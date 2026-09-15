Григор Здравков пред ФАКТИ: От 2024 година към днешен ден заловеният фентанил от Агенция "Митници" е нула (ВИДЕО)

Аз коментирам проблема с фентанила последните 5 до 8 години. Явно имам някаква предварителна информация или просто не съм свикнал да си мълча. Когато съм коментирал фентанил става въпрос за разпространение в страната. Първо да поздравим националната телевизия, че най-накрая се сети да направи някаква кампания. Същата кампания, малко по-друга беше "Вие не сте сами" или "Няма да ви оставим" по времето на правителството, доминирано от Делян Славчев Пеевски, заедно с представителите на Агенция "Митници". Колегата се казваше Бакалов. Той се разхождаше там, правеха концертчета по морето. Обясняваха как няма да оставят децата. Ама то излиза така- без да визирам някой конкретно: Ние ги зарибяваме през международния трафик и остатъка за България. А след това ги спасяваме. Не искам да бъда лош пророк, но тези кампании, които се правят сега, са на базата на това, че един буден младеж направи група "Зомбитата на България" във фейсбук и ни показа, че в България има хора, които се държат като зомбита, зависими от - подчертавам, наркотици, пребъркани с фентанил. Но, за да излезе това наяве, означава, че зад всеки един такъв фентанило или наркозависим стоят още хиляди.

Това коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова Григор Здравков от "Легия Антимафия". Ето и още от неговия анализ:

Ще се опитам да бъда възпитан. Доста непремерено и шеговито изказване от главния секретар на МВР за разбитата лаборатория за дрога в София. Да ми обясняват, че малоимотни- в случая са роми, по интернет са измислили формулата за фентанила и са зарибявали цяла България с 6 до 7 килограма. Но няма никакво значение от какъв етнос са. Ако приемем, че това е вярно, това значи, че фентанилозависими в България са повече, отколкото имаме население. 6 или 7 килограма фентанил за 24 часа е много. Това го няма и в добрата стара Англия, както се казва. Другото нещо- аз не знам откъде са си купували прекурсорите. Но не може да отидеш в аптека и да си купиш прекурсори. Никой няма да ти даде точната формула на фентанила и тази глупост "по интернет" важи само за Explorer, но не в България. Държа да отбележа, че:

Чист фентанил влиза в България от две места. И аз съм го казвал и тука, и пред 6 месеца и преди 2 години. Украйна и Китай. Прекурсори също влизат от Китай.

Под строг секрет гледах доста благосклонно на интервюто на новия шеф на СДВР- бивш шеф на група от IV районно, който много тайно ни обясни, че съставките за фентанила - т.нар. прекурсори , влизат от Китай. Ами да ви кажа, че откакто е това правителство, фентанил е хванат нула. Само да споделя, че колегата Бакалов, който беше шеф на наркотрафика, в първите работни дни на новата- стара надежда на митниците Николай Шушков, от шеф на наркотрафика бе направен заместник- шеф на Агенция "Митници". Освен с ресор "Контрабанда" и "Противодействие на наркотрафика". Ако пуснете справка на Агенция "Митници" ще разбере следния невероятно хубав факт:

От 2024 година към днешен ден фентанил, заловен от Агенция "Митници", е нула. Да зададем въпроса този човек какво прави още там?

Тези четири месеца към днешна дата субстанции за производство на фентанил-т.нар. прекурсури- нула. Само ще напомня, че в потвърждение на моите думи преди няколко седмици МВР реализира украинец, който не България, Интерпол го издирва, за международен трафик на наркотици, включително фентанил.

След като държавата в лицето на Агенция "Митници" и тяхното ново ръководство не може да хване един грам фентанил, МВР също не е хванало един грам фентанил- на износ или на внос, аз започвам да си мисля, че това не е случайно.

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