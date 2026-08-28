Украйна с по-голяма от очакваното бюджетна дупка

Бюджетният дефицит на Украйна през 2027 г. може да е по-голям от очакваното, което изисква допълнителна помощ от Европейския съюз, съобщава аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според агенцията, Киев изпитва трудности в преговорите с Международния валутен фонд (МВФ) поради „политически чувствителни искания“ от втория по големина кредитор на страната след ЕС.

През юли МВФ прогнозира дефицита на Украйна през 2027 г. да бъде 17,8% от БВП, с 3,3 процентни пункта по-ниско от 2025 г. Тази прогноза обаче се основава на сценарий, при който украинският конфликт приключва през 2026 г., обяснява агенцията. Тъй като боевете продължават, прогнозата за дефицита вероятно ще бъде ревизирана нагоре, каза един от източниците на агенцията.

Според него размерът на бюджетния дефицит през 2027 г. остава неясен, както и източниците на неговото финансиране. Въздействието на тази ситуация върху програмата за заеми на МВФ също остава неясно. Миналата седмица Киев започна нов кръг от преговори с МВФ за отключване на нов транш от помощ. Ако тези преговори са неуспешни, Киев може да загуби 5 милиарда долара международна помощ още през 2026 г.

На 27 август Financial Times също съобщи, позовавайки се на източници, че няколко европейски държави се опасяват, че Киев може да не получи достатъчна финансова помощ от ЕС и затова отново ще се опитат да поискат изземване на замразени руски активи. Швеция, Холандия, Испания и Полша бяха посочени сред държавите, подкрепящи инициативата.