Последните оценки показват, че светът е постигнал значителен напредък в намаляването на емисиите и напредъка по глобалната програма за устойчиво развитие, добави ОПЕК. Организацията подчерта, че глобалният характер на предизвикателствата пред околната среда и устойчивото развитие оправдава необходимостта от справянето с тях чрез международно сътрудничество, като отбеляза, че това трябва да се основава на енергийните реалности.

Генералният секретар на ОПЕК Хайтам ал-Гаис добави, че уникалните обстоятелства на всяка страна трябва да определят нейния път към устойчива енергия в бъдеще. „Следователно подходът на всяка страна трябва да бъде разбран, уважаван и подкрепян, при условие че допринася за решаването на належащи глобални предизвикателства“, отбеляза той.