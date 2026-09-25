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BASF обмисля придобиването конкурента Evonik

BASF обмисля придобиването конкурента Evonik

25 Септември, 2026 21:35 284 1

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Това ще стане като изкупи акциите на Evonik за над 8 милиарда евро

BASF обмисля придобиването конкурента Evonik - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-голямата химическа компания в Германия, BASF, проучва възможността да придобие своя конкурент, производителя на специални химикали Evonik, чиято пазарна стойност надхвърля 8 милиарда евро, чрез доброволно публично предложение за изкупуване на акциите ѝ, съобщи DPA, позовавайки се на Evonik.

Според DPA, Evonik потвърди, че BASF се е обърнала към компанията с предварително предложение. Това предложение включва доброволно публично предложение за изкупуване на всички акции на компанията. В момента се водят дискусии, но окончателно споразумение по сделката все още не е постигнато. Според Bloomberg, BASF работи с консултанти по детайлите на потенциалната сделка от няколко месеца.

Най-голямата химическа компания в света очаква придобиването да разшири географското си присъствие и продуктовата си линия, включително да засили конкурентната си позиция с китайските производители, отбелязва изданието. Като се има предвид пазарната стойност на Evonik, мащабът на сделката може да бъде огромен. BASF отказа коментар по тези доклади.

В момента химическите компании са изправени пред трудна ситуация поради рязко покачващите се цени на енергията, последица от конфликта в Близкия изток. Някои пазарни сегменти обаче преживяват краткосрочен бум и покачващи се продажни цени поради недостиг на продукти. BASF съкращава работни места от известно време. В края на юли компанията обяви, че от януари 2024 г. до края на юни 2026 г. ще бъдат съкратени приблизително 7000 позиции в световен мащаб.

В допълнение към съкращенията на персонал (предимно в основния завод в Лудвигсхафен), компанията от известно време претърпява мащабно преструктуриране. Така в края на юни BASF завърши продажбата на 60% от бизнеса си с OEM и автомобилни реставрационни покрития на американския инвеститор Carlyle. Останалите 40% от съвместното предприятие, наречено Surventis, все още са собственост на BASF, но компанията се стреми да се освободи напълно от този актив. Освен това компанията планира да листне бизнеса си с агрохимикали на фондовата борса.

Evonik също така намалява разходите си, въпреки че увеличи прогнозата си за печалба това лято. До края на 2029 г. компанията планира да съкрати още 3200 работни места, включително 2150 в Германия. Освен това химическата компания обяви затварянето на нерентабилното си съоръжение за производство на полиестер с годишен приход от приблизително 150 милиона евро. Компанията систематично намалява дела на стандартните продукти в портфолиото си, като предстоят допълнителни продажби на активи. По-конкретно, Evonik се стреми да се освободи от бизнеса си със стандартни химикали, който е част от подразделението „Performance Materials“.


Германия
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  • 1 Яшар

    1 1 Отговор
    Тез мелиярди корпорациите за нищо го нямат , в същото време по света и в бг -помкиа и ГДР и ФРГ има гладуващи хора

    21:42 25.09.2026