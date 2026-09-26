ЕК предупреди за криза в цените на енергията в ЕС

Европейският съюз е заплашен от криза на цените на енергията, свързана с риск за доставките заради последиците от войната, свързана с Иран, върху пазарите на петрол и газ. За това предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен в писмо до министрите на енергетиката на държавите членки, цитирано от Ройтерс.

„Заплашени сме от ценова криза, свързана с криза на доставките“, пише Йоргенсен. Той призова правителствата да обмислят мерки за ограничаване на търсенето на газ и електроенергия, докато продължава натискът върху пазарите.

Европа още не е изправена пред недостиг

По данни, цитирани от Ройтерс, Европа все още не е изправена пред недостиг на енергийни доставки, но се сблъсква с растящи цени. Около 80% от газовите нужди на ЕС се покриват от чуждестранни доставчици, което прави блока уязвим при резки промени на световните пазари.

Допълнителен натиск създава практическият достъп до Ормузкия проток заради военните действия. През този маршрут обичайно преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Хранилищата са запълнени на около 70%

Газовите хранилища в ЕС са пълни приблизително на 70%, показват данни на „Газ Инфрастръкчър Юръп“. Това е с 12 процентни пункта по-малко спрямо същия период на миналата година. Някои държави членки продължават да трупат запаси преди зимата, когато потреблението на газ за отопление обичайно нараства.

Според Йоргенсен ЕС е по-добре подготвен, отколкото през зимата на 2021 г., когато Русия ограничи доставките на газ за Европа. Като фактори за това той посочва увеличения капацитет за внос на втечнен природен газ, по-голямото производство от възобновяеми източници и намаленото потребление на газ.

Призив за ограничаване на потреблението

Еврокомисарят призова правителствата да ускорят подготовката за зимата и да предприемат или продължат мерки за запълване на газовите хранилища и ограничаване на търсенето. „Приканвам ви да обмислите предприемането или продължаването на мерки, които могат да поддържат пълненето на газовите хранилища или да намалят търсенето на газ и електроенергия толкова дълго, колкото е необходимо“, пише той.

Сред посочените възможности са намаляване на отоплението в обществените сгради, преустановяване на отоплението на открити пространства и изключване на ненужното улично осветление. Европейската комисия все още не е представила допълнителен коментар по предупреждението.

Източници: БТА, Ройтерс