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TotalEnergies иска да се включи в строежа на нефтопровод в Ирак

TotalEnergies иска да се включи в строежа на нефтопровод в Ирак

15 Септември, 2026 15:21 420 2

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Целта е да се заобиколи Ормузкия проток

TotalEnergies иска да се включи в строежа на нефтопровод в Ирак - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френската петролна компания TotalEnergies планира да придобие дял в консорциум, който ще изгради нефтопровод от Ирак до Средиземно море, заобикаляйки Ормузкия проток, според изпълнителния директор Патрик Пуяне.

„Total води активни преговори за участие в консорциум, който планира да изгради нефтопровод от Басра до Банияс в Сирия“, каза той пред вестник The National.

Френската компания се стреми да придобие 10% дял в консорциума. Според изданието, този нефтопровод може да се превърне в алтернативен маршрут за износ на петрол, особено в светлината на конфликта за Ормузкия проток.

Консорциумът вече включва американската компания Chevron, инвестиционната компания TI Capital и катарско-сирийската UCC Holding. Експертите оценяват стойността на проекта на приблизително 15 милиарда долара, а строителството ще отнеме поне четири години.


Франция
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  • 1 Аятолах Хаменей Джуниър

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