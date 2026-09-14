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Нов риск за Европа: Саудитските петролни доставки се свиват

Нов риск за Европа: Саудитските петролни доставки се свиват

14 Септември, 2026 20:55 796 9

  • ормузки проток-
  • петрол-
  • европа-
  • газ-
  • цена

Трафикът през Ормузкия пролив остава силно ограничен, а ударът по саудитския тръбопровод вече започва да се отразява на доставките към Европа

Нов риск за Европа: Саудитските петролни доставки се свиват - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Напрежението около Ормузкия проток вече се пренася пряко върху европейските петролни доставки. В последните последните часове полската енергийна компания Orlen съобщи, че засега няма непосредствени проблеми с доставките, но данните за корабния трафик показват рязък спад на саудитския петрол, насочван към Полша през Египет.

През август от египетския терминал Сиди Керир към Гданск са отпътували 10 танкера с общо около 6,6 млн. барела суров петрол. За септември засега са планирани едва три танкера с общо около 2,1 млн. барела, показват данни на LSEG, цитирани от аг. Reuters. Saudi Aramco осигурява около 40% от суровината, преработвана от Orlen.

Полската компания уверява, че рафинериите ѝ работят нормално благодарение на диверсифицирани доставки. Данни на MarineTraffic показват, че към Гданск в момента пътуват танкери със суров петрол от САЩ, Алжир и Норвегия.

Причината за напрежението е не само силно ограниченият трафик през Ормузкия проток. Саудитска Арабия временно спря и стратегическия си тръбопровод East-West след атака с дрон. Съоръжението позволява на Рияд да заобикаля Ормуз и да транспортира петрол към пристанището Янбу на Червено море, откъдето част от суровината достига Европа през египетската система SUMED.

Според три източника от индустрията запасите в Янбу могат да поддържат износа само още между пет и седем дни, ако тръбопроводът остане извън експлоатация. Това засилва опасенията, че при по-продължителен ремонт проблемът може да се превърне от логистичен в реален недостиг на доставки.

Междувременно петролните пазари реагираха с нов ръст. Фючърсите на Brent поскъпнаха с 2,6% до около 107,33 USD за барел, а американският WTI – с 2,5% до 102,56 USD. Reuters отбелязва, че инвеститорите остават притеснени от атаките срещу енергийна инфраструктура и кораби в Близкия изток.

Последните данни за самия Ормузки проток показват, че преминаванията на товарни кораби са паднали до едноцифрени стойности дневно през уикенда при средно около 14 за последните десет дни. Преди началото на войната в края на февруари през пролива са преминавали около една пета от световните доставки на петрол.

Допълнителен риск идва и от Червено море. Хутите разширяват контрола си в района на Баб ел Мандеб, което поставя под натиск и втория ключов маршрут за износ на петрол от региона. Така едновременно са застрашени Ормуз, саудитският обходен тръбопровод и маршрутът през Червено море – комбинация, която пазарите възприемат като сериозен риск за глобалните доставки.

За Европа основният проблем засега не е липсата на петрол, а необходимостта да се заместват близкоизточните доставки с по-далечни алтернативи. Това означава по-дълги маршрути, по-високи транспортни разходи и потенциален натиск върху цените на горивата.

Към момента Orlen не отчита прекъсване на доставките, но последните данни показват ясно, че кризата около Ормуз вече не е само регионален проблем. Тя започва да променя реалните петролни потоци към Европа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Отвъд Черно море е пълно с петрол.

    Коментиран от #7

    21:00 14.09.2026

  • 2 Помак

    12 1 Отговор
    Ах че кво ..Европа и особено ЕС са " голяма "работа ...имат петрол,газ , минерали,редки копания, ама виртуални хи...няма ли кой да подведе под наказателна отговорност ръководството и конкретно Урсула и Калас за нанасяне на финансови вреди с подкрепата си за укра и за насаждане на омраза към Русия в която има ...газ много газ, много петрол,много уран,много въглища (зима идва кумюр трябва)и всичко останало по много

    21:02 14.09.2026

  • 3 Пич

    8 0 Отговор
    Европа е предимно тъпаипроста, а европейците са едни желеподобнигейове, така че най голямата опасност от арабите не е петрола, а физическото оцеляване на цивилизацията и християнството!!!

    21:03 14.09.2026

  • 4 Кандидат депутат

    4 1 Отговор
    В клуба на богатите са важни бананите , а не петрола

    21:10 14.09.2026

  • 5 Камилска птица

    3 0 Отговор
    Тъй като не искат петрол, газ и китайски електрокари, от ЕСсср е време да започнат преговори с Индия за съвместно производство на рикши.

    21:29 14.09.2026

  • 6 Анонимен

    1 0 Отговор
    Диверсификацията на Европа е отказ от евтини ресурси а същите са прекупени от САЩ от Русия но препродадени на двойна цена. Това се казвало диверсификацията Също и газта от Азербайджан или Турция. Пак руски но не бил руски защото идвал от други държави

    21:52 14.09.2026

  • 7 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    НАЧАЛНИК
    НАМЕРИ НЯКОЙ БИВШ ШОФЬОР ОТ ДАП
    И ТОЙ ЩЕ ТЕ НАУЧИ КАК ДА
    ВЗИМАШ ОЙЛ БЕЗ НАЧАЛНИЦИТЕ
    ДА ТЕ СПИПАТ ЩОТО НИЙ СМЕ В ЕС☝

    22:02 14.09.2026

  • 8 От „Блумбърг“ 2026 06 24

    0 0 Отговор
    В интервюто си за „Блумбърг“ 2026 06 24 американският министър на енергетиката Крис Райт заяви недвусмислено: ако не бъдат внесени промени (вносителите да плащат за въглеродна следа и метанови емисии), то Европа я грози „сериозна болка“ – а американският износ ще „се пренасочи другаде“. По този начин САЩ се присъединяват към исканията на Катар, Алжир и Нигерия, които също настояват за смекчаване или отлагане на правилата на ЕС.

    22:11 14.09.2026

  • 9 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Урсула ще ни спаси ,глупавата кокошка калас ,макарон ,магарето Мерц ,тъпака Туск .а кво стана с руския санкциониран петрол преработен от индийците и той ли спря ,ще угаждане ли още и на зеления евреин да затрие и Европа

    22:24 14.09.2026