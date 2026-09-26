Очаква се цените на горивата да започнат да падат

Цените на горивата в България вероятно са достигнали пиковите си стойности и предстои плавно поевтиняване, прогнозираха от Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива. Очакванията са дизелът да падне под 1,80 евро за литър, а бензинът А95 – под 1,60 евро, без правителството да предприема допълнителни мерки.

Към момента най-масовият бензин А95 се продава средно за 1,68 евро за литър, което е с 1 евроцент по-малко. Дизелът се задържа на 1,94 евро за литър.

„Това е пикът на цените“, заяви председателят на асоциацията Иван Кашилски.

По думите му развитието на международната обстановка ще има решаващо значение за следващото движение на цените. Кашилски посочи очакванията за договаряне на примирия по конфликтите в Иран и Украйна като фактор, който може да доведе до понижение на котировките.

България е с най-висок годишен ръст в ЕС

Данните на Евростат показват, че през август цените на горивата и смазочните материали за личен транспорт в България са били с 34,5% по-високи спрямо същия месец на 2025 г. Това е най-големият годишен ръст сред държавите от Европейския съюз. Само за месец дизелът е поскъпнал с 13,5%.

Асоциацията прогнозира, че ако високите цени се запазят до края на годината, допълнителният инфлационен ефект ще бъде до 1,5%. От бранша обаче очакват стойностите постепенно да тръгнат надолу.

Излишъкът от дизел не сваля цените на колонките

На този фон икономическото министерство обяви, че в България има излишък от дизелово гориво. На площадката на „Лукойл Нефтохим Бургас“ са налични около 50 000 тона дизел, определени като количества над потребностите на вътрешния пазар и възможни за износ.

Според заместник-председателя на асоциацията Димитър Хаджидимитров това не води автоматично до поевтиняване, тъй като цените се влияят от международния пазар. „Рафинерията не е малък остров“, коментира той.

Кашилски заяви, че търговците работят с до 5% надценка, което се равнява на около 3-4 евроцента печалба на литър за бензиностанциите. По думите му част от обектите извън големите градове и в малките населени места са почти на загуба.

От асоциацията призоваха търговците и производителите да не използват поскъпването на горивата като основание за необосновано увеличение на цените на други стоки, а да представят реална обосновка за всяко повишение.

Източници: БНТ