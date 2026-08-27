Пивовари се обявиха против текста "Алкохолът е вреден за здаревто ви" в реклами

Белгийските пивовари се обявиха срещу изискването към всяка реклама на алкохолна напитка да се добавя фразата „Алкохолът е вреден за здравето“.

„Докато Франция защитава виното си като културно наследство, а Италия гордо защитава пармската шунка, Белгия предпочита да обвинява за проблемите си собствените си традиции и национална гордост. Сякаш бирата с приятели се е превърнала в нещо, за което човек трябва да бъде отговорен“, се казва в отвореното писмо, подписано от над 100 белгийски пивовари. То е публикувано на уебсайта на Белгийската асоциация на пивоварите.

Те отбелязаха, че бирата в Белгия е „повече от просто продукт“, която е „част от идентичността на страната, призната за нематериално културно наследство от ЮНЕСКО“.

Няколко политически сили също подкрепиха тази инициатива. Сами Махди, лидер на Християндемократите и Фламандската партия, заяви, че „не всеки трябва да живее на вода и нискомаслено сирене“.

Законопроектът за задължително етикетиране на рекламите на алкохол беше одобрен от белгийското федерално правителство на 27 март. В допълнение към задължителното етикетиране, той ще забрани безплатното разпространение на алкохол, както и рекламата в медиите, насочена към непълнолетни. Законопроектът в момента се разглежда от Европейската комисия като част от процедурата за нотифициране за нови национални технически регламенти.