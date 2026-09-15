"Война за уиски“ избухна между Англия и Шотландия

Историческото съперничество в Обединеното кралство придоби неочаквано икономическо измерение. Между правителствата в Лондон и Единбург е започнала истинска „война за уиски“, съобщава британският вестник The Telegraph.

Ябълката на раздора се оказаха новите регулации, които правителството на Обединеното кралство се опитва да наложи на пазара на спиртни напитки с цел стимулиране на английските дестилерии. Шотландската асоциация за уиски (SWA) и местният парламент в Единбург обаче реагираха гневно. Те обвиняват Лондон, че новите текстове подкопават вековния законов статут и защитеното географско указание на „скоча“ (Scotch Whisky), като позволяват на английски производители да използват сходни маркетингови термини и по-кратки срокове за отлежаване в дъбови бъчви.

Конфликтът е на път да се пренесе в съда. Шотландските лидери заплашват, че ако британското министерство на икономиката не оттегли спорните промени, те ще блокират редица съвместни търговски споразумения и ще наложат локални санкции за английски стоки. Търговският спор има огромен залог, тъй като износът на шотландско уиски генерира над 6 милиарда лири годишно за икономиката.