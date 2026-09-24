Адриан Андреев е на четвъртфинал в Пловдив

Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис от сериите „Чалънджър 75“ в Пловдив. В изцяло български двубой 25-годишният софиянец победи 17-годишния Иван Иванов със 7:6(5), 6:3.

Мачът продължи 2 часа и 7 минути. Иванов участва в основната схема с „уайлд кард“, а двамата започнаха с размяна на пробиви. След това нито един от състезателите не успя да стигне до нов пробив и първият сет беше решен в тайбрек.

Андреев измъкна оспорвания първи сет

В тайбрека Андреев поведе с 5:0 точки, но Иванов отрази три сетбола и намали изоставането си до 5:6. По-опитният тенисист все пак затвори частта при следващата възможност след минипробив.

Във втория сет резултатът беше равен до 2:2. След това Андреев подобри играта си и спечели три поредни гейма, за да поведе с 5:2. Той приключи срещата със сервис гейм и си осигури място сред най-добрите осем в турнира.

Испанец чака Андреев на четвъртфиналите

Следващият съперник на Андреев ще бъде испанецът Исан Алмасан Валиенте. С победата българинът си осигури 12 точки за ранглистата на АТП и 2825 евро от наградния фонд, който в Пловдив е 97 640 евро.

По-късно през деня другият останал българин в надпреварата Илиян Радулов ще играе срещу шестия поставен Феликс Гил от Великобритания. Турнирът в Пловдив е четвъртият от сериите „Чалънджър“, който се провежда през годината на базата на ТК „Локомотив“.

Източници: БТА