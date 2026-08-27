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Пивовари се обявиха против текста "Алкохолът е вреден за здаревто ви" в реклами

Пивовари се обявиха против текста "Алкохолът е вреден за здаревто ви" в реклами

27 Август, 2026 17:11 790 15

  • бира-
  • белгия-
  • реклама-
  • текст-
  • вреда-
  • здраве

Бирата в Белгия е „повече от просто продукт“ заявяват в писмо до властите над 100 производители на кехлибарената напитка

Пивовари се обявиха против текста "Алкохолът е вреден за здаревто ви" в реклами - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Белгийските пивовари се обявиха срещу изискването към всяка реклама на алкохолна напитка да се добавя фразата „Алкохолът е вреден за здравето“.

„Докато Франция защитава виното си като културно наследство, а Италия гордо защитава пармската шунка, Белгия предпочита да обвинява за проблемите си собствените си традиции и национална гордост. Сякаш бирата с приятели се е превърнала в нещо, за което човек трябва да бъде отговорен“, се казва в отвореното писмо, подписано от над 100 белгийски пивовари. То е публикувано на уебсайта на Белгийската асоциация на пивоварите.

Те отбелязаха, че бирата в Белгия е „повече от просто продукт“, която е „част от идентичността на страната, призната за нематериално културно наследство от ЮНЕСКО“.

Няколко политически сили също подкрепиха тази инициатива. Сами Махди, лидер на Християндемократите и Фламандската партия, заяви, че „не всеки трябва да живее на вода и нискомаслено сирене“.

Законопроектът за задължително етикетиране на рекламите на алкохол беше одобрен от белгийското федерално правителство на 27 март. В допълнение към задължителното етикетиране, той ще забрани безплатното разпространение на алкохол, както и рекламата в медиите, насочена към непълнолетни. Законопроектът в момента се разглежда от Европейската комисия като част от процедурата за нотифициране за нови национални технически регламенти.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 миленке как е

    7 0 Отговор
    здаревто ви

    макар на седмица да цъкваш 3-4 пълнежи
    или грешки или несвързано

    17:17 27.08.2026

  • 2 Принципно

    2 1 Отговор
    е вярно, но не трябва и да се преекспонират нещата. След като за хазарта има предупреждения, за жигарите (дори смениха опаковките), бибтрябвало и за алкохоа, поне твърдия.

    17:17 27.08.2026

  • 3 в малки дози е полезен

    4 1 Отговор
    качествения алкохол за разлика от много храни в супермаркета

    17:17 27.08.2026

  • 4 Пич

    5 2 Отговор
    Ами много са прави, това не е най големия проблем!!! Ето какво трябва да пише преди това:
    Лопатата е вредна за здравето ви
    Мотиката е вредна за здравето ви
    Бъркането на бетон е вредно за здравето ви
    Пушката е вредна за здравето ви
    Въобще, войната е вредна за здравето ви
    Жененето е вредно за вас, и другите около вас, като създава предпоставки за ракови и други заболявания......

    17:18 27.08.2026

  • 5 kоkорчо 💋🍌

    5 1 Отговор
    авторката да внимава с алкохола че вреди на здаревто й

    17:30 27.08.2026

  • 6 Знаете ли, че

    4 1 Отговор
    Гликемичният индекс на захарта е 100, а на твърдия алкохол е 0 ?

    17:34 27.08.2026

  • 7 6135

    4 2 Отговор
    Аз си мисля, че всички българи трябва да се обединим против текста "Алкохолът е вреден за здаревто ви".

    17:35 27.08.2026

  • 8 чичо Пешо

    4 1 Отговор
    Миленче, че нямате коректор, е ясно, ама оти бързА да го напишеш това "здаревто" (ДВЕ! грешки в една дума и то в заглавието), без да си провериш "статията", преди да я публикуваш? А-а-а, да сетих се: ти си от младите безмозъчни същества ("хора" отдавна няма), на които им е през еди-къде си за всичко и никого не уважават, камо ли читателите си. Пожелавам ти и с теб да се държат така - през куп за грош. Модерни боклуци! :-(

    17:37 27.08.2026

  • 9 Пешо

    2 2 Отговор
    Хан Крум изкоренил лозята, защото алкохола е вреден както за здравето, така и за културата на употребилите алкохол. Консумирайки алкохол, човек натоварва черния дроб, който се явява филтъра на кръвта (като горивния филтър на колата) и от там се появяват много болести в зависимост на организма. Спор няма. Ислямът също забранява алкохола, което трябва да ни накара да се замислим за въздействието на алкохола върху човека и неговия организъм. Пивоварите да не се правят на ощипани моми. Все едно производителите на отрови да не пишат, че произведеното от тях не вреди на здравето.

    17:41 27.08.2026

  • 10 Аре бегай ве Алибегов

    8 0 Отговор
    Тараторът е вреден за здравето ви!

    17:43 27.08.2026

  • 11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 1 Отговор
    Хора, не нападайте Миленчето. Здаревто може да е на белгийски!

    17:43 27.08.2026

  • 12 фен

    0 0 Отговор
    Който не пие бира - той само се нассси ра !!!

    18:14 27.08.2026

  • 13 Велчов

    1 0 Отговор
    Ако видят как се пие в чалга заведения в България, ще го забранят.

    18:36 27.08.2026

  • 14 Моля за превод фефир

    1 0 Отговор
    Здаревто и аз не го одобрявам

    18:41 27.08.2026

  • 15 Данко

    0 0 Отговор
    И политиците са най-вредни ,но все 240 милионерско мутраджийски ком. фамилии там наредени . С все по-високи заплати които сами си гласуват на фона на изчезващия народ ,който затриха.

    18:50 27.08.2026