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Петрова: България може да бъде стратегическа връзка между Европа, Черноморския регион, Близкия изток и Азия

Петрова: България може да бъде стратегическа връзка между Европа, Черноморския регион, Близкия изток и Азия

24 Септември, 2026 23:11 629 23

  • велислава петрова-
  • българия-
  • стратегическа връзка

„Географското положение на България е стратегическо предимство. Време е да го превърнем в реални транспортни, енергийни и икономически връзки, инвестиции и партньорства

Петрова: България може да бъде стратегическа връзка между Европа, Черноморския регион, Близкия изток и Азия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стратегическата свързаност беше сред водещите външнополитически акценти в поредицата от срещи на министъра на външните работи Велислава Петрова по време на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Този външнополитически фокус надгражда амбицията на България за по-активна роля в развитието на европейската свързаност. Регионалната среща на върха по въпросите на свързаността, на която България ще бъде домакин през 2027 г., е възможност ключови инфраструктурни проекти да бъдат поставени в по-широка европейска рамка, а визията за свързаност да бъде превърната в конкретни проекти, инвестиции и партньорства.

Развитието на транспортните, енергийните и икономическите връзки между Европа, Черноморския регион, Южния Кавказ, Близкия изток и Азия беше във фокуса на разговорите ѝ с представители на Грузия, Катар, Обединените арабски емирства, Оман и Ирак.

Министър Петрова обсъди възможностите за задълбочаване на свързаността със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Грузия Мака Бочоришвили и с държавния министър на външните работи на Катар Султан бин Саад Ал Мурайхи.

По темата тя разговаря и със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Обединените арабски емирства шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян, с министъра на външните работи на Оман Саид Бадр бин Хамад бин Хамуд Ал Бусаиди и със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Ирак Фуад Хюсеин.

„Географското положение на България е стратегическо предимство. Време е да го превърнем в реални транспортни, енергийни и икономически връзки, инвестиции и партньорства“, заяви министър Петрова.

По думите ѝ променящите се глобални търговски маршрути и засилената геополитическа конкуренция правят диверсификацията на транспортните и енергийните коридори все по-важна за сигурността, устойчивостта и конкурентоспособността на Европа.

В разговорите беше обсъден потенциалът за разширяване на икономическите връзки и инвестиционните партньорства между Европа и държавите от Близкия изток, както и ролята на Черноморския регион и Южния Кавказ в по-широката архитектура на свързаност между Европа и Азия.

„Свързаността не е само инфраструктура. Тя е въпрос на икономическа сигурност, конкурентоспособност и стратегическа устойчивост“, подчерта министър Петрова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 може това може онова

    15 0 Отговор
    но само без крадци и неможачи като тая на снимката!

    23:11 24.09.2026

  • 2 Искаме Мир, а не НАТО!

    12 3 Отговор
    "193. Толкова са държавите, които вчера участваха в Общото събрание на ООН. 50 от тях, т.е. едва 1/4, вчера подписаха обща декларация срещу Русия.
    Декларацията не беше подписана от САЩ, Китай, Индия и всички останали големи държави, но беше подписана от България, представлявана от президентката Йотова и външната министърка Чамова.

    193. Толкова са депутатите, които участваха днес в гласуването на предложените от Румен Радев промени в Наказателния кодекс, с които ако търгуваш с Русия (например си поръчаш книги за четене) или отидеш на екскурзия там, може да бъдеш глобен с милиони евро и да лежиш до 10 години в затвор. 183 от тези депутати (всички от ПБ, ГЕРБ, ДПС. ПП и ДБ) подкрепиха този фашизъм. Против бяха само от Възраждане - 10 депутати.

    Фашисткия закон на Радев и еврофашизмът на Радев и Йотова трябва да бъде спрян докато не късно..."

    Коментиран от #23

    23:15 24.09.2026

  • 3 Връзка

    4 7 Отговор
    България с Радев си е една руска връзка и нищо повече.

    Коментиран от #8, #9

    23:16 24.09.2026

  • 4 Мунчо

    7 0 Отговор
    “България може да бъде стратегическа връзка между Европа, Черноморския регион, Близкия изток и Азия“
    Добре, че беше тая мома да ни отвори очите. Явно е някакъв вундеркинд, а не “наш” човек.

    Коментиран от #17

    23:20 24.09.2026

  • 5 Бля-бля. Можело.

    9 0 Отговор
    България тъне в мизерията на новоприетото Евро. Ще има граждани който няма да изкарат зимата.

    23:21 24.09.2026

  • 6 калинките на службици сладки могат да са

    6 0 Отговор
    ескортна връзка между Европа, Черноморския регион, Близкия изток и Азия
    за допълнителни доходи

    23:22 24.09.2026

  • 7 тая

    5 0 Отговор
    не беше ли дето отишла при някъв турски вожд полугола?

    23:23 24.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кина

    5 0 Отговор
    Да чакаш от България стратегия е все едно да чакаш от проститутка запис..!

    23:25 24.09.2026

  • 11 ?????

    6 0 Отговор
    Уф.
    Тая си е в традицията българските вънкашни министри да са най-некадърните от всички министри в правителството.
    Вънкашното министерство явно е прекалено вънкашно и няма нищо общо с България.
    Аз поне не мога да се сетя нищо българско с което да се е захванало тва министерство през цялото време на т.н. преход.

    23:25 24.09.2026

  • 12 Гумен Чеп за Обща употреба

    8 0 Отговор
    Опа, я да видим кой преписва от Възраждане ?!? Седни си, слаб 2. Празни приказки от празна кратуна не ни трябват !

    23:30 24.09.2026

  • 13 Сандо

    8 0 Отговор
    Може,ако е суверенна държава с отговорно и далновидно правителство.Но тя не е и пълзи в краката на урсулианците от Брюксел надявайки се да получи някакви трохи за да не умре от глад и студ.

    23:32 24.09.2026

  • 14 Тая много налудно гледа

    10 0 Отговор
    На тази жена преди да постъпи на работа като министър на "вънкашните" работи правен ли й е психотест?!
    ОчивАдно е,че тази особа има девиантни отклонение....

    23:33 24.09.2026

  • 15 Мазен Шнур

    9 0 Отговор
    Правителството на Румен Истината пропада с всеки изминал ден.

    23:33 24.09.2026

  • 16 Това

    4 0 Отговор
    Ако не го мислила още от 3 клас в час по география, то па на.
    Поне й се е отдала възможност да го каже на всички, които не са забелязали :))

    23:33 24.09.2026

  • 17 Дааааа,

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мунчо":

    и околоземното пространство

    23:35 24.09.2026

  • 18 Чорап,

    8 0 Отговор
    махай я тая патка, бе. Изключително тп о същество.

    23:39 24.09.2026

  • 19 az СВО Победа 81

    5 0 Отговор
    Оффф, пак ли старите лафове?

    23:43 24.09.2026

  • 20 Ще преизпълним петилетката!

    3 0 Отговор
    Скъпа, пропуснала си Африка.

    23:54 24.09.2026

  • 21 Мунчо

    5 0 Отговор
    още ли не е уволнил това недоразумение

    23:57 24.09.2026

  • 22 Дачев

    3 0 Отговор
    Чудя се на Радев,как се самоубива с това човекоподобно?

    00:01 25.09.2026

  • 23 Елементарно

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Искаме Мир, а не НАТО!":

    Сащ, Индия и Китай не са в Европа.

    00:14 25.09.2026

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