Техеран заплаши света: Ще изкараме войната далеч извън Персийския залив, ако бъдем ударени отново

Иран може да разшири обсега на войната към Индийския океан, ако САЩ или Израел предприемат нови атаки. Това заяви съветник на върховния лидер Моджтаба Хаменей, цитиран от Ал Джазира.
Генерал-майор Яхия Рахим Сафави отправи тази заплахите си във видеоклип. "Тъй като конфликтът се разпространи от Персийския залив и Ормузкия проток към Червено море, е възможно, в отговор на ескалация на войната, фронтът да се разшири още повече, достигайки до Индийския океан и може би отвъд него", посочи той.
По думите му иранските въоръжени сили са подготвили планове за най-лошия възможен сценарий при евентуално подновяване на атаките от страна на САЩ и Израел. Сафави похвали йеменските хути за превземането на крайбрежието на Червено море.
Той предупреди, че ако американците започнат нова война, пред очите им може да се отвори нов фронт, съсредоточен около Червено море и протока Баб ел-Мандеб.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
До коментар #1 от "Моля ви":Там е пълно и с индийци.
16:12 24.09.2026
3 Кьорфишеци и шебеци
16:14 24.09.2026
4 И защо не?
16:15 24.09.2026
5 Интересно
Коментиран от #27
16:16 24.09.2026
6 Истината
Коментиран от #15, #36, #42
16:17 24.09.2026
7 Факт
До коментар #1 от "Моля ви":В американската авмия отдавна няма американци-войници. Всичките им фамилии са Мендес, Гонсалес, Родригес, Санчес....
Американците са в офицерският състав, на топло.
Коментиран от #38, #55
16:17 24.09.2026
8 хмм
Коментиран от #35
16:19 24.09.2026
9 долу сащ
16:19 24.09.2026
10 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Да видим колко са ербапи.
Коментиран от #50
16:20 24.09.2026
11 незнайко
Коментиран от #26
16:22 24.09.2026
12 оня с коня
Коментиран от #34
16:25 24.09.2026
13 Браво на Иран
Коментиран от #46, #47, #48
16:26 24.09.2026
14 Ехх
16:26 24.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Иран попиля сащ
"Два доклада, публикувани миналата седмица от правителството на САЩ, хвърлиха първата официална светлина върху щетите, които Иран е нанесъл на самолетния парк на Пентагона от началото на войната преди близо седем месеца. TWZ комбинира своите данни с разузнавателна информация с отворен код (OSINT) и собствени изследвания, за да създаде подробна графична визуализация на загубените американски самолети, включително ултраскъпите им тежки дронове MQ-9A Reaper..."
Иранците са направвили америте лешшшш
Коментиран от #18
16:31 24.09.2026
17 Получили са
16:35 24.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Много са криви
До коментар #1 от "Моля ви":да не ударят теб...
16:36 24.09.2026
20 гост
16:37 24.09.2026
21 СНС
16:37 24.09.2026
22 Иран са железни
16:37 24.09.2026
23 Германец
16:37 24.09.2026
24 уйко Урдьо
Коментиран от #33
16:38 24.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ама
До коментар #11 от "незнайко":вярваш ли:)))
Коментиран от #32
16:38 24.09.2026
27 Европеец
До коментар #5 от "Интересно":Заглавието е справедливо..... Лудия Дончо се разбра с Путин да не предизвикват трета световна война.... Но за съжаление лудия затъна в Иран и понеже е нарцис
ненагледан нищо чудно пак да направя някой глупост в Иран....
16:39 24.09.2026
28 клювидер
До коментар #1 от "Моля ви":Що за психопад може да напише това.
16:39 24.09.2026
29 Удрете братя
16:40 24.09.2026
30 асдас
16:45 24.09.2026
31 Механик
Всички плащаме войната на Биби, момчета. Всички в момента плащаме за кефа на евреите.
Коментиран от #37
16:45 24.09.2026
32 незнайко
До коментар #26 от "Ама":Надявам се все някой да се опълчи на САЩ !!!
16:48 24.09.2026
33 Сиси, как си?
До коментар #24 от "уйко Урдьо":Заздравя ли ти халкичката?
16:48 24.09.2026
34 коня на оня
До коментар #12 от "оня с коня":хаха - и какво ще направиш на персите, те са достоен и честен народ - ще ни запукат с нашите окупирани летища и военни бази и ще се чудим откъде ни е дошло...янките не могат да защитят саудитите, които са им ценни, нас ли ще пазят, майчицее..
16:49 24.09.2026
35 Добре бе,
До коментар #8 от "хмм":Иdiот ,а в Сарафово какви бази имаше ?
Коментиран от #49
16:50 24.09.2026
36 Анонимен
До коментар #6 от "Истината":Нищо не казваш за изСраел
16:50 24.09.2026
37 Както винаги
До коментар #31 от "Механик":Това е най правилният анализ за бедите на света... пак юдеите са в основата !
16:50 24.09.2026
38 Баба Гошка
До коментар #7 от "Факт":Е как да няма американци в армията им? Пропусна ексберачите на памук. Даже тенис сестрата Уйлямс като отседна в южняшки хотел с изложени памукови растения не се сдържа, а им обра памука! В кръвта им е.
16:51 24.09.2026
39 така и трябва
16:52 24.09.2026
40 Има ли още кравари по летищата
16:52 24.09.2026
41 Дедо
16:55 24.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Някой
И поради що решихте, че Иран заплашва целия свят? Заплашва само тези страни, които са пудели на САЩ! И с право! Какво би направила САЩ, ако бъде нападната.
16:56 24.09.2026
44 Заплахата
16:56 24.09.2026
45 Българският народ е на страната на Иран!
Коментиран от #53
17:00 24.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 кхх
До коментар #13 от "Браво на Иран":Пак ЕС ти е в устата на теб. Ходи живей в Иран като ти е толкова омразно тук..
17:09 24.09.2026
49 Някой
До коментар #35 от "Добре бе,":Не знам защо споменаваш Сарафово.... Сигурно заради онзи атентат. За който послушно казаха, че бил организиран от Хидбула, ама доказателства не бяха представени. Просто думи. А прилича на работа на евреите - просто съпътстващи жертви дадоха. Но после имаха основание да ореват сета, че са нападнати са мразени. Познат филм, с?
17:14 24.09.2026
50 Почти съм сигурен че ще стане
До коментар #10 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Ти не си единственият който мисли по този начин. А тези които ти слагат минусчета не са в час.
17:15 24.09.2026
51 Мадяр
Коментиран от #56
17:28 24.09.2026
52 Тити
17:30 24.09.2026
53 Теб кой
До коментар #45 от "Българският народ е на страната на Иран!":Ти даде мандат да говориш от българския народ.Мноооого патриоти се навъдих те.Дремеми на мен за тия цигани .
17:45 24.09.2026
54 Явно на всеки 2-3 години
17:46 24.09.2026
55 Ники
До коментар #7 от "Факт":То и в руската е така... Кадир осман джохар рязан
17:47 24.09.2026
56 Не е правилно
До коментар #51 от "Мадяр":защото не всички са фанатици. Бой по фанатиците само. В крайна сметка те това искат и за това мечтаят?
17:49 24.09.2026