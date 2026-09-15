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Нов рекорд на цената на бензина в Германия

Нов рекорд на цената на бензина в Германия

15 Септември, 2026 15:05 1 289 27

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  • поскъпване

Средната цена достигна 2.28 EUR на литър

Нов рекорд на цената на бензина в Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цените на бюджетния бензин E10 (съдържащ до 10% биоетанол) в Германия поставиха нов исторически връх. Това съобщи информационната агенция DPA, позовавайки се на Германския автомобилен клуб (ADAC).

Средната цена на бензина E10 на германските бензиностанции на 14 септември беше 2,28 EUR за литър. Това е с 1 евроцент по-високо от предишния рекорд, поставен на 13 септември. Цените на дизела бяха 2,41 EUR за литър, все още под рекорда.

Цената на моторните горива в Германия и Европа като цяло се е увеличила през последните дни поради ескалиращата ситуация в пролива Баб ел-Мандеб. Темпът на покачване на цените се е забавил леко в понеделник в сравнение с предишни дни.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво!

    25 3 Отговор
    5 евро даа стане дано и евро-петрохана да се разцепи като прохода на прерожденец отгледан от лама Иво Калушев

    15:07 15.09.2026

  • 2 Иван

    30 4 Отговор
    Дано стадото проумее че тези цени се определят от сащ и важат само за Европа
    В свободният свят цените са съвсем други !!

    Коментиран от #6

    15:10 15.09.2026

  • 3 Смешник

    33 2 Отговор
    Няма я вече Русия да ги снабдява с евтин петрол и газ Взривиха си и газопровода

    Коментиран от #14

    15:10 15.09.2026

  • 4 Флипп

    17 4 Отговор
    Очевидно са необходими още санкции срещу империята на злото, няма друг начин да паднат горивата.

    Коментиран от #7

    15:11 15.09.2026

  • 5 Густо майна

    23 3 Отговор
    Точно преди ковида казах, че след време бензина ще стане 5лв. и всички ми се смяха.Сега казвам, че ще стане 4€ = 8лв. искам пак да ми се смеете.Цените ги вдигат алчните ви шефове а те си бръмчат с бензин купен с вашите пари.Бачкайте роби!!!

    15:11 15.09.2026

  • 6 Част от стадото искрено

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    вярва, че лама Иво може да си изстреля съзнанието през фонтанелата

    15:11 15.09.2026

  • 7 Надявам се,

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Флипп":

    че това е ирония

    15:12 15.09.2026

  • 8 Урсула фон дер Миндер

    24 1 Отговор
    Ходете пеша!

    15:12 15.09.2026

  • 9 Оги

    25 0 Отговор
    60 процента са данъци - да има за Украйна. Обикновените дойчовци са овце за стригане и доене.

    15:12 15.09.2026

  • 10 Лукойл

    25 2 Отговор
    Сбогом Русия здравей мизерия

    15:13 15.09.2026

  • 11 Слънчасалия

    3 2 Отговор
    Тесльо.Аз си карам на крадена нафта от БДЖто.

    15:21 15.09.2026

  • 12 Боко

    5 2 Отговор
    Вива ла укроУрса🥳

    15:30 15.09.2026

  • 13 САНКЦИИТЕ РАБОТЯТ

    9 0 Отговор
    Браво.

    15:36 15.09.2026

  • 14 оня с коня

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "Смешник":

    Какъв "евтин Петрол"" от Русия когато тя няма дори за Себеси и ВНАСЯ горива?Ами нали дори и по живково време благодарение на Руското снабдяване с Горива имаше ЛИМИТ по 40 литра месечно за Кола?Де се въдите такива,ама и аз що ли питам...

    Коментиран от #16

    15:43 15.09.2026

  • 15 супер самоонождане

    6 0 Отговор
    ЕС направо се разцепи от кеф.А цените на горивата ще се вдигат още много.

    15:45 15.09.2026

  • 16 прогрес

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Вече има банани.Ти купипи си днес?

    15:47 15.09.2026

  • 17 Даниела

    0 1 Отговор
    Ами да, когато мързеливите хранят работливите на практика точно така се получава. Едно време валутата влизаше в България, а сега само излиза от нея.

    15:52 15.09.2026

  • 18 Един немец

    3 0 Отговор
    После не се чудете защо някои политически сили в страната са станали най-популярни и бележат още и още възход! Защото на хората им писна от скъпи газ, ток, горива, храна, наеми заради многото настанени и така нататък...

    15:53 15.09.2026

  • 19 Хайо

    3 0 Отговор
    Толкова чудесна новина .Това да се слуша ,но до 4 евро има още .Тогава цената ще е превъзходна за немската икономика .

    15:53 15.09.2026

  • 20 Да се радват че въобще

    2 0 Отговор
    Го има

    15:54 15.09.2026

  • 21 БАНко

    4 0 Отговор
    НАТООВЦЕ , А КАКВА ГЕРМАНИЯ ,МЕЧТА , БЕШЕ ПРЕДИ УРСУЛИЩАТА И МЕРЦИЩАТА !!!

    15:57 15.09.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    После се чудят глупаците в Европа, що хората гласуват за Алтернатива за Германия.

    16:02 15.09.2026

  • 23 Да ама

    0 0 Отговор
    европейско качество бензин и дизел. Най-убавото в света.

    16:13 15.09.2026

  • 24 Не е

    1 0 Отговор
    достатъчно. Още нагоре трябва.

    16:15 15.09.2026

  • 25 ......-

    1 0 Отговор
    23-тия пореден пакет санкции кога?

    ЕвроОфцете (вкл и Ганю) получават по един "ПАКЕТ" от урсулианците и техните шефове изповядващи ю --деи/зма.

    16:20 15.09.2026

  • 26 Ами

    0 0 Отговор
    Режимът в Брюксел и Берлин напира за нова голяма война, обаче нямат достъпни горива. Смях в залата. Така е станало и д кухата лейка Хитлер. Стига до Москва и му свършва горивото. Германски лупмпениади

    16:20 15.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.