15 септември 2008 г. „Лемън брадърс“ банкрутира

На 15 септември 2008 г. четвъртата по големина инвестиционна банка в САЩ - „Лемън брадърс“ подава заявление за обявяване на банкрут.
До това се стига, след като финансовата институция обяви загуби над 60 милиарда долара, вложени в рискови недвижими имоти.
Така банката със 158 годишна история прекрати дейността си и отбелязва най-големия банков фалит в САЩ. Дълговете ѝ възлизаха на 613 млрд. долара.
Банкрутът ѝ доведе до мащабни разпродажби на всички водещи пазари в света и постави началото на най-голямата финансова световна криза след 30 -те години на миналия ХХ в.
„Лемън брадърс“ е основана през 1850 година от трима немски емигранти от еврейски произход. С времето тя се утвърждава като една от най-стабилните финансови банки в САЩ, като устоява на най-големите кризи, свързани с Голямата депресия от 1929 година, двете световни войни, големият борсов срив от 1987 година и т.н.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лазер джет
После печатат милиарди и надуват спукания балон.
Коментиран от #2
08:37 16.09.2022
2 Цвятко
До коментар #1 от "Лазер джет":Разбирач си…
22:41 17.09.2022
3 АМАH OT ИДИOTИ
17 ГОДИНИ ПО КЪСНО
ФАЛИРА ЕВРО3OHАТА
😩😩😩😩😩
Коментиран от #4
04:13 15.09.2025
4 САМО ДЕТО
До коментар #3 от "АМАH OT ИДИOTИ":НЕ СА ГО ОБЯВИЛИ
04:38 15.09.2025
5 Лийман Брадърс
05:38 15.09.2025
6 800 милиарда минус
06:39 15.09.2025