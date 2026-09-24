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Елизара Янева и Лидия Енчева са на четвъртфинал в Пловдив

Елизара Янева и Лидия Енчева са на четвъртфинал в Пловдив

24 Септември, 2026 16:00 409 0

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Двете българки ще играят една срещу друга за място на полуфиналите на турнира W50. Елизара Янева и Лидия Енчева спечелиха мачовете си в два сета

Елизара Янева и Лидия Енчева са на четвъртфинал в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Елизара Янева и Лидия Енчева се класираха за четвъртфиналите на сингъл на международния турнир по тенис от категория W50 в Пловдив. Двете българки ще се срещнат в следващия кръг, съобщи БТА.

Поставената под номер 1 Елизара Янева победи италианката Лаура Маир с 6:2, 6:2 за час и 24 минути. 19-годишната пловдивчанка започна с размяна на пробиви, но при 2:1 спечели четири от следващите пет гейма и взе първия сет. Във втората част Янева поведе с 5:1, допусна един пробив, но веднага отговори с нов брейк и приключи двубоя.

Седмата поставена Лидия Енчева надделя над Сапфо Сакелариди от Гърция със 7:6(3), 6:1 за малко повече от два часа. Българката спечели убедително тайбрека на първия сет със 7:3 точки, а във втория реализира серия от пет поредни гейма.

Шест българки продължават на двойки

В четвъртфиналите на турнира на двойки ще участват общо шест българки. Елизара Янева и Беатрисе Зелтина от Латвия ще играят срещу водачките в схемата Сапфо Сакелариди и Оана Гаврила от Румъния.

Третите поставени Росица Денчева и Аня Станкович ще срещнат Маюка Аикава от Япония и Астрид Олсен от Норвегия. В изцяло български двубой Мелис Расим и Дария Великова ще се изправят срещу Лидия Енчева и Ива Иванова.

В другия мач от сингъла Валерия Гърневска, която участва с уайлд кард и е бронзова медалистка от Европейското първенство до 18 години, загуби от Аня Станкович с 2:6, 5:7. Турнирът в Пловдив е третият W50 в България през тази година след надпреварите в Хасково и Пазарджик.

Източници: БТА


Пловдив / България
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