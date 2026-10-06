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Дрон с обсег над 300 километра представят в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Дрон с обсег над 300 километра представят в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

6 Октомври, 2026 21:03 797 10

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Радев: Въпросът е как високотехнологичните постижения да служат на човечеството за добро

Дрон с обсег над 300 километра представят в София (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимки и видео: М. Богданова (с)
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Случайно или не, но точно днес в София се откри Петото издание на специализираното изложение Inter Drone Expo 2026. Откри го премиерът Румен Радев с думите: „Въпросът е как да направим така, че всички нововъведения, високотехнологични постижения, да служат на човечеството за добро. Как да направим така, че да се предпазим по-добре от същите тези системи пак с безпилотни системи, когато те се използват с деструктивно намерение, каквото е една военна операция - удари по карго кораби и други“.

„Не случайно още преди 2 години по мое настояване и под мой патронаж българската армия проведе първото дрон състезание. Тогава беше едно трудно и мъчително прохождане. Само за 2 години прогресът е огромен. Имаме вече FPD дронове, които се произвеждат в България, операторите от българската армия боравят умело с тези системи – системи за разузнаване, камикадзе дронове и т.н.“, припомни премиерът.

Дрон с обсег над 300 километра представят в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Горд съм, че именно тук в България се разработват такива технологии. Имаме прекрасни хора на науката, представители на бизнеса, които работят тясно с държавните институции, с местната власт. Знам, че голяма част от изложените системи не са прототип. Те се използват. България се нарежда на световната карта в областта на високите технологии и безпилотните системи“, каза Радев и допълни: „Ако допреди десетилетия потенциалът на една нация се измерваше с нивото на индустрията, с обема на индустрията и финансите, то днес вече потенциалът се измерва с науката, високите технологии и най-вече с хората, които имат капацитета, способността и знанията да развиват тази област. Специално в това отношение България се нарежда на едно призово място“.

На тазгодишното издание на Inter Drone Expo, което ще продължи до 9 октомври в Интер Експо Център в София, посетителите могат да разгледат Hooligan UAV на DEHYX – високоскоростен безпилотен апарат, предназначен за мисии на големи разстояния. Машината достига скорост до 240 км/ч и има минимален обсег от 300 км. Максималната излетна маса е 30 кг, а полезният товар достига 5 кг. Платформата позволява използването на различни навигационни системи и модули според конкретната задача.

AVIUMTECHNOLOGIES представя технологии, които проследяват целия процес от виртуалното проектиране на безпилотен апарат до реалния му полет. Сред експонатите са UAV платформите Cruiser и Athena. Athena е с триметров размах на крилата, може да превозва до 5 кг товар и при тази конфигурация има обсег до 250 км и автономност до три часа. Сред възможните ѝ приложения са доставки на медицинско оборудване, действия при аварии, граничен контрол и подпомагане на пожарни екипи.

Дроновете като ново бойно поле

Зад зрелищната страна на изложението стои и сериозна дискусия за бързото навлизане на безпилотните системи в икономиката, отбраната и критичната инфраструктура.

На 6 и 7 октомври се провежда Drone Expo Summit 2026, организиран от Интер Експо Център, Асоциацията на българската авиационна индустрия, United Drone Society и КиберКЛУБ. Форумът събира представители на държавата, бизнеса, науката и технологичния сектор.

Дрон с обсег над 300 километра представят в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Първият ден поставя акцент върху обучението на бъдещи специалисти по дрон технологии, сертификацията и международните стандарти за безпилотните летателни апарати. Отделна дискусия е посветена на ролята на регионалните летища като центрове на зараждащата се „икономика на ниските височини“. Денят завършва с една от най-актуалните теми – съчетаването на изкуствения интелект и киберсигурността при безпилотните системи.

Сред участващите организации е и Клъстер „Зелен транспорт“, който ще представи визия за интегрирането на авангардната въздушна мобилност в транспортната система на страната. Асоциацията на българската авиационна индустрия обединява 57 организации – производители, технологични компании, разработчици на дронове, летища, университети, изследователски институти и обучителни центрове.

Антидрон системи, войната и летящата мобилност

Особено актуални са панелите на 7 октомври. Денят започва с двучасова дискусия за системите за противодействие на дронове при защитата на критичната национална инфраструктура и развитието им в Европа.

Следва панелът „Дронове във военни приложения – новото бойно поле“, който ще разглежда начина, по който безпилотните системи променят съвременното водене на военни действия.

Дрон с обсег над 300 километра представят в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Друга дискусия е посветена на мирните приложения на технологията – използването на дронове при тежки метеорологични явления и природни бедствия, включително за борба с градушките и засяване на облаци.

Сред най-интересните теми е и усъвършенстваната въздушна мобилност – секторът, към който спадат новото поколение автономни и електрически летателни средства и бъдещите услуги за превоз по въздух на малка височина.

Форумът завършва с дискусия за интелигентното управление на операциите с дронове, контрола на въздушното движение и човешкия фактор.

Дрон с обсег над 300 километра представят в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Така Inter Drone Expo 2026 поставя в един контекст две лица на една от най-бързо развиващите се технологии – дроновете като спорт и технологично зрелище, но и като инструмент за индустрията, логистиката, сигурността, спасителните операции и съвременната отбрана.

Посетителите ще могат да видят и произведения в България Kallithea 2.0 на NIKI Rotor Aviation. Автожирът достига максимална скорост 180 км/ч, може да се издига до 3000 метра и предлага до четири часа полет с едно зареждане.

Дрон с обсег над 300 километра представят в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Дрон с обсег над 300 километра представят в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Дрон с обсег над 300 километра представят в София (ВИДЕО+СНИМКИ)


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Представен на изложба или тестван е морето ?

    21:06 06.10.2026

  • 3 1111

    4 0 Отговор
    А нещо за защитата от дронове ????

    21:08 06.10.2026

  • 4 САНДОКАН

    3 1 Отговор
    Няма как. Чичо Румене ти си военен и трябва най добре да знаеш че с добро никога нищо не е постигнато.

    21:10 06.10.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    ДО КРИМ СА 600 КМ
    НО ДО ИСТАНБУЛ ЩЕ СТИГНЕ :)
    .....
    ЛОШО НЯМА!

    21:10 06.10.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    333
    НАЦИСТКО СЕМЕ :)

    21:11 06.10.2026

  • 7 Пич

    4 0 Отговор
    Да ме прощават, но дроновете са тъпа и ограночена технология! Още като бях хлапе, имаше хеликоптери играчки, които се караха с дистанционно!!! Докато се сетят военните....( те са винаги бавни )......
    Та мисълта ми е, вместо да дават пари да печелят чужденци, нека ги дадат на нашите учени за такива разработки!!! Не е кой знае какво, но аз вярвам в нашите учени, който може и да го направят кой знае какво!!!

    21:14 06.10.2026

  • 8 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    СКОРО ЧАКАЙТЕ И ОРЕШНИК!

    21:20 06.10.2026

  • 9 НАБИЙ ЧИПИКОВ ПЛАЦОВ

    0 0 Отговор
    ТИЯ ХРАНТУТНИЦИ ДАЛИ ЩЕ ОПАЗЯТ НЕЩО ПРИ РЪТРЕШЕНО ПОПАДЕНИЕ Я ДРОН Я НВКОЯ РАКЕТА.
    Много съмнително.
    Ще дезертират повечето .И наплив от.напускащи. СЕГА ИМ Е ДОБРЕ НА ПЪЛНА ЯСЛАТА ОТ ДО.

    21:33 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.