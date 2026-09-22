Нерегулираният, незаконен и недеклариран (ННН) риболов причинява щети за над 20 млрд. USD годишно в световен мащаб. Мащабът на нарушенията обаче намалява година след година, отчасти благодарение на работата на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО), каза Олег Кобяков, директор на Бюрото за връзка на ФАО с Руската федерация.

„ННН риболовът е бич, който вероятно може да се сравни по щети с пиратството през 15-ти и 16-ти век. Годишните щети от незаконния риболов надхвърлят 20 милиарда долара. Мащабът му обаче намалява година след година, поради което международната общност е единна в това отношение и тази работа се извършва чрез ФАО“, каза той.

Незаконният риболов вреди на икономиките както на страните, чиито кораби и екипажи участват в тази дейност, така и на страните и териториите, които купуват този продукт. Този вид риболов подкопава международните търговски канали. Кобяков добави, че преди това нерегулираният риболов е причинявал огромни икономически щети на Руската федерация, особено в далекоизточните морета от кораби на няколко съседни държави.

Борба с незаконния риболов

Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) се бори с незаконния, нерегламентиран и нерегулиран риболов чрез международни споразумения, правна помощ на държавите и сътрудничество с други агенции на ООН. Организацията е разработила обвързващ международен договор - Споразумението за мерките на пристанищните държави за борба с незаконния риболов. 112 държави са страни по споразумението.

В допълнение към този документ има и двустранни споразумения. Например, Руската федерация е сключила двустранни споразумения за борба с незаконния, нерегламентиран и нерегламентиран риболов с почти всички крайбрежни държави, които са извършвали значителен риболов в северната част на Тихия океан - КНДР, Република Корея, Япония, Китай и Съединените щати. Няколко години след приемането на Споразумението за мерките на пристанищните държави, ФАО разработи и Доброволни насоки за дейността на държавата на флага.

„Въпросът в момента се разглежда: страните членки предложиха в Комитета по рибарство на ФАО тези доброволни принципи да се трансформират в по-ефективен и обвързващ инструмент. Споразумението за мерките на пристанищната държава също е допълнено с редица практически насоки за неговото прилагане. Това споразумение е преведено на всички езици на ФАО и се разпространява активно“, заключи Кобяков.