Петрова: България може да бъде стратегическа връзка между Европа, Черноморския регион, Близкия изток и Азия

Стратегическата свързаност беше сред водещите външнополитически акценти в поредицата от срещи на министъра на външните работи Велислава Петрова по време на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Този външнополитически фокус надгражда амбицията на България за по-активна роля в развитието на европейската свързаност. Регионалната среща на върха по въпросите на свързаността, на която България ще бъде домакин през 2027 г., е възможност ключови инфраструктурни проекти да бъдат поставени в по-широка европейска рамка, а визията за свързаност да бъде превърната в конкретни проекти, инвестиции и партньорства.
Развитието на транспортните, енергийните и икономическите връзки между Европа, Черноморския регион, Южния Кавказ, Близкия изток и Азия беше във фокуса на разговорите ѝ с представители на Грузия, Катар, Обединените арабски емирства, Оман и Ирак.
Министър Петрова обсъди възможностите за задълбочаване на свързаността със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Грузия Мака Бочоришвили и с държавния министър на външните работи на Катар Султан бин Саад Ал Мурайхи.
По темата тя разговаря и със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Обединените арабски емирства шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян, с министъра на външните работи на Оман Саид Бадр бин Хамад бин Хамуд Ал Бусаиди и със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Ирак Фуад Хюсеин.
„Географското положение на България е стратегическо предимство. Време е да го превърнем в реални транспортни, енергийни и икономически връзки, инвестиции и партньорства“, заяви министър Петрова.
По думите ѝ променящите се глобални търговски маршрути и засилената геополитическа конкуренция правят диверсификацията на транспортните и енергийните коридори все по-важна за сигурността, устойчивостта и конкурентоспособността на Европа.
В разговорите беше обсъден потенциалът за разширяване на икономическите връзки и инвестиционните партньорства между Европа и държавите от Близкия изток, както и ролята на Черноморския регион и Южния Кавказ в по-широката архитектура на свързаност между Европа и Азия.
„Свързаността не е само инфраструктура. Тя е въпрос на икономическа сигурност, конкурентоспособност и стратегическа устойчивост“, подчерта министър Петрова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 може това може онова
23:11 24.09.2026
2 Искаме Мир, а не НАТО!
Декларацията не беше подписана от САЩ, Китай, Индия и всички останали големи държави, но беше подписана от България, представлявана от президентката Йотова и външната министърка Чамова.
193. Толкова са депутатите, които участваха днес в гласуването на предложените от Румен Радев промени в Наказателния кодекс, с които ако търгуваш с Русия (например си поръчаш книги за четене) или отидеш на екскурзия там, може да бъдеш глобен с милиони евро и да лежиш до 10 години в затвор. 183 от тези депутати (всички от ПБ, ГЕРБ, ДПС. ПП и ДБ) подкрепиха този фашизъм. Против бяха само от Възраждане - 10 депутати.
Фашисткия закон на Радев и еврофашизмът на Радев и Йотова трябва да бъде спрян докато не късно..."
Коментиран от #23
23:15 24.09.2026
3 Връзка
Коментиран от #8, #9
23:16 24.09.2026
4 Мунчо
Добре, че беше тая мома да ни отвори очите. Явно е някакъв вундеркинд, а не “наш” човек.
Коментиран от #17
23:20 24.09.2026
5 Бля-бля. Можело.
23:21 24.09.2026
6 калинките на службици сладки могат да са
за допълнителни доходи
23:22 24.09.2026
7 тая
23:23 24.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Кина
23:25 24.09.2026
11 ?????
Тая си е в традицията българските вънкашни министри да са най-некадърните от всички министри в правителството.
Вънкашното министерство явно е прекалено вънкашно и няма нищо общо с България.
Аз поне не мога да се сетя нищо българско с което да се е захванало тва министерство през цялото време на т.н. преход.
23:25 24.09.2026
12 Гумен Чеп за Обща употреба
23:30 24.09.2026
13 Сандо
23:32 24.09.2026
14 Тая много налудно гледа
ОчивАдно е,че тази особа има девиантни отклонение....
23:33 24.09.2026
15 Мазен Шнур
23:33 24.09.2026
16 Това
Поне й се е отдала възможност да го каже на всички, които не са забелязали :))
23:33 24.09.2026
17 Дааааа,
До коментар #4 от "Мунчо":и околоземното пространство
23:35 24.09.2026
18 Чорап,
23:39 24.09.2026
19 az СВО Победа 81
23:43 24.09.2026
20 Ще преизпълним петилетката!
23:54 24.09.2026
21 Мунчо
23:57 24.09.2026
22 Дачев
00:01 25.09.2026
23 Елементарно
До коментар #2 от "Искаме Мир, а не НАТО!":Сащ, Индия и Китай не са в Европа.
00:14 25.09.2026