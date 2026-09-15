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Руски военни съобщиха за проникване в украински укрепления край Славянск и Краматорск
  Тема: Украйна

Руски военни съобщиха за проникване в украински укрепления край Славянск и Краматорск

15 Септември, 2026 15:20, обновена 15 Септември, 2026 15:20 1 277 37

  • украйна-
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  • войници-
  • укрепление-
  • славянск-
  • краматорск

Според Руското министерство на отбраната щурмови групи използват уязвимости във вентилационните системи, за да проникват в укрепени позиции на ВСУ

Руски военни съобщиха за проникване в украински укрепления край Славянск и Краматорск - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски военни части успешно щурмуват силно укрепени позиции на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в района на Славянско-Краматорската агломерация, като използват уязвимости във вентилационните системи, за да проникнат вътре. РИА Новости съобщи подробности за тактиката на щурмовите групи, позовавайки се на информация от Министерството на отбраната на Русия, предава News.bg.

Помощник-командир на батальон от групировката войски „Юг“, известен с позивната „Федя“, обясни, че по време на настъплението войниците често се сблъскват със сериозни препятствия.

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„Имаше вентилация. Ние на практика си пробихме път вътре именно през тази вентилация. Що се отнася до броя на личния състав в тези блиндажи - може да има десет или дори 15 души, макар че обикновено са двама, трима или четирима“, казва офицерът.

Той добавя, че е практически невъзможно да се скрие присъствието на войски в такива укрития. Топлината от отоплителните уреди неизбежно излиза навън и издава позициите.

Опитите за замаскиране на изпускателните тръби изискват земни работи на повърхността, които веднага биват засечени от постоянните разузнавателни дейности.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да попитам

    33 5 Отговор
    Тази снимка от кой филм я изкара бе, Ели?!?

    Коментиран от #7, #9, #13

    15:22 15.09.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    36 5 Отговор
    не може да бъде, зелената наркоманска гнида каза че о-кранците напредват посока полша и скоро ще превземат там нещо си без значение за мен какво

    Коментиран от #20

    15:22 15.09.2026

  • 3 Отец Дионисий

    33 7 Отговор
    Господ да ви помага.

    Коментиран от #18

    15:22 15.09.2026

  • 4 Пич

    37 5 Отговор
    Украйна отиде.....

    С нея - целото НАТО

    И сичкото Урсулианци

    Коментиран от #37

    15:22 15.09.2026

  • 5 Интересна снимка

    21 2 Отговор
    На нея украинци или руснаци са?

    Коментиран от #11

    15:23 15.09.2026

  • 6 Боруна Лом

    23 5 Отговор
    ЖАЛКО, ЧЕ СЕ САМОИЗБИВАТ! УРСУЛА,ТЯ Е ВИНОВНА

    15:23 15.09.2026

  • 7 лапала и гтаала

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "да попитам":

    елка пак е лапала и надувала кавала на главния и сега се прави на мисирка да вземе някой еврак за следобяда

    15:23 15.09.2026

  • 8 ПИШЕТЕ САМО КОЛКО БРЕТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ

    26 4 Отговор
    Другото не е важно.

    Коментиран от #31

    15:24 15.09.2026

  • 9 Това

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "да попитам":

    Е от - На всеки километър!

    15:24 15.09.2026

  • 10 гост

    6 13 Отговор
    И какво конкретно искаш да кажеш, че не ти се разбира много. Вие щурмуване от близо 5 години.

    15:24 15.09.2026

  • 11 много ясно че са укри гадни и нахални

    25 6 Отговор

    До коментар #5 от "Интересна снимка":

    нацисти са, значи са укрии само те са нацисти

    15:24 15.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Един

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "да попитам":

    Това е снимка на руски военни.

    15:25 15.09.2026

  • 14 Това новина от

    16 4 Отговор
    1943 година ли е?

    15:26 15.09.2026

  • 15 Проникнали

    5 12 Отговор
    Са на Путян между филиите

    15:27 15.09.2026

  • 16 Дони

    3 8 Отговор
    Вече са мъртви.

    15:28 15.09.2026

  • 17 Никой

    8 15 Отговор
    На снимката руските нацисти щурмуват офиса на ФАКТИ . Бг. . Превзели 5 кв.м. кухня и кенеф . Егати смотаняците . Аз като ви разправям , че са руски фокусници .

