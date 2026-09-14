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Германия се обръща към Китай, загърбвайки САЩ

Германия се обръща към Китай, загърбвайки САЩ

14 Септември, 2026 12:25 727 9

  • сащ-
  • германия-
  • китай-
  • инвестиции-
  • търговия

Вложенията на германския бизнес в азиатската държава са нараснали с 30% през първата половина на 2026 г., докато тези в Щатите са се свили рязко

Германия се обръща към Китай, загърбвайки САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германските компании са увеличили значително инвестициите си в Китай през първите шест месеца на 2026 г., въпреки политиката на Европейския съюз за ограничаване на зависимостта от Пекин. Данните показват колко трудно е за германската индустрия да балансира между стратегическото „намаляване на риска“ и необходимостта да остане конкурентоспособна на най-големия азиатски пазар.

Според анализ на Германския икономически институт IW, базиран на данни на Bundesbank, германските компании са инвестирали с 5,6 млрд. евро повече в Китай през първото полугодие спрямо същия период на миналата година. Това означава ръст от около една трета. В същото време инвестициите им в САЩ са се свили с почти две трети до приблизително 4,3 млрд. евро.

Тенденцията показва, че Китай продължава да бъде едновременно ключов пазар, производствен център и източник на конкурентен натиск за германската индустрия. По оценка на експерти от IW компаниите практически нямат лесна алтернатива – те трябва да присъстват на китайския пазар, ако искат да запазят позиции както там, така и спрямо китайските си конкуренти в трети страни.

Причините са не само мащабът на местното търсене. Китайските производители се възползват от силно развити вериги за доставки, по-ниски разходи в редица сектори, държавна подкрепа и конкурентен валутен курс. Това позволява на германските компании да използват местното производство не само за китайския пазар, но и като инструмент за подобряване на собствената си ценова конкурентоспособност.

Проблемът е, че тази стратегия носи и риск за самата Германия. По-големите инвестиции в Китай могат да означават изнасяне на производство, технологии и работни места извън страната. Именно затова в Берлин и Брюксел нарастват призивите за по-активни мерки срещу субсидирания китайски внос и срещу пазарни практики, които европейските компании определят като нелоялни.

Натискът върху германския бизнес вече е осезаем. Според скорошно проучване на Германската индустриално-търговска камара DIHK 83% от индустриалните компании усещат засилена конкуренция от китайски производители. Въпреки това 88% не планират да се оттеглят от засегнатите пазари. Вместо това те търсят по-висока ефективност, намаляване на разходите, иновации и нови пазари.

В същото време търговският дисбаланс между Германия и Китай се задълбочава. Вносът от Китай е нараснал, докато германският износ към китайския пазар е намалял, което допълнително засилва опасенията за загуба на индустриални позиции.

На европейско ниво дебатът се изостря. Германия и Франция вече работят по общ подход към отношенията с Китай, а в ЕС се обсъждат допълнителни защитни инструменти срещу китайски внос в чувствителни сектори. Италия също настоява за по-твърди мерки в автомобилната индустрия, включително значително по-високи мита върху китайски автомобили и компоненти.

Особено напрегната е ситуацията в автомобилния сектор, където китайските компании напредват бързо при електромобилите и батериите. Европейските производители са под натиск от по-ниските цени и по-бързия технологичен цикъл в Китай, докато производството в Европа остава по-скъпо. Анализатори предупреждават, че загубата на позиции в автомобилната индустрия може да има последици и за свързани сектори като стомана, химическа промишленост и машиностроене.

Така германският бизнес се оказва пред труден стратегически избор: да инвестира повече в Китай, за да остане конкурентоспособен, но без това да отслаби производствената база в Европа. Именно този баланс вероятно ще бъде един от ключовите въпроси пред германската и европейската индустриална политика през следващите години.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Буахахах

    4 1 Отговор
    Америка ще се съюзи с Косово и т.нар. Израел

    12:26 14.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Китай изкупува ЕС на парче.Скоро и гащите на Урсула ще са на Китай.

    Коментиран от #4

    12:27 14.09.2026

  • 3 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Те скоро ще се молят да инвестират и в Русия ако вече не е късно

    12:30 14.09.2026

  • 4 Ердоган

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    На РадеФ вече са му китайски. Българите ще работят както китайци за китайците

    12:39 14.09.2026

  • 5 Калмук

    3 0 Отговор
    Нищо не са научили от последните 25-30 години. Да изнасят - ама да са наясно, че скоро и последните заводи ще хлопнат кепенци.

    12:41 14.09.2026

  • 6 жик так

    2 0 Отговор
    Няма инвестиции , има изнасяне на германските производители към Китай !
    Това е следствието на политиката на Ес и Германия .

    13:08 14.09.2026

  • 7 Лост

    0 0 Отговор
    С една дума: Лицемери.

    13:15 14.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Евразийски Съюз

    0 0 Отговор
    Европа с Китай, това е бъдещето след разпада на Руската Федерация.

    13:24 14.09.2026