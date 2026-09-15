Руски военни части успешно щурмуват силно укрепени позиции на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в района на Славянско-Краматорската агломерация, като използват уязвимости във вентилационните системи, за да проникнат вътре. РИА Новости съобщи подробности за тактиката на щурмовите групи, позовавайки се на информация от Министерството на отбраната на Русия, предава News.bg.

Помощник-командир на батальон от групировката войски „Юг“, известен с позивната „Федя“, обясни, че по време на настъплението войниците често се сблъскват със сериозни препятствия.

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„Имаше вентилация. Ние на практика си пробихме път вътре именно през тази вентилация. Що се отнася до броя на личния състав в тези блиндажи - може да има десет или дори 15 души, макар че обикновено са двама, трима или четирима“, казва офицерът.

Той добавя, че е практически невъзможно да се скрие присъствието на войски в такива укрития. Топлината от отоплителните уреди неизбежно излиза навън и издава позициите.

Опитите за замаскиране на изпускателните тръби изискват земни работи на повърхността, които веднага биват засечени от постоянните разузнавателни дейности.