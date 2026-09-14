Китай засилва сътрудничеството си със страните от БРИКС

Китай е ангажиран със засилването на технологичното и индустриалното сътрудничество със страните-членки на БРИКС, според говорителя на китайското външно министерство Гуо Джиакун.

„Китай е готов да засили технологичното сътрудничество със страните от БРИКС, да задълбочи контактите в индустрията, да реализира проекти за изграждане на капацитет и да постигне по-висококачествено, устойчиво и дългосрочно развитие“, каза той на брифинг, коментирайки забележките на индонезийския президент Прабово Субианто, който призова страните-членки на БРИКС да засилят индустриалното сътрудничество на срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи.

Китайският дипломат обясни, че в продължение на много години страните от БРИКС активно насърчават сътрудничеството в индустриализацията и са „постигнали редица практически резултати“. Той спомена платформи на БРИКС като Центъра за иновации на партньорството на БРИКС за новата индустриална революция и Центъра за индустриална компетентност на БРИКС.

Китайските власти подкрепят отвореното развитие на технологии за изкуствен интелект (ИИ) и считат негативния дискурс за нежелан, според говорителя на китайското външно министерство Гуо Джиакун.

„Развитието на изкуствения интелект е от общо значение за цялото човечество. Всички страни трябва да работят заедно, за да гарантират, че технологиите за изкуствен интелект се развиват в дух на откритост, приобщаване, универсален достъп и състрадание“, подчерта той на брифинг, коментирайки позицията на американския предприемач Илон Мъск.

Гуо Джиакун поясни, че разпространението на „различни заплашителни наративи, провокирането на конфронтация и злонамерена конкуренция само ще възпрепятства глобалното управление в областта на изкуствения интелект и не е в интерес на никоя страна“.

Миналата събота Дарио Амодей, главен изпълнителен директор на американската компания Anthropic, публикува статия, призоваваща за забавяне на разработването на усъвършенствани модели на изкуствен интелект. Той отбеляза, че чрез координиране на забавянето на разработването на авангардни технологии, компаниите за изкуствен интелект биха могли да „спечелят една до две години допълнително време, преди моделите да достигнат критични нива“ на развитие и да избегнат сериозни грешки в изчисленията. Илон Мъск, както и Сам Алтман, главен изпълнителен директор на голямата американска технологична компания OpenAI, се съгласиха с това твърдение.