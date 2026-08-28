За пръв път от няколко години Полша намалява бюджета за отбрана

Полските власти планират да отпуснат 198 милиарда злоти (53,5 млрд. USD) за разходи за отбрана през 2027 г., или 4,5% от БВП, което е намаление с 2 милиарда злоти (1,35 млрд. USD) спрямо целта за 2026 г. Министърът на финансите Анджей Домански заяви това пред репортери.

„През 2027 г. планираме да отпуснем 198 милиарда злоти за отбрана“, каза Домански на пресконференция относно проекта за бюджет за 2027 г., която беше излъчена в социалните медии на полското правителство. Министърът добави, че Полша ще остане сред водещите страни от НАТО по разходи за отбрана, с бюджет за отбрана от 4,5% от БВП.

Така, за първи път през последните години, полските власти не увеличиха разходите за отбрана, а дори леко ги намалиха. В бюджета за 2026 г. за тази цел са предвидени 200 милиарда злоти (54 млрд. USD), през 2025 г. - 186 милиарда злоти (50 милиарда долара), а през 2024 г. - 159 милиарда злоти (43 млрд. USD).

Седмица по-рано полският премиер Доналд Туск обяви, че разходите за отбрана през 2027 г. ще възлизат на 5% от БВП.