    Коментиран от #28

    15:28 15.09.2026

  • 18 Тайбе Юсеин

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Отец Дионисий":

    Отец Дионисий!
    Дано!

    15:28 15.09.2026

  • 19 Ай майкуууу

    7 11 Отговор
    Съобщава МО на Русия.
    😂😂😂😂😂😂

    15:29 15.09.2026

  • 20 ИСТИНАТА

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Защо държавните медии точно сега пощръкляха отново на темата Петрохан?
    Може би за да отвлекат вниманието, че Йотова Дебелосерката помилва наркотрафикант
    и измества Борисов в наркобизнеса?

    Истината за Околчица постепенно си пробива път!
    Според последната експертиза,
    калушев и другите двама,
    са убити 5 дни преди да бъдат намерени в кемпера на Околчица.
    Следователно са убити на хижата в Петрохан, нали?

    Ранната фалшива съдебна експертиза твърдеше, че смъртта на тримата на Околчица
    е настъпила 2-3 денонощия преди откриването (5-6 февруари,
    а в смъртния акт на Калушев е била записана дата 7 февруари)!?!.
    Защо???
    За да се прикрие, че Калушев и другите двама също са убити в хижата на Петрохан!
    И ощи по-важното!
    Кой е транспортирал труповете с кемпера от Петрохан до Околчица?
    Нали има тол-камери по пътищата?
    Защо се крият записите им?

    Коментиран от #27

    15:30 15.09.2026

  • 21 БУХАХАХА

    4 3 Отговор
    Фейк нюз.

    15:30 15.09.2026

  • 22 аве пак ли?

    3 8 Отговор
    тея села не ги ли превзехме още 2023 година септември?

    15:31 15.09.2026

  • 23 прави впечатление кръста

    8 0 Отговор
    на БМПто. Показва истинските нацисти.

    15:32 15.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сандо

    7 0 Отговор
    По-добре да не пишат нищо,отколкото да ни забавляват с такива тъпни.А пък снимката направо хвърля в потрес публиката,но пък и дава възможност да реши загадката:Тия от чия армия са?Определено не са от руската - тогава от коя?

    15:41 15.09.2026

  • 26 Ти да видиш

    6 0 Отговор
    Аз нищо не разбрах от този пасквил, а вие? И каква е тази снимка от нискобюджетен филм за ВСВ?

    15:44 15.09.2026

  • 27 Пий си хапчетата,

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "ИСТИНАТА":

    шизофреник

    15:47 15.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 стоян георгиев

    1 3 Отговор
    Ще.измре бая руснак безспорно.карат.ги като овце на заколение.през тръби по полето без поддръжка...само роб може да се съгласи на подобно малъретиране.

    16:04 15.09.2026

  • 30 По ТРИ ЛИМОНКИ СЪС зарин, зоман във вент

    2 0 Отговор
    цията и АЙДЕЕЕ тути фрути от УКРИТЕ....

    16:06 15.09.2026

  • 31 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "ПИШЕТЕ САМО КОЛКО БРЕТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":

    Вчера цял ден по Би Би Си обясняват, че в Украйна били загинали британски войници, но се случило при пътен инцидент. Не се споменава броя.

    Коментиран от #36

    16:09 15.09.2026

  • 32 Алис Вайдел

    1 0 Отговор
    Спираме помощта за Украина и връщаме стотици хиляди емигранти на ЗИленски … факти !

    16:11 15.09.2026

  • 33 Въпрос

    2 0 Отговор
    Защо ирландци , шотландци и уелсци желаят да се махат от Великобритания ?

    16:16 15.09.2026

  • 34 Някой разбра ли нещо

    0 0 Отговор
    относно вентилацията за да ни разясни!?

    Освен това как без да са превзели още Констанивка и Покровск са стигнали до там?

    16:24 15.09.2026

  • 35 Проникване

    0 0 Отговор
    То проникването било в руските военни, ама нейсе...

    16:24 15.09.2026

  • 36 веселяк

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":

    Ми ПТП е било, рижавите албионци отнели предимство на руски дрон!

    16:24 15.09.2026

  • 37 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Ама другия път, този руската армия отново напредна отрицателно. Даже Путин вече се хвали с това били на 12 километра от Суми, а само преди месец бодро рапортува че са на 10 километра от Суми. А да не забравяме че и Святогорск беше превзел идиота

    16:25 15.09.2026

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