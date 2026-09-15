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15 септември 2008 г. „Лемън брадърс“ банкрутира

15 септември 2008 г. „Лемън брадърс“ банкрутира

15 Септември, 2026 04:08 6 004 6

  • лемън брадърс-
  • банкрут-
  • банка

Дълговете ѝ възлизаха на 613 млрд. долара

15 септември 2008 г. „Лемън брадърс“ банкрутира - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 15 септември 2008 г. четвъртата по големина инвестиционна банка в САЩ - „Лемън брадърс“ подава заявление за обявяване на банкрут.

До това се стига, след като финансовата институция обяви загуби над 60 милиарда долара, вложени в рискови недвижими имоти.

Така банката със 158 годишна история прекрати дейността си и отбелязва най-големия банков фалит в САЩ. Дълговете ѝ възлизаха на 613 млрд. долара.

Банкрутът ѝ доведе до мащабни разпродажби на всички водещи пазари в света и постави началото на най-голямата финансова световна криза след 30 -те години на миналия ХХ в.

„Лемън брадърс“ е основана през 1850 година от трима немски емигранти от еврейски произход. С времето тя се утвърждава като една от най-стабилните финансови банки в САЩ, като устоява на най-големите кризи, свързани с Голямата депресия от 1929 година, двете световни войни, големият борсов срив от 1987 година и т.н.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лазер джет

    25 6 Отговор
    Не само Лемън Брадърс, също и Голдмън Сакс и Сити банк и други големи американски банки, обаче си изнасят мизериите навън и завличат други държави, примерно Гърция.
    После печатат милиарди и надуват спукания балон.

    Коментиран от #2

    08:37 16.09.2022

  • 2 Цвятко

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Лазер джет":

    Разбирач си…

    22:41 17.09.2022

  • 3 АМАH OT ИДИOTИ

    17 5 Отговор
    ,🤣
    17 ГОДИНИ ПО КЪСНО
    ФАЛИРА ЕВРО3OHАТА
    😩😩😩😩😩

    Коментиран от #4

    04:13 15.09.2025

  • 4 САМО ДЕТО

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    НЕ СА ГО ОБЯВИЛИ

    04:38 15.09.2025

  • 5 Лийман Брадърс

    9 3 Отговор
    а не Лемън Брадърс. Не са лимони...

    05:38 15.09.2025

  • 6 800 милиарда минус

    17 0 Отговор
    С кредитен рейтинг ААА+ точно преди фалита. Освен тази банка, фалираха още две големи американски банки, както и Гърция.

    06:39 15.09.2025