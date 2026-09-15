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Ясни са арените за финалите на Шампионската лига през 2028 и 2029 година

Ясни са арените за финалите на Шампионската лига през 2028 и 2029 година

15 Септември, 2026 15:18 507 1

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  • барселона

УЕФА разкри: Мюнхен и Барселона ще бъдат домакини на най-очакваните футболни сблъсъци

Ясни са арените за финалите на Шампионската лига през 2028 и 2029 година - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Европейската футболна асоциация УЕФА официално сложи край на спекулациите, като обяви кои ще бъдат арените на най-престижния клубен турнир на Стария континент - Шампионска лига през 2028 и 2029 година. Феновете на футбола могат да започнат да отброяват дните до новите епични сблъсъци, които ще се разиграят на две от най-емблематичните футболни сцени в Европа.

През 2028 година, всички погледи ще бъдат насочени към "Алианц Арена" – домът на германския колос Байерн Мюнхен. Това ще бъде третият път, в който модерното съоръжение ще приеме финала на Шампионската лига, след като вече бе домакин през 2012 и 2025 година. Със своята впечатляваща архитектура и атмосфера, стадионът обещава да се превърне в арена на незабравими футболни емоции.

Година по-късно, през 2029, футболният свят ще се отправи към обновения "Камп Ноу" в Барселона. Легендарният стадион, който не е бил домакин на финал от подобен мащаб от 1999 година, ще посрещне най-добрите отбори в Европа в битка за трофея. След мащабната си реновация, "Камп Ноу" ще предложи на феновете още по-вълнуващо изживяване и модерни удобства.

Любопитен факт е, че Испания ще бъде домакин на финала и през 2027 година, когато "Метрополитано" в Мадрид ще приеме най-важния мач в европейския клубен футбол.


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  • 1 Сираков

    0 0 Отговор
    А кабриото,кога

    15:43 15.09.2026

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