Руски военни съобщиха за проникване в украински укрепления край Славянск и Краматорск

Руски военни части успешно щурмуват силно укрепени позиции на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в района на Славянско-Краматорската агломерация, като използват уязвимости във вентилационните системи, за да проникнат вътре. РИА Новости съобщи подробности за тактиката на щурмовите групи, позовавайки се на информация от Министерството на отбраната на Русия, предава News.bg.
Помощник-командир на батальон от групировката войски „Юг“, известен с позивната „Федя“, обясни, че по време на настъплението войниците често се сблъскват със сериозни препятствия.
„Имаше вентилация. Ние на практика си пробихме път вътре именно през тази вентилация. Що се отнася до броя на личния състав в тези блиндажи - може да има десет или дори 15 души, макар че обикновено са двама, трима или четирима“, казва офицерът.
Той добавя, че е практически невъзможно да се скрие присъствието на войски в такива укрития. Топлината от отоплителните уреди неизбежно излиза навън и издава позициите.
Опитите за замаскиране на изпускателните тръби изискват земни работи на повърхността, които веднага биват засечени от постоянните разузнавателни дейности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да попитам
Коментиран от #7, #9, #13
15:22 15.09.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #20
15:22 15.09.2026
3 Отец Дионисий
Коментиран от #18
15:22 15.09.2026
4 Пич
С нея - целото НАТО
И сичкото Урсулианци
Коментиран от #37
15:22 15.09.2026
5 Интересна снимка
Коментиран от #11
15:23 15.09.2026
6 Боруна Лом
15:23 15.09.2026
7 лапала и гтаала
До коментар #1 от "да попитам":елка пак е лапала и надувала кавала на главния и сега се прави на мисирка да вземе някой еврак за следобяда
15:23 15.09.2026
8 ПИШЕТЕ САМО КОЛКО БРЕТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ
Коментиран от #31
15:24 15.09.2026
9 Това
До коментар #1 от "да попитам":Е от - На всеки километър!
15:24 15.09.2026
10 гост
15:24 15.09.2026
11 много ясно че са укри гадни и нахални
До коментар #5 от "Интересна снимка":нацисти са, значи са укрии само те са нацисти
15:24 15.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Един
До коментар #1 от "да попитам":Това е снимка на руски военни.
15:25 15.09.2026
14 Това новина от
15:26 15.09.2026
15 Проникнали
15:27 15.09.2026
16 Дони
15:28 15.09.2026
17 Никой
Коментиран от #28
15:28 15.09.2026
18 Тайбе Юсеин
До коментар #3 от "Отец Дионисий":Отец Дионисий!
Дано!
15:28 15.09.2026
19 Ай майкуууу
😂😂😂😂😂😂
15:29 15.09.2026
20 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Защо държавните медии точно сега пощръкляха отново на темата Петрохан?
Може би за да отвлекат вниманието, че Йотова Дебелосерката помилва наркотрафикант
и измества Борисов в наркобизнеса?
Истината за Околчица постепенно си пробива път!
Според последната експертиза,
калушев и другите двама,
са убити 5 дни преди да бъдат намерени в кемпера на Околчица.
Следователно са убити на хижата в Петрохан, нали?
Ранната фалшива съдебна експертиза твърдеше, че смъртта на тримата на Околчица
е настъпила 2-3 денонощия преди откриването (5-6 февруари,
а в смъртния акт на Калушев е била записана дата 7 февруари)!?!.
Защо???
За да се прикрие, че Калушев и другите двама също са убити в хижата на Петрохан!
И ощи по-важното!
Кой е транспортирал труповете с кемпера от Петрохан до Околчица?
Нали има тол-камери по пътищата?
Защо се крият записите им?
Коментиран от #27
15:30 15.09.2026
21 БУХАХАХА
15:30 15.09.2026
22 аве пак ли?
15:31 15.09.2026
23 прави впечатление кръста
15:32 15.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Сандо
15:41 15.09.2026
26 Ти да видиш
15:44 15.09.2026
27 Пий си хапчетата,
До коментар #20 от "ИСТИНАТА":шизофреник
15:47 15.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 стоян георгиев
16:04 15.09.2026
30 По ТРИ ЛИМОНКИ СЪС зарин, зоман във вент
16:06 15.09.2026
31 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "ПИШЕТЕ САМО КОЛКО БРЕТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":Вчера цял ден по Би Би Си обясняват, че в Украйна били загинали британски войници, но се случило при пътен инцидент. Не се споменава броя.
Коментиран от #36
16:09 15.09.2026
32 Алис Вайдел
16:11 15.09.2026
33 Въпрос
16:16 15.09.2026
34 Някой разбра ли нещо
Освен това как без да са превзели още Констанивка и Покровск са стигнали до там?
16:24 15.09.2026
35 Проникване
16:24 15.09.2026
36 веселяк
До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":Ми ПТП е било, рижавите албионци отнели предимство на руски дрон!
16:24 15.09.2026
37 Роко
До коментар #4 от "Пич":Ама другия път, този руската армия отново напредна отрицателно. Даже Путин вече се хвали с това били на 12 километра от Суми, а само преди месец бодро рапортува че са на 10 километра от Суми. А да не забравяме че и Святогорск беше превзел идиота
16:25 15.09.2026