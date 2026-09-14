Германия се обръща към Китай, загърбвайки САЩ

Германските компании са увеличили значително инвестициите си в Китай през първите шест месеца на 2026 г., въпреки политиката на Европейския съюз за ограничаване на зависимостта от Пекин. Данните показват колко трудно е за германската индустрия да балансира между стратегическото „намаляване на риска“ и необходимостта да остане конкурентоспособна на най-големия азиатски пазар.
Според анализ на Германския икономически институт IW, базиран на данни на Bundesbank, германските компании са инвестирали с 5,6 млрд. евро повече в Китай през първото полугодие спрямо същия период на миналата година. Това означава ръст от около една трета. В същото време инвестициите им в САЩ са се свили с почти две трети до приблизително 4,3 млрд. евро.
Тенденцията показва, че Китай продължава да бъде едновременно ключов пазар, производствен център и източник на конкурентен натиск за германската индустрия. По оценка на експерти от IW компаниите практически нямат лесна алтернатива – те трябва да присъстват на китайския пазар, ако искат да запазят позиции както там, така и спрямо китайските си конкуренти в трети страни.
Причините са не само мащабът на местното търсене. Китайските производители се възползват от силно развити вериги за доставки, по-ниски разходи в редица сектори, държавна подкрепа и конкурентен валутен курс. Това позволява на германските компании да използват местното производство не само за китайския пазар, но и като инструмент за подобряване на собствената си ценова конкурентоспособност.
Проблемът е, че тази стратегия носи и риск за самата Германия. По-големите инвестиции в Китай могат да означават изнасяне на производство, технологии и работни места извън страната. Именно затова в Берлин и Брюксел нарастват призивите за по-активни мерки срещу субсидирания китайски внос и срещу пазарни практики, които европейските компании определят като нелоялни.
Натискът върху германския бизнес вече е осезаем. Според скорошно проучване на Германската индустриално-търговска камара DIHK 83% от индустриалните компании усещат засилена конкуренция от китайски производители. Въпреки това 88% не планират да се оттеглят от засегнатите пазари. Вместо това те търсят по-висока ефективност, намаляване на разходите, иновации и нови пазари.
В същото време търговският дисбаланс между Германия и Китай се задълбочава. Вносът от Китай е нараснал, докато германският износ към китайския пазар е намалял, което допълнително засилва опасенията за загуба на индустриални позиции.
На европейско ниво дебатът се изостря. Германия и Франция вече работят по общ подход към отношенията с Китай, а в ЕС се обсъждат допълнителни защитни инструменти срещу китайски внос в чувствителни сектори. Италия също настоява за по-твърди мерки в автомобилната индустрия, включително значително по-високи мита върху китайски автомобили и компоненти.
Особено напрегната е ситуацията в автомобилния сектор, където китайските компании напредват бързо при електромобилите и батериите. Европейските производители са под натиск от по-ниските цени и по-бързия технологичен цикъл в Китай, докато производството в Европа остава по-скъпо. Анализатори предупреждават, че загубата на позиции в автомобилната индустрия може да има последици и за свързани сектори като стомана, химическа промишленост и машиностроене.
Така германският бизнес се оказва пред труден стратегически избор: да инвестира повече в Китай, за да остане конкурентоспособен, но без това да отслаби производствената база в Европа. Именно този баланс вероятно ще бъде един от ключовите въпроси пред германската и европейската индустриална политика през следващите години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Буахахах
12:26 14.09.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4
12:27 14.09.2026
3 Kaлпазанин
12:30 14.09.2026
4 Ердоган
До коментар #2 от "Последния Софиянец":На РадеФ вече са му китайски. Българите ще работят както китайци за китайците
12:39 14.09.2026
5 Калмук
12:41 14.09.2026
6 жик так
Това е следствието на политиката на Ес и Германия .
13:08 14.09.2026
7 Лост
13:15 14.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Евразийски Съюз
13:24 14.09.2026