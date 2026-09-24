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Удинезе привлече Давид Алаба със свободен трансфер
  Тема: Известни личности

Удинезе привлече Давид Алаба със свободен трансфер

24 Септември, 2026 23:00 478 1

  • давид алаба-
  • удинезе-
  • серия а-
  • реал мадрид-
  • шампионска лига

34-годишният австрийски защитник подписа договор до 30 юни 2027 г. Той е четирикратен носител на Шампионската лига.

Удинезе привлече Давид Алаба със свободен трансфер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Удинезе официално обяви привличането на Давид Алаба със свободен трансфер. 34-годишният австрийски защитник подписа договор с италианския клуб до 30 юни 2027 г. и се присъединява към отбора след края на петгодишния си престой в Реал Мадрид.

Алаба остана без клуб през лятото, след като приключи периодът му на „Сантяго Бернабеу“. С испанския гранд той спечели два трофея от Шампионската лига. Австриецът има общо четири отличия в най-престижния европейски клубен турнир, след като преди това постигна два успеха и с Байерн Мюнхен.

Със своите трофеи Алаба се превръща във футболиста с най-много отличия в кариерата си, който в момента играе в Серия А. Така той изпреварва бившия си съотборник в Реал Мадрид Лука Модрич.

„През кариерата съм имал много различни преживявания и съм печелил много, но едно нещо не се е променило - искам да се съревновавам и да печеля отново. Все още искам да постигна нещо специално и това е нагласата, която ще донеса в Удинезе“, заяви Алаба.

Защитникът започва новия си етап в Италия в момент, когато Удинезе заема 13-ото място в класирането на Серия А след пет кръга. Тимът има за цел да използва опита на австрийския национал в защитата си през сезона.

Първият мач на Удинезе след международната пауза е гостуване на Торино на 12 октомври. Това ще бъде следващият двубой на тима в първенството след привличането на Алаба.

Източници: БТА


Италия
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  • 1 Новичок

    1 0 Отговор
    Уф "Мастилените пръсти" пфу...

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