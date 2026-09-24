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Техеран заплаши света: Ще изкараме войната далеч извън Персийския залив, ако бъдем ударени отново
  Тема: Иранската криза

Техеран заплаши света: Ще изкараме войната далеч извън Персийския залив, ако бъдем ударени отново

24 Септември, 2026 16:09 2 546 56

  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп-
  • израел

Иранските въоръжени сили са подготвили планове за най-лошия възможен сценарий при евентуално подновяване на атаките от страна на САЩ и Израел

Техеран заплаши света: Ще изкараме войната далеч извън Персийския залив, ако бъдем ударени отново - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Al Jazeera Al Jazeera

Иран може да разшири обсега на войната към Индийския океан, ако САЩ или Израел предприемат нови атаки. Това заяви съветник на върховния лидер Моджтаба Хаменей, цитиран от Ал Джазира.

Генерал-майор Яхия Рахим Сафави отправи тази заплахите си във видеоклип. "Тъй като конфликтът се разпространи от Персийския залив и Ормузкия проток към Червено море, е възможно, в отговор на ескалация на войната, фронтът да се разшири още повече, достигайки до Индийския океан и може би отвъд него", посочи той.

По думите му иранските въоръжени сили са подготвили планове за най-лошия възможен сценарий при евентуално подновяване на атаките от страна на САЩ и Израел. Сафави похвали йеменските хути за превземането на крайбрежието на Червено море.

Той предупреди, че ако американците започнат нова война, пред очите им може да се отвори нов фронт, съсредоточен около Червено море и протока Баб ел-Мандеб.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    15 7 Отговор

    До коментар #1 от "Моля ви":

    Там е пълно и с индийци.

    16:12 24.09.2026

  • 3 Кьорфишеци и шебеци

    48 2 Отговор
    Светът ли воюва с Иран или само САЩ и Израел? Логиката пак е от американското "Ако две села от съседни щати направят родео, то може да се счита за световно първенство." Останалите да са се включили!

    16:14 24.09.2026

  • 4 И защо не?

    46 2 Отговор
    Няма само улавите кравари да воюват по целия свят?

    16:15 24.09.2026

  • 5 Интересно

    54 0 Отговор
    След тази новина ППДБ дали отново ще поискат свикване на Съвета за национална сигурност или те реагират само на новини идващи от британския печат, защото спонсорите им са оттам.

    Коментиран от #27

    16:16 24.09.2026

  • 6 Истината

    17 64 Отговор
    Страни, които трябва да бъдат профилактирани и прочистени : Русия, Иран, Северна Корея, Йемен, Йордания, Ирак, Афганистан..... и светът ще бъде едно по-добро място !!!

    Коментиран от #15, #36, #42

    16:17 24.09.2026

  • 7 Факт

    35 2 Отговор

    До коментар #1 от "Моля ви":

    В американската авмия отдавна няма американци-войници. Всичките им фамилии са Мендес, Гонсалес, Родригес, Санчес....
    Американците са в офицерският състав, на топло.

    Коментиран от #38, #55

    16:17 24.09.2026

  • 8 хмм

    46 2 Отговор
    Заглавието не е съвсем коректно. Иран не е заплашил света, а съвсем конкретни региони, в които вероятно има американски бази. У нас застрашени могат да са само американските бази, т.е. няма място за паника.

    Коментиран от #35

    16:19 24.09.2026

  • 9 долу сащ

    38 2 Отговор
    точно така! щом светът не ги защити от агресора, бека да покажат на света какво е да те нападат беЗ ПРИЧИНА!

    16:19 24.09.2026

  • 10 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    7 28 Отговор
    Пак ша попукам аятоласите...
    Да видим колко са ербапи.

    Коментиран от #50

    16:20 24.09.2026

  • 11 незнайко

    27 4 Отговор
    Прочетох заглавието и ми стана приятно от написаното !!!

    Коментиран от #26

    16:22 24.09.2026

  • 12 оня с коня

    5 29 Отговор
    Само да не сбъркат тия Чалми да стрелят по някоя натовска държава под предлог че има разположени Амер. Бази,щото ще видят Звезди по ПладнеТурция имаше тая прекрасна възможност след изстрелване на няколко Ирански ракети по територията й независимо че бяха Свалени безпроблемно от Натовското ПВО разположено по Границата й/подчертавам:Натовското ,а не Турското/да задейства чл.5,но не го направи по нейни си полит. съображения.Румъния,България и останалите членки обаче нямат такива Скруполи!

    Коментиран от #34

    16:25 24.09.2026

  • 13 Браво на Иран

    39 4 Отговор
    Купуваме горива на космически цени, сриват се икономики, но всичко си заслужава заради световният агресор САЩ и злото Израел и лакеите им в Европа!

    Коментиран от #46, #47, #48

    16:26 24.09.2026

  • 14 Ехх

    5 21 Отговор
    Хубави дни бяха, когато върховните лидери в Иран се подменяха през ден !!!

    16:26 24.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Иран попиля сащ

    29 3 Отговор
    Излязоха данните за унищожени или повредени американски самолети по време на войната с Иран

    "Два доклада, публикувани миналата седмица от правителството на САЩ, хвърлиха първата официална светлина върху щетите, които Иран е нанесъл на самолетния парк на Пентагона от началото на войната преди близо седем месеца. TWZ комбинира своите данни с разузнавателна информация с отворен код (OSINT) и собствени изследвания, за да създаде подробна графична визуализация на загубените американски самолети, включително ултраскъпите им тежки дронове MQ-9A Reaper..."

    Иранците са направвили америте лешшшш

    Коментиран от #18

    16:31 24.09.2026

  • 17 Получили са

    13 0 Отговор
    Орешник!?

    16:35 24.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Много са криви

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Моля ви":

    да не ударят теб...

    16:36 24.09.2026

  • 20 гост

    2 6 Отговор
    404....и няма проблеми..

    16:37 24.09.2026

  • 21 СНС

    0 6 Отговор
    да затвори дюнерите!

    16:37 24.09.2026

  • 22 Иран са железни

    13 3 Отговор
    САЩ са Слаби Американски Щенета.

    16:37 24.09.2026

  • 23 Германец

    5 4 Отговор
    България да се готви 😏😉

    16:37 24.09.2026

  • 24 уйко Урдьо

    8 21 Отговор
    Още едно озверяло куче като руското. Най-бедните и гладни в очаянието си заплашват останалия свят с унищожение.

    Коментиран от #33

    16:38 24.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "незнайко":

    вярваш ли:)))

    Коментиран от #32

    16:38 24.09.2026

  • 27 Европеец

    18 1 Отговор

    До коментар #5 от "Интересно":

    Заглавието е справедливо..... Лудия Дончо се разбра с Путин да не предизвикват трета световна война.... Но за съжаление лудия затъна в Иран и понеже е нарцис
    ненагледан нищо чудно пак да направя някой глупост в Иран....

    16:39 24.09.2026

  • 28 клювидер

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Моля ви":

    Що за психопад може да напише това.

    16:39 24.09.2026

  • 29 Удрете братя

    13 4 Отговор
    перси с чалмите гнилия запад!

    16:40 24.09.2026

  • 30 асдас

    14 1 Отговор
    да внимават че от дубай може да остане само пясъка

    16:45 24.09.2026

  • 31 Механик

    25 2 Отговор
    В интерес на истината, преди САЩ да нападнат Иран по поръчка на Биби Нетаняху, Иран не е отправял заплахи към индийския океан, нито пък някой бе чувал за Ормуз и проблеми с горивата/
    Всички плащаме войната на Биби, момчета. Всички в момента плащаме за кефа на евреите.

    Коментиран от #37

    16:45 24.09.2026

  • 32 незнайко

    10 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ама":

    Надявам се все някой да се опълчи на САЩ !!!

