Нов риск за Европа: Саудитските петролни доставки се свиват

Напрежението около Ормузкия проток вече се пренася пряко върху европейските петролни доставки. В последните последните часове полската енергийна компания Orlen съобщи, че засега няма непосредствени проблеми с доставките, но данните за корабния трафик показват рязък спад на саудитския петрол, насочван към Полша през Египет.

През август от египетския терминал Сиди Керир към Гданск са отпътували 10 танкера с общо около 6,6 млн. барела суров петрол. За септември засега са планирани едва три танкера с общо около 2,1 млн. барела, показват данни на LSEG, цитирани от аг. Reuters. Saudi Aramco осигурява около 40% от суровината, преработвана от Orlen.

Полската компания уверява, че рафинериите ѝ работят нормално благодарение на диверсифицирани доставки. Данни на MarineTraffic показват, че към Гданск в момента пътуват танкери със суров петрол от САЩ, Алжир и Норвегия.

Причината за напрежението е не само силно ограниченият трафик през Ормузкия проток. Саудитска Арабия временно спря и стратегическия си тръбопровод East-West след атака с дрон. Съоръжението позволява на Рияд да заобикаля Ормуз и да транспортира петрол към пристанището Янбу на Червено море, откъдето част от суровината достига Европа през египетската система SUMED.

Според три източника от индустрията запасите в Янбу могат да поддържат износа само още между пет и седем дни, ако тръбопроводът остане извън експлоатация. Това засилва опасенията, че при по-продължителен ремонт проблемът може да се превърне от логистичен в реален недостиг на доставки.

Междувременно петролните пазари реагираха с нов ръст. Фючърсите на Brent поскъпнаха с 2,6% до около 107,33 USD за барел, а американският WTI – с 2,5% до 102,56 USD. Reuters отбелязва, че инвеститорите остават притеснени от атаките срещу енергийна инфраструктура и кораби в Близкия изток.

Последните данни за самия Ормузки проток показват, че преминаванията на товарни кораби са паднали до едноцифрени стойности дневно през уикенда при средно около 14 за последните десет дни. Преди началото на войната в края на февруари през пролива са преминавали около една пета от световните доставки на петрол.

Допълнителен риск идва и от Червено море. Хутите разширяват контрола си в района на Баб ел Мандеб, което поставя под натиск и втория ключов маршрут за износ на петрол от региона. Така едновременно са застрашени Ормуз, саудитският обходен тръбопровод и маршрутът през Червено море – комбинация, която пазарите възприемат като сериозен риск за глобалните доставки.

За Европа основният проблем засега не е липсата на петрол, а необходимостта да се заместват близкоизточните доставки с по-далечни алтернативи. Това означава по-дълги маршрути, по-високи транспортни разходи и потенциален натиск върху цените на горивата.

Към момента Orlen не отчита прекъсване на доставките, но последните данни показват ясно, че кризата около Ормуз вече не е само регионален проблем. Тя започва да променя реалните петролни потоци към Европа.