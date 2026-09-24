Техеран заплаши света: Ще изкараме войната далеч извън Персийския залив, ако бъдем ударени отново

Иран може да разшири обсега на войната към Индийския океан, ако САЩ или Израел предприемат нови атаки. Това заяви съветник на върховния лидер Моджтаба Хаменей, цитиран от Ал Джазира.

Генерал-майор Яхия Рахим Сафави отправи тази заплахите си във видеоклип. "Тъй като конфликтът се разпространи от Персийския залив и Ормузкия проток към Червено море, е възможно, в отговор на ескалация на войната, фронтът да се разшири още повече, достигайки до Индийския океан и може би отвъд него", посочи той.

По думите му иранските въоръжени сили са подготвили планове за най-лошия възможен сценарий при евентуално подновяване на атаките от страна на САЩ и Израел. Сафави похвали йеменските хути за превземането на крайбрежието на Червено море.

Той предупреди, че ако американците започнат нова война, пред очите им може да се отвори нов фронт, съсредоточен около Червено море и протока Баб ел-Мандеб.