Новини
България »
Всички градове »
Григор Здравков пред ФАКТИ: От 2024 година към днешен ден заловеният фентанил от Агенция "Митници" е нула (ВИДЕО)

Григор Здравков пред ФАКТИ: От 2024 година към днешен ден заловеният фентанил от Агенция "Митници" е нула (ВИДЕО)

15 Септември, 2026 15:03 1 087 12

  • григор здравков-
  • фентанил-
  • агенция митници

Чист фентанил влиза в България от две места. И аз съм го казвал и тука, и преди 6 месеца и преди 2 години. Украйна и Китай. Прекурсори също влизат от Китай, .коментира още експертът

Григор Здравков пред ФАКТИ: От 2024 година към днешен ден заловеният фентанил от Агенция "Митници" е нула (ВИДЕО) - 1
Снимка: ФАКТИ
Факти Факти

Аз коментирам проблема с фентанила последните 5 до 8 години. Явно имам някаква предварителна информация или просто не съм свикнал да си мълча. Когато съм коментирал фентанил става въпрос за разпространение в страната. Първо да поздравим националната телевизия, че най-накрая се сети да направи някаква кампания. Същата кампания, малко по-друга беше "Вие не сте сами" или "Няма да ви оставим" по времето на правителството, доминирано от Делян Славчев Пеевски, заедно с представителите на Агенция "Митници". Колегата се казваше Бакалов. Той се разхождаше там, правеха концертчета по морето. Обясняваха как няма да оставят децата. Ама то излиза така- без да визирам някой конкретно: Ние ги зарибяваме през международния трафик и остатъка за България. А след това ги спасяваме. Не искам да бъда лош пророк, но тези кампании, които се правят сега, са на базата на това, че един буден младеж направи група "Зомбитата на България" във фейсбук и ни показа, че в България има хора, които се държат като зомбита, зависими от - подчертавам, наркотици, пребъркани с фентанил. Но, за да излезе това наяве, означава, че зад всеки един такъв фентанило или наркозависим стоят още хиляди.

Това коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова Григор Здравков от "Легия Антимафия". Ето и още от неговия анализ:
Ще се опитам да бъда възпитан. Доста непремерено и шеговито изказване от главния секретар на МВР за разбитата лаборатория за дрога в София. Да ми обясняват, че малоимотни- в случая са роми, по интернет са измислили формулата за фентанила и са зарибявали цяла България с 6 до 7 килограма. Но няма никакво значение от какъв етнос са. Ако приемем, че това е вярно, това значи, че фентанилозависими в България са повече, отколкото имаме население. 6 или 7 килограма фентанил за 24 часа е много. Това го няма и в добрата стара Англия, както се казва. Другото нещо- аз не знам откъде са си купували прекурсорите. Но не може да отидеш в аптека и да си купиш прекурсори. Никой няма да ти даде точната формула на фентанила и тази глупост "по интернет" важи само за Explorer, но не в България. Държа да отбележа, че:
Чист фентанил влиза в България от две места. И аз съм го казвал и тука, и пред 6 месеца и преди 2 години. Украйна и Китай. Прекурсори също влизат от Китай.
Под строг секрет гледах доста благосклонно на интервюто на новия шеф на СДВР- бивш шеф на група от IV районно, който много тайно ни обясни, че съставките за фентанила - т.нар. прекурсори , влизат от Китай. Ами да ви кажа, че откакто е това правителство, фентанил е хванат нула. Само да споделя, че колегата Бакалов, който беше шеф на наркотрафика, в първите работни дни на новата- стара надежда на митниците Николай Шушков, от шеф на наркотрафика бе направен заместник- шеф на Агенция "Митници". Освен с ресор "Контрабанда" и "Противодействие на наркотрафика". Ако пуснете справка на Агенция "Митници" ще разбере следния невероятно хубав факт:
От 2024 година към днешен ден фентанил, заловен от Агенция "Митници", е нула. Да зададем въпроса този човек какво прави още там?
Тези четири месеца към днешна дата субстанции за производство на фентанил-т.нар. прекурсури- нула. Само ще напомня, че в потвърждение на моите думи преди няколко седмици МВР реализира украинец, който не България, Интерпол го издирва, за международен трафик на наркотици, включително фентанил.
След като държавата в лицето на Агенция "Митници" и тяхното ново ръководство не може да хване един грам фентанил, МВР също не е хванало един грам фентанил- на износ или на внос, аз започвам да си мисля, че това не е случайно.

