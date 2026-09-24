Удинезе привлече Давид Алаба със свободен трансфер

Удинезе официално обяви привличането на Давид Алаба със свободен трансфер. 34-годишният австрийски защитник подписа договор с италианския клуб до 30 юни 2027 г. и се присъединява към отбора след края на петгодишния си престой в Реал Мадрид.

Алаба остана без клуб през лятото, след като приключи периодът му на „Сантяго Бернабеу“. С испанския гранд той спечели два трофея от Шампионската лига. Австриецът има общо четири отличия в най-престижния европейски клубен турнир, след като преди това постигна два успеха и с Байерн Мюнхен.

Със своите трофеи Алаба се превръща във футболиста с най-много отличия в кариерата си, който в момента играе в Серия А. Така той изпреварва бившия си съотборник в Реал Мадрид Лука Модрич.

„През кариерата съм имал много различни преживявания и съм печелил много, но едно нещо не се е променило - искам да се съревновавам и да печеля отново. Все още искам да постигна нещо специално и това е нагласата, която ще донеса в Удинезе“, заяви Алаба.

Защитникът започва новия си етап в Италия в момент, когато Удинезе заема 13-ото място в класирането на Серия А след пет кръга. Тимът има за цел да използва опита на австрийския национал в защитата си през сезона.

Първият мач на Удинезе след международната пауза е гостуване на Торино на 12 октомври. Това ще бъде следващият двубой на тима в първенството след привличането на Алаба.

Източници: БТА