Новини
Бизнес »
Севернокорейски хакери са заподозрени за кражба на $351 млн.
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

Севернокорейски хакери са заподозрени за кражба на $351 млн.

26 Септември, 2026 05:24 431 3

  • bitget-
  • криптовалути-
  • хакерска атака-
  • севернокорейски хакери-
  • киберсигурност

Атаката е засегнала част от горещите и топлите портфейли на Bitget. Борсата твърди, че загубите ще бъдат покрити от фонда за защита на потребителите.

Севернокорейски хакери са заподозрени за кражба на $351 млн. - 1
Снимкa: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Криптоборсата Bitget съобщи за неоторизирани трансфери на криптоактиви за около 351,6 млн. долара при хакерска атака, извършена на 24 септември. Засегнати са част от горещите и топлите портфейли на платформата, докато студените портфейли са останали извън инцидента според компанията.

Изпълнителният директор на Bitget Грейси Чен заяви, че предварителните данни насочват към севернокорейски хакери. „Идентифицирахме някои IP адреси, които съвпадат с предпочитанията на определена севернокорейска група при използването на VPN. Затова смятаме, че атаката най-вероятно е извършена от севернокорейски хакери“, каза тя.

Засегнати са горещи и топли портфейли

По данни на Bitget атакуващите не са получили достъп до частните ключове на портфейлите. Предполага се, че е била компрометирана бекенд система, свързана с обработката на трансферите, което е позволило да бъдат създадени неоторизирани заявки за прехвърляне на активи.

Системата за сигурност на борсата е отчела подозрителните операции, след което компанията временно е спряла тегленията. Депозитите и търговията са продължили да работят. Bitget е започнала проверка с участието на външни специалисти и е предала информация на правоохранителни органи и компании за блокчейн анализ.

Фондът за защита надхвърля 464 млн. долара

Bitget заяви, че фондът за защита на потребителите е на стойност над 464 млн. долара. Според компанията това е достатъчно, за да бъдат покрити предполагаемите загуби от 351,6 млн. долара.

Част от откраднатите активи вече са били възстановени, но точната сума не е посочена. Окончателните данни за механизма на атаката, размера на щетите и самоличността на извършителите все още не са обявени. Подозрението за севернокорейско участие остава предварително и не представлява установен факт.

Източници: Украинская правда


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гожи

    0 0 Отговор
    “Заподозрени”, “предполагаеми”? А Дончо краде като за последно венецуелски нефт, с иранския малко не му се получи, анексира Гренландия-е, уж тъпите датчани били доброволно му го дали, уж взаимноизгодни условия. Печати пари и ограбва целия свят

    05:33 26.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.