Първомайската лютеница - вкусът, който събра поколенията

Когато говорим за първомайската лютеница, говорим за традиция, която има своя история, своите производители и своя неповторим вкус.

Историята

Най-голяма популярност първомайската лютеница има по времето на КК „Партизанин“. Оттогава тя се налага на пазара и става най-популярната лютеница. Това е името на комбината, който е създал най-вкусната лютеница в България, станала популярна и по света. Оттогава тя е най-разпознаваемото нещо, свързано с град Първомай!

Това е било началото!

Историята продължава през 1940 г., когато в Първомай е основана вакуумно-консервна фабрика, известна като „Витекс“.

Създадена от група инженери и предприемачи от града, фабриката постепенно се превръща в едно от големите предприятия в страната. В производството ѝ са включени доматено пюре, зеленчукови консерви, компоти, мармалади и червен пипер, а продукцията достига както до българския пазар, така и до международни пазари.

По време на Втората световна война предприятието произвежда и храни за армията. След национализацията през 1947 г. заводът преминава в държавни ръце, а през годините предприятието преминава през различни етапи и наименования.

Днес традицията продължават няколко производители, сред които ББП ООД - производител на стерилизирани и замразени плодово-зеленчукови консерви и полуфабрикати, както и на уникалната едро смляна лютеница – една от най-предпочитаните и вкусни в Първомай.

Фирма „ББП“ ООД е сред големите производители на лютеница в Първомайско и е добре познат производител на стерилизирани и замразени плодово-зеленчукови консерви и полуфабрикати. Създадена през 1999 г. в гр. Първомай – сърцето на Тракийската низина, компанията залага на изцяло български суровини, за да предаде истинския и неповторим вкус на нашите плодове и зеленчуци.

Сред пазителите на традицията са и „Булконс Първомай“ – компания, свързана с едни от емблематичните продукти на Първомай и с прочутата първомайска лютеница.

Но това са само брандове. Истината е в самото начало, когато КК „Партизанин“ дава популярност на първомайската лютеница в България и по света още по онова време!

Днес

На 26 септември на площада пред читалището в Първомай се проведе поредният Празник на лютеницата в Първомай.

Първомай ухаеше на печени чушки, домати и, с една дума – на домашна лютеница!

Това е вторият Празник на лютеницата – Община Първомай – ден, в който вкусът събира поколенията, а една от най-обичаните български храни разказва истории за дома, бабината кухня и традициите, които искаме да предадем нататък.

Гостите на празника имаха възможността да видят:

- приготвяне на лютеница на живо и конкурс за най-добра лютеница;

- кулинарна изложба с домашни ястия и рецепти от Първомай;

- фермерски пазар и местни производители на лютеница;

- пчеларите от „Нектар-Първомай“ и техните продукти;

- две безплатни детски ателиета – за малките гости;

-музика, песни, танци и изпълнения на талантливи деца;

- всички присъстващи имаха възможността да станат част от създаването на „Книга на първомайската лютеница“;

- положи се начало на събирането на предмети и истории за бъдещ Музей на лютеницата.

И най-важното – Първомай днес събра поколенията!

Които не само опитаха вкуса на истинската домашна лютеница, а видяха как се създава този уникален български продукт. Най-малките се включиха в детските ателиета, за да усетят, че традициите не са само спомен от миналото – те са нещо, което можем да преживяваме заедно и днес. Като споменах за традициите, да ги разнищим и тях!

Традиция и качество

Много фирми и производители се конкурираха днес коя лютеница е „по-по-най“! Аз, като репортер, бях длъжна да опитам от всички, за да предам вкуса им в един обективен репортаж.

Всичките бяха невероятно вкусни и то с неповторим вкус, който не може да има дубликат, защото е уникален за района на Първомай.

Самата аз правя вече домашна лютеница и то много вкусна, благодарение на това, че имам къща в с. Езерово до Първомай и местните ми издадоха тайната, която няма да я напиша тук.

Но за да бъда обективна, все пак ще издам една от рецептите за лютеница с мед с позволение на Пчелна ферма Генови. Те лично ми я предоставиха.

Състезанието все пак имаше някакъв символичен край, когато на сцената се качи заместник-кметът на община Първомай г-жа Радослава Ставрева, която връчи почетните грамоти на участниците в три категории: за най-люта лютеница, най-оригинална и най-автентична.

Лютеницата с мед на отбора „От баба на внучка“ на Пчелна ферма Генови грабна приза за най-оригинална.

За най-люта бе номинирана тази на „Вълшебна гора“ от с. Виница, Пловдивско, а за най-автентична грамотата грабна Отбор НЧ „Пробуда“ – с. Дълбок извор.

Първомайската лютеница – вкусът на поколенията

На място всички присъстващи дегустираха топла лютеница от свежи продукти, произведени току-що от новата реколта домати, пипер, моркови и патладжани – зеленчуци, които са в основата на традиционния вкус на първомайската лютеница.

Оля АЛ-АХМЕД

гр. Първомай