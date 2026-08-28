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За пръв път от няколко години Полша намалява бюджета за отбрана

За пръв път от няколко години Полша намалява бюджета за отбрана

28 Август, 2026 17:43 466 1

  • полша-
  • армия-
  • бюджет

Правителството ще отпусне 1,35 милиарда долара през 2027 година по-малко, отколкото през тази

За пръв път от няколко години Полша намалява бюджета за отбрана - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полските власти планират да отпуснат 198 милиарда злоти (53,5 млрд. USD) за разходи за отбрана през 2027 г., или 4,5% от БВП, което е намаление с 2 милиарда злоти (1,35 млрд. USD) спрямо целта за 2026 г. Министърът на финансите Анджей Домански заяви това пред репортери.

„През 2027 г. планираме да отпуснем 198 милиарда злоти за отбрана“, каза Домански на пресконференция относно проекта за бюджет за 2027 г., която беше излъчена в социалните медии на полското правителство. Министърът добави, че Полша ще остане сред водещите страни от НАТО по разходи за отбрана, с бюджет за отбрана от 4,5% от БВП.

Така, за първи път през последните години, полските власти не увеличиха разходите за отбрана, а дори леко ги намалиха. В бюджета за 2026 г. за тази цел са предвидени 200 милиарда злоти (54 млрд. USD), през 2025 г. - 186 милиарда злоти (50 милиарда долара), а през 2024 г. - 159 милиарда злоти (43 млрд. USD).

Седмица по-рано полският премиер Доналд Туск обяви, че разходите за отбрана през 2027 г. ще възлизат на 5% от БВП.


Полша
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  • 1 млад еврас

    2 0 Отговор
    Ми ша намалява я, кат няма пари у клубето на яко кредитните богати хахахаха,от опит знаем кво става с кредитните милионери навремето, милионерите прибраха парата а банките фалираха, това е и съдбата на кредитен ЕС.

    18:06 28.08.2026