Още от разговора вижте във Видеото


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо да спираме фентанила

    6 6 Отговор
    като само сингяните го ползват? Реално трябва да докарваме повече, за да има по-малко сингянини

    Коментиран от #4

    15:15 15.09.2026

  • 2 Хвалбите на мунчите

    8 5 Отговор
    и лъжите им опашати "гърмят" като пуканки. Некомпетентни устати сбърканяци, оставка!

    Коментиран от #9

    15:16 15.09.2026

  • 3 Европеец

    15 0 Отговор
    Нарко търговци, митничари и полицаи в един строй...... Така е било и така ще бъде, докато на територията не бъде съградена отново държавата България...

    15:17 15.09.2026

  • 4 ИСТИНАТА

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Защо да спираме фентанила":

    Защо държавните медии точно сега пощръкляха отново на темата Петрохан?
    Може би за да отвлекат вниманието, че Йотова Дебелосерката помилва наркотрафикант
    и измества Борисов в наркобизнеса?

    Истината за Околчица постепенно си пробива път!
    Според последната експертиза,
    калушев и другите двама,
    са убити 5 дни преди да бъдат намерени в кемпера на Околчица.
    Следователно са убити на хижата в Петрохан, нали?

    Ранната фалшива съдебна експертиза твърдеше, че смъртта на тримата на Околчица
    е настъпила 2-3 денонощия преди откриването (5-6 февруари,
    а в смъртния акт на Калушев е била записана дата 7 февруари)!?!.
    Защо???
    За да се прикрие, че Калушев и другите двама също са убити в хижата на Петрохан!
    И ощи по-важното!
    Кой е транспортирал труповете с кемпера от Петрохан до Околчица?
    Нали има тол-камери по пътищата?
    Защо се крият записите им?

    15:29 15.09.2026

  • 5 Пустиня(к)

    0 4 Отговор
    Кво му е на главата на тоо чиляк? Неква болест ли е?

    15:45 15.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хааххх

    2 1 Отговор
    Какво да хващат ве,той тука се прави дбил

    15:55 15.09.2026

  • 8 ЕК и аатлантенцата са виновни !

    3 1 Отговор
    Прекурсорите на фентанил, като например NPP , се търгува законно и не само за фармацевтични цели. По лесно от качествено сирене даже може да се намери. В световен мащаб Франция е най-големият износител на NPP ( следван от Индия), докато Обединеното кралство е вторият по големина вносител (след САЩ), според Международния съвет за контрол на наркотиците. N - фенетил-4 - пиперидинон с номер на Европейската общност (ЕО) 254-613-5

    15:55 15.09.2026

  • 9 Наивник на средна възраст

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хвалбите на мунчите":

    Мили ми компетентчо,от както Борисов взе властта някога в България наркотици не са се преследвали. Не визирам някой-друг шанаджия.....Така,че за Мунчо ли,Гунчо ли не се заплесвай.Това,че всички са в кюпа си пролича от фактът - по време на съдията-мнистър в служебното правтелство на сегашниот кандидат президент и пръкналят се след трдесет годишно мишкуване тигър - негово вице,се правиха доста постови промени,но не се пипнаха митниците и шефот(виден гербаджя и бивш шеф на СДВР га биха децата под колоните)на гранична полиция.Трафкът на наркотиците и трафикът на контрабандата са свещени.....Лощото е,че в Бг журналисти няма за да ги показват тез неща.....имат само "висока" журналистическа етика,която обаче никой не е виждал....Да живеят илюзиите.......

    16:04 15.09.2026

  • 10 М! Да.а.а.а.а.а.а

    1 1 Отговор
    Много е хубаво да се правиш на информиран и да даваш акъл, без никакви отговорности. В този момент има какво да се каже по въпроса за наркотрафика и наказателната отговорност, но тоз МОМЪК май не се сеща нищо в тази посока…сочи други пътеки, които само той вижда. Явно гледа от високо и вижда надалеч!!!

    16:10 15.09.2026

  • 11 Овчар

    1 0 Отговор
    Официалния вносител е не физическото лице с торбата а държавната банда която си затваря очите и взима 25%..!

    16:15 15.09.2026

  • 12 "Наивник на средна възраст"

    1 1 Отговор
    Да оплюеш кабинета Гюров е абсолютна дебилщина. За 68 дни те свършиха толкова, колкото е възможно. Ако не беше Кандев, хвалипръцкото щеше да гледа премиерството през крив макарон. Не си наивник. Ти си рундьово зомби. Рундьовците го докарват само на лакардии. Оставка! Такива

    16:20 15.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол