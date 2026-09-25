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САЩ очакват да намалят търговския си дефицит с Китай до 140 милиарда долара

САЩ очакват да намалят търговския си дефицит с Китай до 140 милиарда долара

25 Септември, 2026 21:50 236 0

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Двете страни се споразумяха за по-благоприятни условия за продажба на определени стоки

САЩ очакват да намалят търговския си дефицит с Китай до 140 милиарда долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ очакват да намалят търговския си дефицит с Китай до 140 милиарда долара до 2026 г., според търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър.

„Дефицитът беше 300 милиарда долара в началото на втория мандат на Тръмп и сега сме на път да имаме търговски дефицит с Китай от само 140 милиарда долара тази година“, каза Гриър в интервю за CNBC, отбелязвайки, че тази цифра вече е намалена с почти 40%.

Китайският президент Си Дзинпин прави първото си държавно посещение в САЩ от 11 години от 23 до 25 септември. Тръмп посети Китай през май по покана на китайския лидер.

Вашингтон и Пекин се споразумяха за по-благоприятни условия за продажба на определени стоки, така че да не им бъдат налагани допълнителни тарифи, ако възникнат допълнителни спорове. Това заяви търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър.

„Искаме да имаме определена категория стоки, с които можем да търгуваме с Китай на по-преференциална основа: доставяме им селскостопански продукти и медицинско оборудване, а от тях получаваме потребителски стоки и други продукти, които не се считат за чувствителни. Постигнахме споразумение с Китай по редица от тези неща и ако в бъдеще имаме търговски спорове и бъдат наложени тарифи, тези артикули няма да бъдат засегнати“, каза той по CNBC.

Гриър отбеляза, че Вашингтон и Пекин са „постигнали напредък“ и обеща, че „в понеделник ще бъдат публикувани повече подробности за постигнатото през последните няколко седмици на преговори с Китай“.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп определи разговорите си с китайския президент Си Дзинпин като много продуктивни и за двете страни.

Си Дзинпин прави първото си държавно посещение в Съединените щати от 11 години насам от 23 до 25 септември. Тръмп посети Китай през май по покана на китайския лидер.


САЩ
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