Нов рекорд на цената на бензина в Германия

Цените на бюджетния бензин E10 (съдържащ до 10% биоетанол) в Германия поставиха нов исторически връх. Това съобщи информационната агенция DPA, позовавайки се на Германския автомобилен клуб (ADAC).

Средната цена на бензина E10 на германските бензиностанции на 14 септември беше 2,28 EUR за литър. Това е с 1 евроцент по-високо от предишния рекорд, поставен на 13 септември. Цените на дизела бяха 2,41 EUR за литър, все още под рекорда.

Цената на моторните горива в Германия и Европа като цяло се е увеличила през последните дни поради ескалиращата ситуация в пролива Баб ел-Мандеб. Темпът на покачване на цените се е забавил леко в понеделник в сравнение с предишни дни.