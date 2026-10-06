Дрон с обсег над 300 километра представят в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Случайно или не, но точно днес в София се откри Петото издание на специализираното изложение Inter Drone Expo 2026. Откри го премиерът Румен Радев с думите: „Въпросът е как да направим така, че всички нововъведения, високотехнологични постижения, да служат на човечеството за добро. Как да направим така, че да се предпазим по-добре от същите тези системи пак с безпилотни системи, когато те се използват с деструктивно намерение, каквото е една военна операция - удари по карго кораби и други“.

„Не случайно още преди 2 години по мое настояване и под мой патронаж българската армия проведе първото дрон състезание. Тогава беше едно трудно и мъчително прохождане. Само за 2 години прогресът е огромен. Имаме вече FPD дронове, които се произвеждат в България, операторите от българската армия боравят умело с тези системи – системи за разузнаване, камикадзе дронове и т.н.“, припомни премиерът.

„Горд съм, че именно тук в България се разработват такива технологии. Имаме прекрасни хора на науката, представители на бизнеса, които работят тясно с държавните институции, с местната власт. Знам, че голяма част от изложените системи не са прототип. Те се използват. България се нарежда на световната карта в областта на високите технологии и безпилотните системи“, каза Радев и допълни: „Ако допреди десетилетия потенциалът на една нация се измерваше с нивото на индустрията, с обема на индустрията и финансите, то днес вече потенциалът се измерва с науката, високите технологии и най-вече с хората, които имат капацитета, способността и знанията да развиват тази област. Специално в това отношение България се нарежда на едно призово място“.

На тазгодишното издание на Inter Drone Expo, което ще продължи до 9 октомври в Интер Експо Център в София, посетителите могат да разгледат Hooligan UAV на DEHYX – високоскоростен безпилотен апарат, предназначен за мисии на големи разстояния. Машината достига скорост до 240 км/ч и има минимален обсег от 300 км. Максималната излетна маса е 30 кг, а полезният товар достига 5 кг. Платформата позволява използването на различни навигационни системи и модули според конкретната задача.

AVIUMTECHNOLOGIES представя технологии, които проследяват целия процес от виртуалното проектиране на безпилотен апарат до реалния му полет. Сред експонатите са UAV платформите Cruiser и Athena. Athena е с триметров размах на крилата, може да превозва до 5 кг товар и при тази конфигурация има обсег до 250 км и автономност до три часа. Сред възможните ѝ приложения са доставки на медицинско оборудване, действия при аварии, граничен контрол и подпомагане на пожарни екипи.

Дроновете като ново бойно поле

Зад зрелищната страна на изложението стои и сериозна дискусия за бързото навлизане на безпилотните системи в икономиката, отбраната и критичната инфраструктура.

На 6 и 7 октомври се провежда Drone Expo Summit 2026, организиран от Интер Експо Център, Асоциацията на българската авиационна индустрия, United Drone Society и КиберКЛУБ. Форумът събира представители на държавата, бизнеса, науката и технологичния сектор.

Първият ден поставя акцент върху обучението на бъдещи специалисти по дрон технологии, сертификацията и международните стандарти за безпилотните летателни апарати. Отделна дискусия е посветена на ролята на регионалните летища като центрове на зараждащата се „икономика на ниските височини“. Денят завършва с една от най-актуалните теми – съчетаването на изкуствения интелект и киберсигурността при безпилотните системи.

Сред участващите организации е и Клъстер „Зелен транспорт“, който ще представи визия за интегрирането на авангардната въздушна мобилност в транспортната система на страната. Асоциацията на българската авиационна индустрия обединява 57 организации – производители, технологични компании, разработчици на дронове, летища, университети, изследователски институти и обучителни центрове.

Антидрон системи, войната и летящата мобилност

Особено актуални са панелите на 7 октомври. Денят започва с двучасова дискусия за системите за противодействие на дронове при защитата на критичната национална инфраструктура и развитието им в Европа.

Следва панелът „Дронове във военни приложения – новото бойно поле“, който ще разглежда начина, по който безпилотните системи променят съвременното водене на военни действия.

Друга дискусия е посветена на мирните приложения на технологията – използването на дронове при тежки метеорологични явления и природни бедствия, включително за борба с градушките и засяване на облаци.

Сред най-интересните теми е и усъвършенстваната въздушна мобилност – секторът, към който спадат новото поколение автономни и електрически летателни средства и бъдещите услуги за превоз по въздух на малка височина.

Форумът завършва с дискусия за интелигентното управление на операциите с дронове, контрола на въздушното движение и човешкия фактор.

Така Inter Drone Expo 2026 поставя в един контекст две лица на една от най-бързо развиващите се технологии – дроновете като спорт и технологично зрелище, но и като инструмент за индустрията, логистиката, сигурността, спасителните операции и съвременната отбрана.

Посетителите ще могат да видят и произведения в България Kallithea 2.0 на NIKI Rotor Aviation. Автожирът достига максимална скорост 180 км/ч, може да се издига до 3000 метра и предлага до четири часа полет с едно зареждане.