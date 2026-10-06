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Защо шамфъстъкът поскъпва

Защо шамфъстъкът поскъпва

6 Октомври, 2026 10:47 662 1

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Ограничено производство и растящи разходи превръщат ядката в все по-скъпа суровина за хранителната индустрия

Защо шамфъстъкът поскъпва - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Шамфъстъкът се превръща във все по-скъпа суровина за хранителната индустрия, след като силното потребителско търсене се сблъсква с производство, което не може да бъде увеличено бързо.

Един от факторите е световната популярност на дубайския шоколад – шоколад с пълнеж от шамфъстъчен крем и кадаиф, превърнал се в глобална тенденция благодарение на социалните мрежи. Успехът му доведе до появата на множество подобни продукти и увеличи търсенето на шамфъстък от сладкарската индустрия. Популярността на този тип шоколад вече доведе и до затруднения при производители, които трябваше бързо да увеличат производството си.

Производството не може да се увеличи бързо

За разлика от индустриалните стоки, предлагането на шамфъстък реагира бавно на промените в търсенето. На дърветата са необходими години, за да достигнат значително плододаване, а реколтата зависи от климатичните условия и наличието на вода.

Сред водещите производители са САЩ, където основният център е Калифорния, както и Иран. Ограниченията в предлагането бързо се пренасят по веригата към преработвателите и производителите на храни.

От TikTok до цената на суровината

Случаят с шамфъстъка показва и нов риск за компаниите – социалните мрежи могат за изключително кратко време да променят търсенето на физическа суровина. Вирусният дубайски шоколад например натрупа десетки милиони гледания и стимулира множество компании да пуснат собствени версии.

За производителите това означава необходимост от по-гъвкави доставки, диверсификация на доставчиците и по-добро прогнозиране на потребителските тенденции.

Шамфъстъкът е показателен пример за новата връзка между социалните мрежи и глобалните вериги за доставки: една тенденция може да стане световна за дни, докато увеличаването на производството на земеделска суровина изисква години.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 0 Отговор
    Какво слабовато внушение, за замазване на истинските проблеми на българите!?
    Опрял някой до шамфъстъка!!!

    10:50 06.10.2026