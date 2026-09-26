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Очаква се цените на горивата да започнат да падат
  Тема: Икономика

Очаква се цените на горивата да започнат да падат

26 Септември, 2026 21:04 1 129 15

  • цени на горивата-
  • бензин-
  • дизел-
  • евростат-
  • инфлация

Браншът прогнозира дизелът да слезе под 1,80 евро, а бензинът под 1,60 евро за литър без държавна намеса.

Очаква се цените на горивата да започнат да падат - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Цените на горивата в България вероятно са достигнали пиковите си стойности и предстои плавно поевтиняване, прогнозираха от Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива. Очакванията са дизелът да падне под 1,80 евро за литър, а бензинът А95 – под 1,60 евро, без правителството да предприема допълнителни мерки.

Към момента най-масовият бензин А95 се продава средно за 1,68 евро за литър, което е с 1 евроцент по-малко. Дизелът се задържа на 1,94 евро за литър.

„Това е пикът на цените“, заяви председателят на асоциацията Иван Кашилски.

По думите му развитието на международната обстановка ще има решаващо значение за следващото движение на цените. Кашилски посочи очакванията за договаряне на примирия по конфликтите в Иран и Украйна като фактор, който може да доведе до понижение на котировките.

България е с най-висок годишен ръст в ЕС

Данните на Евростат показват, че през август цените на горивата и смазочните материали за личен транспорт в България са били с 34,5% по-високи спрямо същия месец на 2025 г. Това е най-големият годишен ръст сред държавите от Европейския съюз. Само за месец дизелът е поскъпнал с 13,5%.

Асоциацията прогнозира, че ако високите цени се запазят до края на годината, допълнителният инфлационен ефект ще бъде до 1,5%. От бранша обаче очакват стойностите постепенно да тръгнат надолу.

Излишъкът от дизел не сваля цените на колонките

На този фон икономическото министерство обяви, че в България има излишък от дизелово гориво. На площадката на „Лукойл Нефтохим Бургас“ са налични около 50 000 тона дизел, определени като количества над потребностите на вътрешния пазар и възможни за износ.

Според заместник-председателя на асоциацията Димитър Хаджидимитров това не води автоматично до поевтиняване, тъй като цените се влияят от международния пазар. „Рафинерията не е малък остров“, коментира той.

Кашилски заяви, че търговците работят с до 5% надценка, което се равнява на около 3-4 евроцента печалба на литър за бензиностанциите. По думите му част от обектите извън големите градове и в малките населени места са почти на загуба.

От асоциацията призоваха търговците и производителите да не използват поскъпването на горивата като основание за необосновано увеличение на цените на други стоки, а да представят реална обосновка за всяко повишение.

Източници: БНТ


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    2 1 Отговор
    Батко Милене петролна корпорация ли отвори ???? ..ей ку-че знаех че си скрит талант...да ма извикаш за работа ...пиши ми

    21:08 26.09.2026

  • 2 Нема

    5 1 Отговор
    А се косите! Румбата като почне да продава на външни, за вас отново понижение няма да има!

    21:08 26.09.2026

  • 3 Пропаганда

    8 1 Отговор
    Крадев вдигна нафтата с 1 евро, а го намали с 1 цент 😆🖕

    21:12 26.09.2026

  • 4 Очаква се зеления чорап да падне

    9 1 Отговор
    Този неграмотен и крадлив шапкар с финансов министър гугутков ни чакат високи цени, инфлация и мизерия, а забравих кражбата и лъжите

    21:19 26.09.2026

  • 5 Васил

    6 0 Отговор
    Кога у нас нещо е поевтинявало????

    21:19 26.09.2026

  • 6 Чичака

    5 0 Отговор
    Горивото я падне ,я не ,а аз твърдо не го вдигам .🤣🤣🤣🤣

    21:19 26.09.2026

  • 7 Ще паднат с 5 %

    7 0 Отговор
    НО ПРЕДИ ТОВА ЩЕ СЕ ВДИГНАТ С 25 %

    21:19 26.09.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Значи Румбата раздаде 300 милиона на цветнокожите и зърнените босове за ония дека клати дървесината!

    Я да си стои на 2 кинта да видим накрая кои са карачите!
    зареждам си "качествено" гориво на 2,30 и не ме Е!

    21:26 26.09.2026

  • 9 Ресторант Синият лъв 🦁

    1 0 Отговор
    Ми то като го отняма ако ще и без пари да стане.

    21:26 26.09.2026

  • 10 Дедо

    1 2 Отговор
    До всички тук Петроханци и ппееаски тролове, нафтата се вдига в цял свят ,не е вината на Радев. Ама от панелката в Люлин толкова си могат.

    Коментиран от #11, #12, #14

    22:03 26.09.2026

  • 11 Хм...

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дедо":

    От панелката в Люлин са радевци и костя копейкини. Да си знаеш. Там са простите, които все избират спасители.

    22:06 26.09.2026

  • 12 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дедо":

    А радев дали ще накара руските му авери от лук да платят малко данък, вместо да събира пари от ракията и акцизи за колите?

    22:09 26.09.2026

  • 13 Я да видим...

    0 0 Отговор
    И в момента има цени на бензин около 1.60. Но едни картелчици, повечето трибуквени компании, продават около 1.70. Защо така?

    22:13 26.09.2026

  • 14 Хех

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дедо":

    Пеевски, радевски, борисовски, копейкини... все руски аверчета. Цената пада вече, но толкова си можете.

    22:15 26.09.2026

  • 15 Киро

    1 0 Отговор
    Искам някой да ми каже някога нещо което се е увеличило като цена , да е да е намаляла драстично. Няма тъкв прецедент.

    22:15 26.09.2026