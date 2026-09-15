15 септември 2008 г. „Лемън брадърс“ банкрутира

На 15 септември 2008 г. четвъртата по големина инвестиционна банка в САЩ - „Лемън брадърс“ подава заявление за обявяване на банкрут.

До това се стига, след като финансовата институция обяви загуби над 60 милиарда долара, вложени в рискови недвижими имоти.

Така банката със 158 годишна история прекрати дейността си и отбелязва най-големия банков фалит в САЩ. Дълговете ѝ възлизаха на 613 млрд. долара.

Банкрутът ѝ доведе до мащабни разпродажби на всички водещи пазари в света и постави началото на най-голямата финансова световна криза след 30 -те години на миналия ХХ в.

„Лемън брадърс“ е основана през 1850 година от трима немски емигранти от еврейски произход. С времето тя се утвърждава като една от най-стабилните финансови банки в САЩ, като устоява на най-големите кризи, свързани с Голямата депресия от 1929 година, двете световни войни, големият борсов срив от 1987 година и т.н.