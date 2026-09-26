Севернокорейски хакери са заподозрени за кражба на $351 млн.

Криптоборсата Bitget съобщи за неоторизирани трансфери на криптоактиви за около 351,6 млн. долара при хакерска атака, извършена на 24 септември. Засегнати са част от горещите и топлите портфейли на платформата, докато студените портфейли са останали извън инцидента според компанията.

Изпълнителният директор на Bitget Грейси Чен заяви, че предварителните данни насочват към севернокорейски хакери. „Идентифицирахме някои IP адреси, които съвпадат с предпочитанията на определена севернокорейска група при използването на VPN. Затова смятаме, че атаката най-вероятно е извършена от севернокорейски хакери“, каза тя.

Засегнати са горещи и топли портфейли

По данни на Bitget атакуващите не са получили достъп до частните ключове на портфейлите. Предполага се, че е била компрометирана бекенд система, свързана с обработката на трансферите, което е позволило да бъдат създадени неоторизирани заявки за прехвърляне на активи.

Системата за сигурност на борсата е отчела подозрителните операции, след което компанията временно е спряла тегленията. Депозитите и търговията са продължили да работят. Bitget е започнала проверка с участието на външни специалисти и е предала информация на правоохранителни органи и компании за блокчейн анализ.

Фондът за защита надхвърля 464 млн. долара

Bitget заяви, че фондът за защита на потребителите е на стойност над 464 млн. долара. Според компанията това е достатъчно, за да бъдат покрити предполагаемите загуби от 351,6 млн. долара.

Част от откраднатите активи вече са били възстановени, но точната сума не е посочена. Окончателните данни за механизма на атаката, размера на щетите и самоличността на извършителите все още не са обявени. Подозрението за севернокорейско участие остава предварително и не представлява установен факт.

Източници: Украинская правда