    16:48 24.09.2026

  • 33 Сиси, как си?

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "уйко Урдьо":

    Заздравя ли ти халкичката?

    16:48 24.09.2026

  • 34 коня на оня

    15 1 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    хаха - и какво ще направиш на персите, те са достоен и честен народ - ще ни запукат с нашите окупирани летища и военни бази и ще се чудим откъде ни е дошло...янките не могат да защитят саудитите, които са им ценни, нас ли ще пазят, майчицее..

    16:49 24.09.2026

  • 35 Добре бе,

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "хмм":

    Иdiот ,а в Сарафово какви бази имаше ?

    Коментиран от #49

    16:50 24.09.2026

  • 36 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    Нищо не казваш за изСраел

    16:50 24.09.2026

  • 37 Както винаги

    10 1 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    Това е най правилният анализ за бедите на света... пак юдеите са в основата !

    16:50 24.09.2026

  • 38 Баба Гошка

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Е как да няма американци в армията им? Пропусна ексберачите на памук. Даже тенис сестрата Уйлямс като отседна в южняшки хотел с изложени памукови растения не се сдържа, а им обра памука! В кръвта им е.

    16:51 24.09.2026

  • 39 така и трябва

    10 2 Отговор
    пълна подкрепа за иранския народ

    16:52 24.09.2026

  • 40 Има ли още кравари по летищата

    12 2 Отговор
    Краварите разкараха ли се от Безмер или чакат сопата да играе?

    16:52 24.09.2026

  • 41 Дедо

    0 8 Отговор
    Същото приказваше Кастро!

    16:55 24.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Някой

    15 2 Отговор
    Бомбастично заглавие!
    И поради що решихте, че Иран заплашва целия свят? Заплашва само тези страни, които са пудели на САЩ! И с право! Какво би направила САЩ, ако бъде нападната.

    16:56 24.09.2026

  • 44 Заплахата

    1 9 Отговор
    включва ли Русия и Китай?

    16:56 24.09.2026

  • 45 Българският народ е на страната на Иран!

    11 1 Отговор
    Заплахата включва само американските бази по света и у нас!

    Коментиран от #53

    17:00 24.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 кхх

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Браво на Иран":

    Пак ЕС ти е в устата на теб. Ходи живей в Иран като ти е толкова омразно тук..

    17:09 24.09.2026

  • 49 Някой

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Добре бе,":

    Не знам защо споменаваш Сарафово.... Сигурно заради онзи атентат. За който послушно казаха, че бил организиран от Хидбула, ама доказателства не бяха представени. Просто думи. А прилича на работа на евреите - просто съпътстващи жертви дадоха. Но после имаха основание да ореват сета, че са нападнати са мразени. Познат филм, с?

    17:14 24.09.2026

  • 50 Почти съм сигурен че ще стане

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Ти не си единственият който мисли по този начин. А тези които ти слагат минусчета не са в час.

    17:15 24.09.2026

  • 51 Мадяр

    2 4 Отговор
    Дончо, пускай им Хирошима!

    Коментиран от #56

    17:28 24.09.2026

  • 52 Тити

    2 3 Отговор
    Явно Иранците гледат доста фантастика.

    17:30 24.09.2026

  • 53 Теб кой

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Българският народ е на страната на Иран!":

    Ти даде мандат да говориш от българския народ.Мноооого патриоти се навъдих те.Дремеми на мен за тия цигани .

    17:45 24.09.2026

  • 54 Явно на всеки 2-3 години

    1 0 Отговор
    ще ги демилитаризират докато мирясат

    17:46 24.09.2026

  • 55 Ники

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    То и в руската е така... Кадир осман джохар рязан

    17:47 24.09.2026

  • 56 Не е правилно

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Мадяр":

    защото не всички са фанатици. Бой по фанатиците само. В крайна сметка те това искат и за това мечтаят?

    17:49 24.09.2026

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