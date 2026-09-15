TotalEnergies иска да се включи в строежа на нефтопровод в Ирак

Френската петролна компания TotalEnergies планира да придобие дял в консорциум, който ще изгради нефтопровод от Ирак до Средиземно море, заобикаляйки Ормузкия проток, според изпълнителния директор Патрик Пуяне.

„Total води активни преговори за участие в консорциум, който планира да изгради нефтопровод от Басра до Банияс в Сирия“, каза той пред вестник The National.

Френската компания се стреми да придобие 10% дял в консорциума. Според изданието, този нефтопровод може да се превърне в алтернативен маршрут за износ на петрол, особено в светлината на конфликта за Ормузкия проток.

Консорциумът вече включва американската компания Chevron, инвестиционната компания TI Capital и катарско-сирийската UCC Holding. Експертите оценяват стойността на проекта на приблизително 15 милиарда долара, а строителството ще отнеме поне четири години.