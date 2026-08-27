Пивовари се обявиха против текста "Алкохолът е вреден за здаревто ви" в реклами

Белгийските пивовари се обявиха срещу изискването към всяка реклама на алкохолна напитка да се добавя фразата „Алкохолът е вреден за здравето“.
„Докато Франция защитава виното си като културно наследство, а Италия гордо защитава пармската шунка, Белгия предпочита да обвинява за проблемите си собствените си традиции и национална гордост. Сякаш бирата с приятели се е превърнала в нещо, за което човек трябва да бъде отговорен“, се казва в отвореното писмо, подписано от над 100 белгийски пивовари. То е публикувано на уебсайта на Белгийската асоциация на пивоварите.
Те отбелязаха, че бирата в Белгия е „повече от просто продукт“, която е „част от идентичността на страната, призната за нематериално културно наследство от ЮНЕСКО“.
Няколко политически сили също подкрепиха тази инициатива. Сами Махди, лидер на Християндемократите и Фламандската партия, заяви, че „не всеки трябва да живее на вода и нискомаслено сирене“.
Законопроектът за задължително етикетиране на рекламите на алкохол беше одобрен от белгийското федерално правителство на 27 март. В допълнение към задължителното етикетиране, той ще забрани безплатното разпространение на алкохол, както и рекламата в медиите, насочена към непълнолетни. Законопроектът в момента се разглежда от Европейската комисия като част от процедурата за нотифициране за нови национални технически регламенти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 миленке как е
макар на седмица да цъкваш 3-4 пълнежи
или грешки или несвързано
17:17 27.08.2026
2 Принципно
17:17 27.08.2026
3 в малки дози е полезен
17:17 27.08.2026
4 Пич
Лопатата е вредна за здравето ви
Мотиката е вредна за здравето ви
Бъркането на бетон е вредно за здравето ви
Пушката е вредна за здравето ви
Въобще, войната е вредна за здравето ви
Жененето е вредно за вас, и другите около вас, като създава предпоставки за ракови и други заболявания......
17:18 27.08.2026
5 kоkорчо 💋🍌
17:30 27.08.2026
6 Знаете ли, че
17:34 27.08.2026
7 6135
17:35 27.08.2026
8 чичо Пешо
17:37 27.08.2026
9 Пешо
17:41 27.08.2026
10 Аре бегай ве Алибегов
17:43 27.08.2026
11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:43 27.08.2026
12 фен
18:14 27.08.2026
13 Велчов
18:36 27.08.2026
14 Моля за превод фефир
18:41 27.08.2026
15 Данко
18:50 27.08.2026