Рубио: Няма да позволим китайски компании да придобият пристанища в Гренландия

Съединените щати и Дания ще проверяват чуждестранните инвестиции в стратегически сектори в Гренландия, за да не допуснат китайски компании да придобият контрол върху ключова инфраструктура на острова. Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио, като посочи пристанищата като един от основните примери за потенциален риск.

„Споразумението предвижда процедура за проверка на инвестициите заедно с Дания, така че един ден да не се събудим и да установим, че там няма китайски военни, но китайски компании притежават пристанищата“, заяви Рубио.

По думите му Вашингтон разглежда изграждането и придобиването на пристанищна инфраструктура от китайски компании в различни части на света като потенциален риск за сигурността. Рубио твърди, че Пекин би могъл впоследствие да използва подобна инфраструктура и за нуждите на своя военноморски флот.

Изявлението му дава повече подробности за икономическата част от новото споразумение между САЩ, Дания и Гренландия, договорено миналата седмица. Reuters съобщи, че то ограничава възможностите държави извън НАТО да извършват определени чувствителни инвестиции на острова.

Според американски представител, цитиран от агенцията, договореността позволява подобни инвестиции да бъдат осъществявани от САЩ и техни съюзници, като едновременно с това възпрепятства навлизането на стратегически конкуренти. Сред чувствителните области могат да попаднат пристанища, телекомуникационна инфраструктура, подводни кабели и проекти, свързани с критични минерали.

Новият механизъм е важен и заради значителните природни ресурси на Гренландия. Островът разполага с находища на редкоземни елементи и други критични суровини, които имат все по-голямо значение за отбранителната промишленост, електрониката и производството на високотехнологично оборудване.

Споразумението има и значително военно измерение. САЩ получават постоянни права за достъп, разполагане на сили и прелитане над Гренландия. Предвижда се държави извън НАТО да не могат да създават военни бази на острова.

Рубио заяви днес, че американската армия трябва да разполага с най-малко две бази в Гренландия. Според него съществуващата американска база може да бъде разширена, а друг обект, използван в миналото, да бъде възстановен.

Една от основните задачи на засиленото американско присъствие ще бъде противоракетната отбрана. Вашингтон разглежда Арктика като ключово направление, тъй като траекторията на евентуални балистични ракети, насочени към Северна Америка, може да преминава през полярния регион.

Президентът Доналд Тръмп обяви миналата седмица постигнатата договореност като значителен успех за националната сигурност на САЩ. Той заяви, че Вашингтон ще има постоянна възможност да предприема необходимите действия за отбраната на Гренландия и Съединените щати.

Договореността обаче не означава прехвърляне на суверенитета върху Гренландия. Датските и гренландските власти подчертават, че островът запазва сегашния си статут и че споразумението признава интересите на населението му.

Гренландия е самоуправляваща се територия в рамките на Кралство Дания и има значителни правомощия по отношение на собствените си природни ресурси. Именно стратегическото ѝ положение между Северна Америка и Европа, съчетано с богатите залежи на критични минерали, превърна острова в един от важните елементи в съперничеството между САЩ и Китай в Арктика.