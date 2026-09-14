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Тръмп не вижда нужда от допълнителен контрол над изкуствения интелект

Тръмп не вижда нужда от допълнителен контрол над изкуствения интелект

14 Септември, 2026 20:23 456 2

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  • доналд тръмп

Според него не може да се позволи на Китай да изпревари Щатите в тази област

Тръмп не вижда нужда от допълнителен контрол над изкуствения интелект - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп е убеден, че не е необходим допълнителен надзор върху разработките на изкуствен интелект (ИИ) в САЩ.

„Единственият надзор или предпазни мерки, необходими в ИИ, са силен, интелигентен президент – с висок коефициент на интелигентност, а САЩ имат изобилие от такива!“, написа американският лидер в Truth Social.

„Администрацията на Тръмп е попречила на разработчиците на ИИ да правят лоши или потенциално лоши неща, като Дарио Амодей от Anthropic, който сега се представя за перфектен ангел. И ние ще продължим да го правим“, отбеляза американският лидер. „Вече имаме огромни наказателни и регулаторни правомощия над тези компании“, заяви ръководителят на американската администрация. Според него не може да се позволи на Китай да изпревари САЩ в надпреварата за ИИ.

На 12 септември Дарио Амодей, главен изпълнителен директор на американската компания Anthropic, публикува статия, в която призовава за забавяне на разработването на усъвършенствани модели на ИИ. Той отбеляза, че чрез координиране на забавянето в развитието на напредналите технологии, компаниите за изкуствен интелект биха могли да „купят една до две години допълнително време, преди моделите да достигнат критични нива“ на развитие и да избегнат сериозни грешки в изчисленията. Тази прогноза беше повторена от Илон Мъск, основател на SpaceX и най-богатият човек на планетата, и Сам Алтман, главен изпълнителен директор на голямата американска технологична фирма OpenAI.


САЩ
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  • 1 Тръмплин

    1 0 Отговор
    - И нужда от естествен няма.

    20:26 14.09.2026

  • 2 Лопата Орешник

    1 1 Отговор
    Дреме му на сухите кайсии на Дони Съчмата! След десетилетие, я го има я не! Роботите няма да са негов проблем! СкайНет харесва това!!

    20:36 14.09.2026