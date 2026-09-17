САЩ няма да налагат нови мита на Китай до срещата Тръмп-Си Дзинпин

Вашингтон няма да налага нови тарифи на Китай преди и по време на очакваното посещение на президента Си Дзинпин в САЩ следващата седмица, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

По-рано беше съобщено, че правителството на САЩ възнамерява да публикува резултатите от търговско разследване, препоръчващо допълнителни 7,5% тарифи върху китайски стоки. Както агенцията съобщава сега, правителството на САЩ е решило да отложи обявяването на тарифите по неизвестна причина. Размерът на тарифите, които Вашингтон в крайна сметка ще наложи на Пекин, също остава неясен.

Вашингтон публично сигнализира няколко пъти, че се надява на реципрочно посещение от китайския президент през есента на 2026 г. Президентът на САЩ Доналд Тръмп посети Пекин на 14-15 май. Както американският лидер съобщи по-рано, той предполага, че китайският лидер ще пристигне в столицата на САЩ на 24 септември.