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Скандал в ООН! Бенямин Нетахяну отхвърли обвиненията срещу Израел в геноцид
  Тема: Иранската криза

Скандал в ООН! Бенямин Нетахяну отхвърли обвиненията срещу Израел в геноцид

24 Септември, 2026 23:23 911 19

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Израелският премиер обвини Катар, че се опитва да промие мозъците на младите хора и те да почнат да мразя Израел и Америка

Скандал в ООН! Бенямин Нетахяну отхвърли обвиненията срещу Израел в геноцид - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли днес обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа, пише БТА.

Израел се защитава, подчерта Нетаняху в своето изказване по време на на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН. Той попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща (в Газа - бел. ред.) тонове хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит.

Израел води война на седем фронта, но има и осми - редица държави наливат милиарди долари за кампания на дезинформация срещу нас, изтъкна израелският премиер. Той отправи остри критики по адрес на политици, които обвиняват Израел в геноцид, като турския президент Реджеп Тайип Ердоган, когото например той обвини, че иска да сложи ръка на Сирия. По повод изявленията на Ердоган в подкрепа на палестинците, Нетаняху подчерта, че Йерусалим е "вечна столица" на Израел. Нетаняху нарече освен това Ердоган тиранин, а Турция - суперразпространител на дезинформация по адрес на Израел.

Израелският лидер отправи критики и по адрес на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани. Той обвини Мамдани, че излага на опасност евреите в града заради критиките му към военните действия на Израел в Газа. В речта си пред Общото събрание на ООН Нетаняху заяви, че кметът е разпространявал лъжи за Израел. „Г-н Мамдани, откакто бяхте избран за кмет на този град, много евреи вече не се чувстват в безопасност в Ню Йорк. Те разговарят с мен и ми казват: „Това не е градът, който помним, той се промени толкова бързо“, заяви Нетаняху, цитиран от Асошиейтед прес.

Мамдани отдавна е остър критик на военните действия на Израел в Газа и е наричал Нетаняху „военнопрестъпник“, който е „архитектът на ужасяващ геноцид срещу палестинския народ“.

Преди Нетаняху да започне да говори, десетки делегати излязоха от залата. Нетаняху нарече дипломатите, които си тръгнаха от залата, „морални страхливци“. „Ако в тази зала все още има страхливци, които не са напуснали, нека го направят сега“, заяви премиерът на Израел, когато взе думата.

Залата, която от началото на сутринта беше сравнително празна, постепенно се беше запълнила преди речта на израелския лидер. Палестинската делегация призова останалите делегации да се присъединят към нея и да напуснат залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху. Призивът беше отправен в съобщение, изпратено до тях и видяно от АФП.

Още в началото на изказването си Нетаняху каза, че Израел защитава много от страните, чиито делегати са напуснали сега залата в знак на протест срещу речта му, предаде Ройтерс. Той каза, че много лидери са му благодарили в частни разговори, че Израел е унищожил ядрените оръжия на Иран, предаде Асошиейтед прес. Нетаняху заяви, че атаката срещу Иран е било едно от най-лесните решения, които той е трябвало да вземе.

Един ден иранският народ ще бъде свободен, изрази увереност израелският премиер. Той нарече режима в Техеран "смъртоносен".

Израелският лидер заяви, че страната му ще победи, защото няма друг избор. Той каза, че страната му ще продължи да се защитава, тъй като няма друг избор, предаде Ройтерс.

Нетаняху подчерта, че Израел няма по-голям партньор от президента на САЩ Доналд Тръмп и му благодари.

Израелският премиер обвини Катар, че се опитва да промие мозъците на младите хора и те да почнат да мразя Израел и Америка.

Израелският лидер разкритикува страни като Франция и Великобритания, които критикуват политиката на колонизация на Израел, докато самите те са бивши колонизаторки, предаде Франс прес.

