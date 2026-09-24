ExxonMobil Global Outlook 2026: Енергетиката се променя много бавно

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ExxonMobil е най-голямата западна енергийна компания. Публикува ежегодни сценарии за развитието на световната енергетика вече почти 20 години. Основното им предимство е, че са максимално реалистични и политически необвързани.

Основната теза на най-новият им Global Outlook е, че до 2050 г. светът ще трябва едновременно да осигури значително повече енергия и да намали емисиите. ExxonMobil разглежда това не като избор между две цели, а като необходимост те да бъдат постигнати паралелно. Според прогнозата икономическият и демографският растеж, особено в развиващите се страни, ще поддържа високо търсенето на всички основни енергийни източници.

Основни допускания

До 2050 г. световното население ще нарасне с около 1.5 млрд. души, почти изцяло в развиващите се държави. Световният БВП ще бъде с около 80% по-висок, а средният доход на човек – със ~70%. В резултат развиващите се икономики ще използват с около 25% повече енергия. Авторите подчертават и неизбежната нужда за намаляване на енергийната бедност - над 4 млрд. души днес живеят в страни, в които енергийното потребление не е достатъчно за съвременен стандарт на живот.

Електрификацията ще се ускорява, но няма да замести горивата. Световното потребление на електроенергия се очаква да нарасне с около 65% спрямо 2025 г., движено от индустрията, повишаването на жизнения стандарт, сградите и центровете за данни, както и електрическия транспорт. Делът на електроенергията в крайното енергийно потребление се увеличава от около 20% днес до ~30% през 2050 г.

Възобновяемите източници ще растат най-бързо - слънчевата и вятърната енергия се увеличават от 3% до над 11% от глобалния енергиен микс. Въглищата ще спаднат с около 30%, но нефтът и природният газ ще осигуряват над половината от световната енергия и през 2050 г.

При нефта прогнозата е за стабилизиране на търсенето след 2030 г. и ниво от около 105 млн. барела дневно през 2050 г. Природният газ нараства с около 20%, подпомаган от индустрията и производството на електроенергия. Ключово допускане е, че тежката индустрия, авиацията, корабоплаването и тежкотоварният транспорт трудно могат да бъдат икономически електрифицирани изцяло.

Емисии и декарбонизация

Базовият сценарий предвижда глобалните енергийни CO₂ емисии да спаднат с около 20% – от 36 млрд. т днес до 30 млрд. т през 2050 г. Това обаче е далеч от приблизително 11 млрд. т, които съответстват на средния сценарий на Международния панел за опазване на климата за „под 2°C“.

Според ExxonMobil ВЕИ и енергийната ефективност са необходими, но недостатъчни за ограничаване на емсииите. Необходим е огромен мащаб на улавяне и съхранение на въглерод, нисковъглероден водород и биогорива. Например улавянето и съхранението на CO₂ ще нарасне от около 30 млн. т годишно днес до 2 млрд. т. в прогнозата на ExxonMobil. Това е значимо количеството, но остава много под допусканията в сценария на IPCC, който изисква около 7 млрд. т.

Ключовото послание за политиките

Документът поставя достъпността и сигурността на енергията като ограничения пред скоростта на декарбонизация. Според авторите много нискоемисионни решения все още са значително по-скъпи – например устойчивото авиационно гориво е около три пъти по-скъпо от традиционното. Затова се застъпва технологично неутрален подход, който стимулира конкуренцията между ВЕИ, газ, ядрена енергия, CCS, водород, биогорива и други решения, вместо административно ограничаване на предлагането.

Особено силно е допускането за необходимост от продължаващи инвестиции в нефт и газ. ExxonMobil оценява естествения спад на добива на нефт на около 15% годишно. При пълно прекратяване на новите инвестиции след десет години предлагането би било с около 80 млн. барела дневно под търсенето, което не е реалистично.

В обобщение това не е сценарий за бърз отказ от изкопаемите горива, апрогноза за постепенно трансформиране на енергийната система при силно растящо търсене.

ВЕИ и електрификацията нарастват много бързо, въглищата отстъпват, но нефтът и газът запазват централна роля.

Декарбонизацията идва чрез комбинация от ефективност, ВЕИ, заместване на въглища с газ и мащабно внедряване на CCS, водород и биогорива. Самата ExxonMobil подчертава, че Global Outlook е прогноза, използвана за бизнес планиране, а не желан или гарантиран сценарий, като резултатите са силно зависими от бъдещи технологии, политики, геополитика, разходи и готовността на потребителите да плащат за по-дълбоко намаляване на емисиите.

Ако хвърлим поглед върху първите им подобни публични документи, ще установим, че

ExxonMobil доста точно предсказват общото развитие на енергетиката до наши дни. Видими са две изключения.

През 2007 г. те силно подценяват скоростта на възхода на слънцето и вятъра, но едновременно с това подценяват и устойчивостта на въглищата. Бързият ръст на ВЕИ досега не води до симетрично бързо глобално изместване на въглищата, защото общото търсене на електроенергия, особено в Азия, също расте много бързо. Другият фактор, който поддържа въглищата, е геополитическата нестабилност. Това е особено видимо в този момент.