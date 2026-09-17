Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
САЩ няма да налагат нови мита на Китай до срещата Тръмп-Си Дзинпин
  Тема: Войната на митата

САЩ няма да налагат нови мита на Китай до срещата Тръмп-Си Дзинпин

17 Септември, 2026 23:51 477 0

  • сащ-
  • китай-
  • си дзинпин-
  • мита-
  • доналд тръмп

Китайският президент може да посети Щатите на 24 септември

САЩ няма да налагат нови мита на Китай до срещата Тръмп-Си Дзинпин - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Вашингтон няма да налага нови тарифи на Китай преди и по време на очакваното посещение на президента Си Дзинпин в САЩ следващата седмица, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

По-рано беше съобщено, че правителството на САЩ възнамерява да публикува резултатите от търговско разследване, препоръчващо допълнителни 7,5% тарифи върху китайски стоки. Както агенцията съобщава сега, правителството на САЩ е решило да отложи обявяването на тарифите по неизвестна причина. Размерът на тарифите, които Вашингтон в крайна сметка ще наложи на Пекин, също остава неясен.

Вашингтон публично сигнализира няколко пъти, че се надява на реципрочно посещение от китайския президент през есента на 2026 г. Президентът на САЩ Доналд Тръмп посети Пекин на 14-15 май. Както американският лидер съобщи по-рано, той предполага, че китайският лидер ще пристигне в столицата на САЩ на 24 септември.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