„Те обвиняват Израел в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отравят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За бога, та тези страни измислиха това понятие“, каза Нетаняху и припомни, че техните колонии са се простирали из цялата планета.

Относно израелските заселници, които проявяват насилие на Западния бряг, Нетаняху заяви, че те са „шепа млади нарушители на закона“ и обвини международните медии, че придават несъразмерен отзвук на деянията им. Нетаняху каза, че тези хора са около 150 души, които мятат камъни и изкореняват маслинови дръвчета, предаде Франс прес.

По време на изказването на Нетаняху се чуха и овации.

Пред централата на ООН днес имаше протест срещу присъствието на израелския премиер.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдааа

    23 0 Отговор
    А в антисемитизъм обвини ли ги? И това, ще стане!

    23:26 24.09.2026

  • 2 име

    20 0 Отговор
    Не само че саудитите са го предупредили, ами и самите ционисти си избиха заложниците. Има една оцеляла жена, която свидетества как след като са дошли тонковете и еж започнали да преговарят с похитителите, в един момент танковете открили стрелба по нейната къщъ и убили и похитители и заложници. За да има повод да извършват геноцида. А лъжите зарбебета в микровълнови ги пуснаха за да оправдават жестокостите си. Палестинците искаха да отвлекат евреи за да ги разменят за отвлечени от ционистите палестинци.

    23:27 24.09.2026

  • 3 алоо богоизбраните

    22 0 Отговор
    То и без друго целият свят ви мрази.

    Коментиран от #12

    23:30 24.09.2026

  • 4 Изключително

    18 0 Отговор
    нахален и безцеремонен както обикновено. Ционистите са се самозабравили. Самочувствието им се дължи на обстоятелството, контролират правителствата на САЩ.
    Ако не беше така щяха да са по -ниски от тревата.

    23:35 24.09.2026

  • 5 Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    2 1 Отговор
    Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    23:36 24.09.2026

  • 6 Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    2 0 Отговор
    Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    23:36 24.09.2026

  • 7 Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    3 0 Отговор
    Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    23:37 24.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Симо

    11 0 Отговор
    Господ забавя, но не забравя!!!! И този ........ ще получи заслуженото си!!! Той или семейството му. Дано и двете. Това че се налага да използвам точки, вместо истинската дума, която заслужава е още едно доказателство, че има нещо много погрешно в "строя" в който се намраме в момента.

    23:39 24.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Йоан 15:17

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "алоо богоизбраните":

    Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.

    23:40 24.09.2026

  • 13 ....

    1 1 Отговор
    Точно па турция да критикува другите🤣😂😂😂, турчетата кога ще се разкарат от Кипър

    23:42 24.09.2026

  • 14 да почнат вика да мразят Израел

    8 0 Отговор
    Че то всички отдавна го мразят. Тва е нацистки коптор от болни хора. Млади безработни лумпенизирани тотално индивиди..

    23:50 24.09.2026

  • 15 Що лъжете?

    9 0 Отговор
    (По време на изказването на Нетаняху се чуха и овации.).... нормални ли сте? А? Чуха се псувни и ругатни по адрес на Натаняху. Това се чу ! Не ви е срам..

    23:53 24.09.2026

  • 16 Този боклук трябваше да бъде

    10 0 Отговор
    арестуван и предаден на международният съд. Но САЩ никога не са зачитали върховенството на правото. Гнусна пропаднала кочина управлявана от олигофрени и извратеняци. Коптор ..

    23:58 24.09.2026

  • 17 Ха Ха

    8 0 Отговор
    Хитлерняху води война на 8 фронта срещу арабския свят, но не може да става въпрос за геноцид

    23:58 24.09.2026

  • 18 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Любопитен съм колко души е имало в залата когато е влязъл сатаната

    00:26 25.09.2026

  • 19 Както казват гривноидните копийки:

    0 0 Отговор
    "Арабите нападнаха първи." Значи Израел се защитава.

    00:29 25.09.2026