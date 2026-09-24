Новини
Спорт »
Тенис »
Адриан Андреев е на четвъртфинал в Пловдив

Адриан Андреев е на четвъртфинал в Пловдив

24 Септември, 2026 15:58, обновена 24 Септември, 2026 16:00 442 0

  • адриан андреев-
  • иван иванов-
  • чалънджър 75-
  • тенис-
  • пловдив

Българинът победи Иван Иванов със 7:6(5), 6:3 в изцяло български двубой. На четвъртфиналите той ще срещне испанеца Исан Алмасан Валиенте.

Адриан Андреев е на четвъртфинал в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис от сериите „Чалънджър 75“ в Пловдив. В изцяло български двубой 25-годишният софиянец победи 17-годишния Иван Иванов със 7:6(5), 6:3.

Мачът продължи 2 часа и 7 минути. Иванов участва в основната схема с „уайлд кард“, а двамата започнаха с размяна на пробиви. След това нито един от състезателите не успя да стигне до нов пробив и първият сет беше решен в тайбрек.

Андреев измъкна оспорвания първи сет

В тайбрека Андреев поведе с 5:0 точки, но Иванов отрази три сетбола и намали изоставането си до 5:6. По-опитният тенисист все пак затвори частта при следващата възможност след минипробив.

Във втория сет резултатът беше равен до 2:2. След това Андреев подобри играта си и спечели три поредни гейма, за да поведе с 5:2. Той приключи срещата със сервис гейм и си осигури място сред най-добрите осем в турнира.

Испанец чака Андреев на четвъртфиналите

Следващият съперник на Андреев ще бъде испанецът Исан Алмасан Валиенте. С победата българинът си осигури 12 точки за ранглистата на АТП и 2825 евро от наградния фонд, който в Пловдив е 97 640 евро.

По-късно през деня другият останал българин в надпреварата Илиян Радулов ще играе срещу шестия поставен Феликс Гил от Великобритания. Турнирът в Пловдив е четвъртият от сериите „Чалънджър“, който се провежда през годината на базата на ТК „Локомотив“.

Източници: БТА


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове