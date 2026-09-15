Нов рекорд на цената на бензина в Германия

Цените на бюджетния бензин E10 (съдържащ до 10% биоетанол) в Германия поставиха нов исторически връх. Това съобщи информационната агенция DPA, позовавайки се на Германския автомобилен клуб (ADAC).
Средната цена на бензина E10 на германските бензиностанции на 14 септември беше 2,28 EUR за литър. Това е с 1 евроцент по-високо от предишния рекорд, поставен на 13 септември. Цените на дизела бяха 2,41 EUR за литър, все още под рекорда.
Цената на моторните горива в Германия и Европа като цяло се е увеличила през последните дни поради ескалиращата ситуация в пролива Баб ел-Мандеб. Темпът на покачване на цените се е забавил леко в понеделник в сравнение с предишни дни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво!
15:07 15.09.2026
2 Иван
В свободният свят цените са съвсем други !!
Коментиран от #6
15:10 15.09.2026
3 Смешник
Коментиран от #14
15:10 15.09.2026
4 Флипп
Коментиран от #7
15:11 15.09.2026
5 Густо майна
15:11 15.09.2026
6 Част от стадото искрено
До коментар #2 от "Иван":вярва, че лама Иво може да си изстреля съзнанието през фонтанелата
15:11 15.09.2026
7 Надявам се,
До коментар #4 от "Флипп":че това е ирония
15:12 15.09.2026
8 Урсула фон дер Миндер
15:12 15.09.2026
9 Оги
15:12 15.09.2026
10 Лукойл
15:13 15.09.2026
11 Слънчасалия
15:21 15.09.2026
12 Боко
15:30 15.09.2026
13 САНКЦИИТЕ РАБОТЯТ
15:36 15.09.2026
14 оня с коня
До коментар #3 от "Смешник":Какъв "евтин Петрол"" от Русия когато тя няма дори за Себеси и ВНАСЯ горива?Ами нали дори и по живково време благодарение на Руското снабдяване с Горива имаше ЛИМИТ по 40 литра месечно за Кола?Де се въдите такива,ама и аз що ли питам...
Коментиран от #16
15:43 15.09.2026
15 супер самоонождане
15:45 15.09.2026
16 прогрес
До коментар #14 от "оня с коня":Вече има банани.Ти купипи си днес?
15:47 15.09.2026
17 Даниела
15:52 15.09.2026
18 Един немец
15:53 15.09.2026
19 Хайо
15:53 15.09.2026
20 Да се радват че въобще
15:54 15.09.2026
21 БАНко
15:57 15.09.2026
22 РЕАЛИСТ
16:02 15.09.2026
23 Да ама
16:13 15.09.2026
24 Не е
16:15 15.09.2026
25 ......-
ЕвроОфцете (вкл и Ганю) получават по един "ПАКЕТ" от урсулианците и техните шефове изповядващи ю --деи/зма.
16:20 15.09.2026
26 Ами
16:20 15.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.