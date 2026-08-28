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Украйна с по-голяма от очакваното бюджетна дупка
  Тема: Украйна

Украйна с по-голяма от очакваното бюджетна дупка

28 Август, 2026 17:18 471 15

  • украйна-
  • бюджет-
  • дефицит

Киев изпитва трудности в преговорите с МВФ поради „политически чувствителни искания“ от втория по големина кредитор на страната след ЕС

Украйна с по-голяма от очакваното бюджетна дупка - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бюджетният дефицит на Украйна през 2027 г. може да е по-голям от очакваното, което изисква допълнителна помощ от Европейския съюз, съобщава аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според агенцията, Киев изпитва трудности в преговорите с Международния валутен фонд (МВФ) поради „политически чувствителни искания“ от втория по големина кредитор на страната след ЕС.

През юли МВФ прогнозира дефицита на Украйна през 2027 г. да бъде 17,8% от БВП, с 3,3 процентни пункта по-ниско от 2025 г. Тази прогноза обаче се основава на сценарий, при който украинският конфликт приключва през 2026 г., обяснява агенцията. Тъй като боевете продължават, прогнозата за дефицита вероятно ще бъде ревизирана нагоре, каза един от източниците на агенцията.

Според него размерът на бюджетния дефицит през 2027 г. остава неясен, както и източниците на неговото финансиране. Въздействието на тази ситуация върху програмата за заеми на МВФ също остава неясно. Миналата седмица Киев започна нов кръг от преговори с МВФ за отключване на нов транш от помощ. Ако тези преговори са неуспешни, Киев може да загуби 5 милиарда долара международна помощ още през 2026 г.

На 27 август Financial Times също съобщи, позовавайки се на източници, че няколко европейски държави се опасяват, че Киев може да не получи достатъчна финансова помощ от ЕС и затова отново ще се опитат да поискат изземване на замразени руски активи. Швеция, Холандия, Испания и Полша бяха посочени сред държавите, подкрепящи инициативата.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 златен кенеф

    20 0 Отговор
    404 не е дупка, а черна дупка.

    17:23 28.08.2026

  • 2 Богат народ

    19 0 Отговор
    Пълно е с щастлии украинси турист по цял свят

    17:24 28.08.2026

  • 3 минимално

    14 0 Отговор
    Без стотиците милиарди, поучени от Украйна, тя щеше да фалира за 2-3 месеца.

    17:24 28.08.2026

  • 4 млад еврас

    11 0 Отговор
    Еврастите да запълват там дупката, че късия зелен гном има още златни тоалетни да монтира, ми то и дупката на ЕС се оказа по голяма от очакваното, май влязоха в заешката дупка хахахахаха.

    17:25 28.08.2026

  • 5 Хе хе...

    11 1 Отговор
    Бюджетна дупка в дупката 4о4.
    Някакси квантово ми се струва...

    17:25 28.08.2026

  • 6 Монако

    11 0 Отговор
    Луксозните ресторанти и барове в Френската ривиера са пълни с укр „гости“

    17:27 28.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    Няма ДУПКА, а цяла ЯМА❗
    Ама в която ЕсеС налива още пари и оръжие,
    а ШАШт се оттегля защото вече
    НЯМА нито пари, нито оръжие❗

    17:27 28.08.2026

  • 8 ти да видиш

    9 0 Отговор
    Дупката от бело в носа на зеленияпор!

    17:27 28.08.2026

  • 9 Гост

    5 2 Отговор
    За всяка дупка си има дупко запълнител!
    Питайте руснаците, те яко пълнят такива дупки...

    17:31 28.08.2026

  • 10 Айляк

    2 0 Отговор
    Повечко са гепали бандерите, особено Зеле.
    Затва е тъз дупка в бюджета.
    Иначе корупция у Бандерията нема:))

    17:47 28.08.2026

  • 11 все пак укритее ме пазят от русия

    2 0 Отговор
    ами европйеците да изпратят повече пари , да не се стискат толкова

    17:49 28.08.2026

  • 12 Тити

    2 0 Отговор
    Ние без война сме на същото дередже!

    17:49 28.08.2026

  • 13 Перо

    2 0 Отговор
    Как няма да има дефицит при най-корумпираната страна в света! Само Фон дер Лайн плаща с вързани очи с парите на всички данъкоплатци!

    17:49 28.08.2026

  • 14 ало укритееее...

    0 0 Отговор
    Нали сте щитът, който пази европа от Русия! Загивайте мъжествено, докато си пием ракията, а гейовете се чекнат по гейпарадите. Много поздрави от НАТО и гейсъюз, ДРЪЖТЕ СЕ ЕЙ !

    17:51 28.08.2026

  • 15 Дупката

    0 0 Отговор
    Е причинена от балистична ракета!

    17:53 28.08.2026